El titular de Aduana destacó que el acuerdo con el FMI "da orden y estabilidad"

El titular de la Aduana, Guillermo Michel, consideró hoy que el nuevo acuerdo marco alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este domingo, otorga a la economía argentina "un esquema de orden y de estabilidad".El funcionario sostuvo que el nuevo acuerdo "no era para festejar”, pero remarcó que “da un esquema en orden y estabilidad y resalta las virtudes de (el ministro de Economía) Sergio Massa, de la capacidad de diálogo y de buscar consenso, y sobre todo la templanza que se necesitan para estas cuestiones".En declaraciones a radio Diez, Michel recordó que la gestión anterior, en 2018, "con la mitad del problema que tuvieron comparado con la sequía, se fueron corriendo al FMI y en 48 horas sacaron una hipoteca para toda la vida, de US$ 54.000 millones".Remarcó además que "esa deuda había que pagarla en tres cuotas en tres años” y subrayó que “no había economista en el mundo que avalara los números para el país".Michel destacó que las negociaciones por el nuevo acuerdo duraron tres meses, porque Massa "se tomó el tiempo para buscar mejores condiciones para el país y la patria".En otro orden, se refirió a las medidas anunciadas ayer de la aplicación del impuesto PAIS a los dólares que se adquieran para importaciones, y dijo que "apuntan a acumular reservas y a fortalecer el frente fiscal".Precisó que "se generaliza el impuesto PAIS al 25% para todos los servicios, excepto para la salud y educación; luego, los recitales y gastos de turismo exterior, que ya pagan el 30%, y los fletes que pagan 7,5%".“En todos los casos no se aplicará el nuevo impuesto si se paga con dólares propios”, aclaró el funcionario, quien puntualizó que “se generaliza el impuesto PAIS al 7,5% para todos los bienes, con excepción de los medicamentos y material para combatir el fuego, que eso ya está por ley, y los bienes suntuarios que siguen pagando el 30%, como los autos de lujo".También subrayó que quedarán fuera del alcance "lo que tiene que ver con importación de combustibles, lubricantes y bienes relacionados con la generación de energía, y con insumos y bienes intermedios para la canasta básica alimentaria". Fuente: (Télam)