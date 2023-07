Bahillo expuso en La Rural y anticipó las medidas que se tomarían para el campo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, aseguró que la clave para que la Argentina salga adelante "es producir más, exportar más con valor agregado, desarrollar las economías regionales y generar más arraigo en el interior", al participar este mediodía en un panel organizado en el marco de la 135° Exposición Rural, en donde referentes del agro de las principales fuerzas políticas adelantaron las medidas e iniciativas que impulsan de cara a las próximas elecciones.El funcionario nacional, en el cierre de las exposiciones del panel denominado "Compromiso por una nueva Argentina", dijo que la expansión del área irrigada, la cuestión de los alquileres de los campos, la apertura de nuevos mercados para los productos argentinos y la introducción de modificaciones en el esquema de retenciones de algunos productos, son los principales ejes que impulsa la fuerza que lidera el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa."En agricultura tenemos que ir hacia un plan de riego, impulsar la incorporación de las agtech y bioteconología en la agenda, trabajar en un seguro climático y una nueva Ley de Semillas", subrayó Bahillo.El dirigente entrerriano remarcó también la necesidad de "trabajar el tema de los alquileres (de los campos) sin meternos en un tema contractual. El 75% de la producción se hace sobre campo alquilado y esto representa el 40% de los gastos del productor. (Se tendría que) Alquilar mínimo por tres años. Eso permite hacer una rotación de cultivos", aseveró."En ganadería tenemos que ir a nuevos mercados: estamos trabajado con China en menudencias porcinas y bovinas, así como la reapertura de exportaciones avícolas y también el ingreso del trigo".A esto sumó la necesidad de apuntar a una "flexibilización de los siete cortes" vacunos que hoy están vedados para la exportación" y "discutir el tema de las retenciones" en las importaciones de productos agropecuarios.En su exposición, Bahillo también defendió decisiones y medidas llevadas adelante por su gestión, como la referida a los "volúmenes de equilibrio" en la exportación de granos."Los volúmenes de equilibrio hay que desandarlos, pero con tiempo. En una sequia en el cual nos faltan 20 millones de toneladas de soja; se pasó de 60 millones a 41 millones en maíz; donde nos falta US$ 17.900 millones en exportaciones... Ese contexto tenemos que analizar, porque cuando nosotros destrozamos un volumen de equilibrio, afectamos a otras cadenas, como a la avicultura: si la dejamos sin maíz, la noqueamos", dijo Bahillo.El funcionario recalcó también que en la actualidad no hay restricciones para la exportación de carne vacuna más allá de los siete cortes parrilleros, a lo que sumó que este año "se podría alcanzar un nuevo récord de embarques".Por el lado de Juntos por el Cambio (JxC), el ex ministro de Agroindustria bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, Leonardo Sarquís, dijo que la fuerza de la que forma parte -el sector que lidera como precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta- propondrá a través de un proyecto de ley que "no se puedan aumentar las retenciones y e iniciar un camino para eliminarlas"."Es un impuesto distorsivo y a partir de los primeros días en que asuma Horacio (Rodríguez Larreta) se eliminen las retenciones a las economías regionales", sostuvo Sarquís, tras lo que remarcó la necesidad de que "haya un acuerdo en el Congreso, porque de nada sirve tomar una medida para después tirarte atrás".Por el sector que lidera Patricia Bullrich como precandidata a presidente, el ex secretario de Agricultura Guillermo Bernaudo, dijo que "cada medida nos tiene que llevar a que sea un país normal".Para eso propuso "eliminar las restricciones a las exportaciones, buscar la unificación del tipo de cambio, aumentar las exportaciones, una reducción de los derechos de exportación previsible y prohibir la prohibición de exportaciones por Ley. Cualquier prohibición deberá pasar por el Congreso".A su turno, la referente económica de La Libertad Avanza, que tiene como precandidato a Javier Milei, Diana Mondino, dijo que "todas las restricciones en Argentina deben ser eliminadas" y que "el concepto de subsidio va a desaparecer si ganamos".A su turno, el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, en representación de Juan Schiaretti, precandidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, subrayó que "hay que estimular al campo, no penalizarlo".El dirigente mediterráneo enfatizó que "todos" los precandidatos a presidentes de las distintas fuerzas, a excepción del gobernador cordobés "representan los intereses del Puerto de Buenos Aires", al remarcar el carácter federal que detenta esta fuerza política.La cuestión electoral volverá a formar parte de esta nueva edición de la Exposición Rural el próximo lunes, con la presencia de los principales precandidatos a presidentes de distintas fuerza políticas.Las exposiciones de los precandidatos comenzarán a las 9.30 con la presencia de Javier Milei, de La Libertad Avanza.También serán de la partida -todos con asistencia confirmada, según los organizadores- Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Sergio Massa, que será el último expositor. Fuente: (Télam)