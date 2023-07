Frigerio presentó un diagnóstico y planes para mejorar la producción entrerriana

El precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó en Concordia sus propuestas para mejorar la producción en la provincia y apuntó a bajar el costo de la energía. Anteriormente, en otras ciudades, había expuesto sobre: trabajo, salud, educación, seguridad y viviendas.Desde la capital del citrus y acompañado por equipos técnicos, referentes, vecinos y su precandidata a vice gobernadora, Alicia Aluani, Frigerio presentó una batería de proyectos para mejorar la calidad de vida de los entrerrianos, poniendo el foco en la producción.El primer punto desarrollado fue el de la energía y “su alto costo” que según los estudios realizados “afecta a todos, pero principalmente a la industria” y si bien Salto Grande -la generadora de energía eléctrica- depende de Nación, Frigerio adelantó que va “a trabajar en un consenso entre provincia y municipios para un programa de reducción de impuestos, para reducir el costo total en la boleta”. Además anunció que seguirá reclamando el descuento del IVA en la boleta, en la misma línea que lo hizo en un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación.Más adelante, marcó enfáticamente: “No vamos a aceptar más tener la energía más cara de la nación”. “Vamos a reclamar el reintegro del 100% de la energía que se produzca en Salto Grande”, confirmó.También subrayó que va a realizar una auditoria en Enersa para “identificar los gastos que no son esenciales para la prestación del servicio, con ese ahorro bajar la tarifa y reinvertir”. Y crear una tarifa especial para Pymes, para que “la energía no sea un costo más para los emprendedores” y de esta manera generar más empleo.En otro tramo de la presentación Frigerio habló de la carga impositiva y para dimensionar la situación ejemplificó: “La presión fiscal provincial era del 4,5% del Producto Bruto Geográfico en 2011, y en 2020 subió al 7,1%. Es decir, aumentó en diez años un 75%. ¿Y qué hicieron los gobernantes durante ese tiempo? Agrandaron el tamaño del Estado, si vemos los últimos cinco presupuestos de la provincia, el gasto público representó, en promedio, el 39% del PBG cuando en 2011 era del 32%. Es decir, creció el Estado improductivo y se ahogó a la producción”.“Vamos a eliminar todos los privilegios de la política y el gasto improductivo del Estado”, aseguró al tiempo que adelantó la necesidad de “avanzar en la eliminación de tasas provinciales retributivas por servicios que entorpezcan la actividad del productor y el comerciante”. “Estamos desarrollando un programa gradual de reducción de ingresos brutos en aquellas actividades que no están exentas, que es un impuesto que afecta a toda la cadena de producción y esto se traslada a los precios. Vamos a bajar este tributo 0,5 puntos porcentuales de manera anual a partir de 2025”, confirmó.Por otra parte, el precandidato a gobernador remarcó otra de las grandes problemáticas de la provincia: “Más de la mitad de los desempleados son jóvenes”. Cabe señalar que en el Gran Paraná este número duplica la media nacional y en el Gran Concordia, la triplica. “Vamos a implementar nuestro programa `Promoción del Empleo Joven´ para que los jóvenes entrerrianos de entre 17 y 24 años en situación de vulnerabilidad se capaciten y encuentren un trabajo formal. Una iniciativa que va en línea con la que ya presenté en el Congreso de Fomento al Empleo Joven que busca bajar costos laborales a aquel emprendedor que emplee jóvenes”, recordó.A su vez, indicó que un estímulo para la producción será “eliminar trabas burocráticas”, como por ejemplo la guía provincial ganadera, que si bien es electrónica, debe sellarlo la Policía. “Vamos a eliminar este trámite gracias a un convenio que tienen muchas provincias con SENASA, es un caso simple de cómo ahorrarle muchos kilómetros a los productores”, indicó.“Hay a trabajar para generar competitividad invirtiendo en infraestructura. Tenemos un programa al que llamamos Entre Ríos en Movimiento, que incluye la mejora de rutas, caminos y puentes y una política de puertos”, plasmó en otro apartado de la presentación el precandidato a gobernador.En este sentido propuso que “para recuperar los caminos rurales, proponemos triplicar el porcentaje del impuesto inmobiliario destinado a ese fin. El 10% que hoy se utiliza para la mejora de caminos no alcanza para nada teniendo en cuenta el estado lamentable en el que se encuentran. Para garantizar la transparencia, vamos a implementar un sistema de seguimiento público de los fondos destinados a las obras. La información va a ser pública y va a estar disponible para que pueda ser consultada por cualquier entrerriano”.Y amplió: “El estado de las rutas no es mucho mejor. Vamos a poner en marcha un plan de rutas seguras y a exigir al Gobierno Nacional la mejora de la ruta N° 12 y del tramo de la ruta 174 que une Rosario y Victoria para lograr una integración productiva más dinámica y segura”.En tanto, para que los productores puedan transportar su mercadería sobre los ríos de manera segura, “vamos a tramitar la construcción de un nuevo puente que una Paraná y Santa Fe y vamos a avanzar en la modernización de los 37 puentes de la provincia a los que se les están desmoronando las bases, como el del Río Gualeguay o el del Arroyo Mandisovi en Federación”.Para el precandidato a gobernador, otra cosa que desalienta la inversión es la escasa conectividad telefónica y de internet en amplias zonas de la provincia. “Hablaremos con el gobierno nacional, es su competencia”, puntualizó. En materia de telefonía y de la conectividad a internet hay que “transformar a Enersa en un brazo productivo utilizando recursos que hoy se malgastan”.Finalmente, Frigerio adelantó que habrá inversiones en Parques industriales y en el desarrollo del norte entrerriano a través de dos puntos: Por un lado, utilizar al Arroyo Mandisoví para regar las tierras y por el otro proponer la instalación de una central térmica; es decir, una obra de líneas de transmisión eléctrica que permitiría potencia en el norte de la provincia y, con ella, la instalación de industrias o consumos importantes en esa zona.