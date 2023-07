Acosta propone crédito a tasa 0 para emprendedores, financiados por el municipio

En un encuentro realizado en la plaza España, la precandidata a intendenta de Paraná, Ayelén Acosta, presentó el programa Paraná Emprende, en compañía del precandidato a gobernador Rogelio Frigerio, y otros postulantes a concejales y diputados.En este marco, Acosta, expresó a: "Estamos lanzando ', que es una de las propuestas que tenemos para la ciudad, vinculadas a potenciar y dar herramientas a jóvenes; desde el municipio, si nos eligen, queremos lanzar este programa que tiene como objetivo, generar herramientas y créditos a tasas cero, para 3.000 nuevos emprendedores en la ciudad de Paraná”.Respecto a los créditos, Acosta detalló:“Además, vamos a eliminar el setenta por ciento de los impuestos para los comercios ya existentes que nos piden un alivio desde el municipio”, agregó.En este sentido, la precandidata indicó que: “en las recorridas por la ciudad, nos encontramos con muchos jóvenes que se quieren ir del país o muchos padres angustiados porque los jóvenes se quieren ir; con el programa `Paraná Emprende´ vamos a poder beneficiar a más de 3.000 emprendedores en la ciudad de Paraná”.Por su parte, Rogelio Frigerio, expresó: “La gente está cansada de los políticos que un mes antes de las elecciones salen a pedir el voto. Nosotros hace tres años que venimos recorriendo los barrios, estando cerca de la gente y trabajando en un plan de transformación para Entre Ríos”.“La principal preocupación de los entrerrianos es la falta de trabajo y esa tiene que ser la principal preocupación de los políticos. Generar condiciones para que haya más inversión y más empleo; la política no puede tener una agenda paralela a la de los vecinos”, añadió.Asimismo, destacó la importancia de generar condiciones para más inversión y empleo en la provincia: "Si la preocupación de la gente es el trabajo, la salud pública, la educación, el estado de nuestros caminos, nuestra infraestructura, el avance de la droga y el narcotráfico, esa también tiene que ser la principal preocupación de la dirigencia política".aseveró.El precandidato también hizo referencia a la problemática de la vivienda: "Es una preocupación de todos los entrerrianos y principalmente de los jóvenes."Cuando menciono estas problemáticas, no lo hago para molestar a alguien, lo hago porque si no aceptamos que tenemos esos problemas, no los vamos a cambiar. Hemos venido ocultando los problemas de muchos años y si no ponemos los problemas sobre la mesa, no los vamos a cambiar y yo creo que tenemos todo para cambiar", concluyó Frigerio.