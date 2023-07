Laumann: La gestión de Adán Bahl “es muy buena porque tiene un horizonte”

Alianza del Partido Demócrata con La Libertad Avanza

La boleta de Laumann la encabezará la imagen de Javier Milei

El surgimiento de la idea de la máscara en referencia a Batman

“El Joker serían los problemas que no están resueltos”

Experiencia para administrar el municipio de Paraná

“Los proyectos que tengo son de personas que hicieron cosas importantes por Paraná”

Ideología política

Primeras medidas a implementar en caso de ser electo intendente de Paraná

Servicios básicos

Transporte público de pasajeros

Denuncia sobre irregularidades en la campaña de La Libertad Avanza

En caso de que Javier Milei sea declarado culpable

Papel del Estado

Evaluación de la gestión actual de la Municipalidad de Paraná

Votaría a Adán Bahl para gobernador de la provincia de Entre Ríos

Tiene 50 años. Nació en Paraná. Es Técnico en Publicidad y empresario. Es miembro del consejo directivo nacional de la Asociación Argentina de Polo y está ligado a la Cámara Nacional de la Industria Equina. Es presidente del Partido Demócrata de Entre Ríos.Este jueves en la edición de, el precandidato para intendente de Paraná por el partido La Libertad Avanza, Andrés Laumann, respondió preguntas y contó sus propuestas.“Llega por un partido de Buenos Aires con el objetivo de refundar el partido. Una situación de que el partido estaba caído desde 1997 en adelante y dijimos hay que volver a reconstruirlo. Había personas que todavía siguen existiendo como el apoderado del partido que estaba en ese momento, con quien empezamos a generar este camino nuevo de reconstruir algo que tiene que ver con las bases de Alberdi”, manifestó.“Es un antes y un después. Ir con la boleta de Milei significa tener un plus y una identidad propia de un mensaje que tiene que llegar a la sociedad de otra manera. Nosotros somos outsiders de la política donde en mi caso personal, quiero generar contagio a generaciones anteriores y posteriores que se involucran”, expresó.“Tiene una connotación muy interesante, por un lado, nosotros no venimos de la política y no somos conocidos, en la cual soy una persona de bajo perfil y había que elegir un candidato, donde a mí una semana antes del cierre de listas me dicen desde Buenos Aires que tengo que ser el candidato. Conozco Paraná, viví siempre en la ciudad, aunque no nací acá, pero desde los 9 años fui al Colegio Faustino Sarmiento”, comentó.“Nací en Chubut debido a que mi papá es militar, luego lo trasladaron a La Paz donde viví varios años para después mudarnos a Paraná. Tuve la posibilidad de irme a otros lugares, pero a esta ciudad la amo ya que es hermosa. Luego de hablarlo con mi pareja acepté, pero una de las condiciones fue que nosotros pusiéramos plata porque es difícil y escasa conseguirla para poder contagiar y ayudar a la gente a que tenga ese mensaje e intentaremos ganar, pero no era la idea”, acotó.“Apareció un grupo de vecinalistas que son unos jóvenes divinos del barrio San Agustín y empezaron primero con un single de Laumann con Batman acompañado de la música, donde soy aséptico a todas esas cosas, pero estudié publicidad. Entonces empecé a mirar con poner el apellido en los barrios, en los chicos para que empiecen a hablar, me pareció un poco risueño, simpático y les dimos vía libre para que los suban a sus redes sociales”, agregó.“A partir de ese momento, pegó en todos lados. Con los chicos íbamos a un lado y nos decían Laumann-Batman, donde se querían sacar fotos con Batman. En ese momento, me acercan una careta de una persona que vino al Comic que se hizo en Paraná durante el fin de semana. No pensé tener esa repercusión y se hizo una bola, cuestión que nunca imaginé que eso suceda, pero a la comunidad paranaense le quiero decir que no es un chiste. Tuvo una connotación que tiene que ver con la publicidad, con la instalación de un nombre que fue efectivo con 0 pesos. No ocupamos nada de los impuestos de la sociedad”, añadió.“El Joker serían los problemas que no están resueltos. Escuché el martes la problemática que se trató sobre el transporte, el cual es uno de los ejes de nuestra campaña. Vengo a hablar de propuestas y que me pregunten para que sepan que estoy preparado para el destino de Paraná”, contó.“Creo que no es operar un cerebro. Hay equipos y gente formadas. Cuando las personas se incorporan, creen que viene con un equipo de 200 científicos o 500 personas que van a ser mejor el trabajo que se hizo. La Municipalidad tiene 5.000 empleados que están profesionalizados. Tengo muy buena relación con funcionarios de la actual gestión, los cuales son excelentes y me encantaría tenerlo dentro de mi gabinete y equipo de trabajo. En este punto, tenemos que ser puente entre todos, no es el uno o los otros, donde la famosa grieta en la Argentina se tendría que cubrir con medios. Meterte en política significa vas con el peronismo, radicalismo, Frente de Todos o Juntos por el Cambio, pero existen otras personas. Gracias a Javier Milei que nos puso arriba de la mesa y que me hizo involucrarme, donde dije que existe una tercera vía para probar de manera sana. Decía Fontana Rosa, ‘no hay que hacer reír, sino hacer sonreír’, es muy importante que sepamos para qué estamos en este mundo y para qué vivimos”, indicó.“Es un peso interesante porque tenes gente con la que sociabilizas diariamente, donde algunos ven el ridículo y otros nos comentan de manera negativa. Cuando iniciamos el proceso hace un año y medio, éramos 20 y hoy somos 40 personas, pero la gente no se involucra. Los empresarios, las personas de la construcción, entre otros, te dicen yo te apoyo, pero no quieren estar. Los proyectos que tengo son de gente que han hecho cosas importantes por Paraná”, enfatizó.Además, remarcó que "mi punto de mirada es cómo me ubico. Si tenes un gobierno provincial ya sea ameno, amigo o lo que sea, vas a tener que agilizar tu mente para poder tener una muy buena relación porque no vas a poder gobernar”.“No tengo una ideología de derecha, ya que soy más de centro derecha o parecido a la de Alberdi. Si uno lee las bases de Alberdi, te van a decir que significa el liberalismo en todo sentido. En el plano económico es oferta y demanda. Todo conspira para arreglarse solo, si vos lo dejas libre. Voy en contra de las regulaciones excesivas, el Estado tanto presente. Una de las cosas primarias que quiero hacer es asistencialismo social porque entiendo e interpreto que la sociedad es una estructura piramidal, donde el de abajo si está mal y no sube, todo se caerá y el sistema no funcionará”, destacó.“A las personas hay que brindarles herramientas a las personas para que puedan comer, busquen trabajo y dejen de pensar si van a tener una asistencia social o no. Si les das expectativas y futuro, esa persona en el sistema piramidal te va a levantar a toda la sociedad. Estoy de acuerdo con los planes sociales, no se tienen que cortar para nada”, acotó.“Lo primero como municipio que es muy distinto a un gobierno provincial o nacional, se tienen que brindar servicios. Es decir, uno cobra tasas y devuelve servicios. Los servicios básicos tienen que estar, pero a eso lo obtener con el dialogo con los 250 barrios de Paraná, lo cual es clave”, manifestó.“A los servicios los tiene que prestar el Estado, menos el transporte que no es esencial salvo cuando hay paro, donde este inconveniente produce que las personas pierdan el derecho a educarse o de ir a un comercio”, indicó.“Es abrir el esquema, ya que no se puede tener a un solo jugador en el mercado, donde lo que hay que tener está rehén de un sistema que viene a nivel nacional y que se refiere al subsidio porque tanto la Municipalidad como el gobierno provincial cumplen, pero la Nación se demora en pagar. Los salarios no van al lado de lo que es el gasto del transporte. Hay que decretar una emergencia urgente en el Consejo Deliberante y abrir el juego a un montón de gente”, aseguró.“Esos temas tienen que ser tocados en la Justicia. Desde mi punto de vista, está mal. Si uno ve algún cartel mío en la ciudad pagado de alguna forma, diría que lo financié de tal manera u otra, pero nunca lo hice. A los 20 o 30 gorros los compro en la intersección de las calles Italia y Urquiza, a $800.”, expresó.“Es un problema de Milei, no tema mío. Estoy en Paraná tratando de discutir los problemas de la ciudad, aquellos asuntos relacionados con algunas personas, que se discutan en otro ámbito. Me parece que tendríamos que ubicarnos en el lugar que cada uno tiene”, confesó.“Racionalizar el gasto significa el gasto público. Cuando uno tiene 236 funcionarios públicos, yo los bajo a la mitad. Todos los municipios en Argentina dicen que tienen que ser el 1% de la población la cantidad de empleados públicos, hoy estamos sobredimensionados donde se prestan bien los servicios, pero hay que bajar el gasto en publicidad y un montón de cosas que no tienen que ver con la prioridad. Si una obra pública no tuvo un financiamiento provincial o nacional, prefiero que la prioridad sea el asistencialismo social porque hay que hacer comedores e ir a los jardines maternales”, expresó.“No entiendo a la política porque es como una guerra donde se matan unos a otros. Están viendo como uno gobierna y el otro no. Entiendo que no se puedan poner de acuerdo ya que son bandos e ideologías distintas”, afirmó.“Es muy buena porque profesionaliza y tiene un horizonte. El futuro que tenemos tiene que ver con quien será el gobernador y el presidente de la Nación porque hoy se goza de un montón de relaciones que tenes con créditos. El futuro intendente de Paraná tiene que ser un gestor de créditos y tiene que vivir yendo al BID para lograr obras en Paraná, es la única forma. Si uno se queda con la caja es medio imposible, vas a tener que racionalizar de alguna manera muy escueta”, comentó.“No tendría problema, pero yo no lo votaría para la provincia porque lo voto a Sebastián Etchevehere que es mi compañero de fórmula. Hay que acostumbrarnos a decir lo que está bien y lo malo. Para mí, la gestión de Bahl tiene un horizonte”, concluyó.