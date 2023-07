“No es un hecho penal sino una enorme confusión”, dijo el abogado de Caviglia

El secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia de Entre Ríos, Fernando Caviglia, hizo efectiva su renuncia este jueves luego de que en la víspera se conociera un episodio en Paraná con un supuesto Uber: La victima afirmó que el chofer tenía intenciones inapropiadas con ella, mientras que el ahora ex funcionario denunciado, referenció una confusión y que no era conductor de Uber.En este sentido, el abogado defensor del ahora ex funcionario denunciado, Miguel Cullen, dialogó cony explicó queRefiriéndose al caso, el letrado indicó queAsimismo, el letrado declaró que “no puede aportar más datos por desconocimiento al no haber ingresado formalmente a la causa”, y añadió: “Nosotros por el imperio del código procesal penal, tenemos que tener en secreto la investigación, mucho más cuando recién se inicia”., declaró Cullen.En cuanto a la caratula: “El tema de la caratula es una cuestión que tiene que ver con el membrado de la denuncia”.Por otra parte, el letrado explicó: “No está inscripto en ninguna plataforma de viajes, pero son cuestiones que se van a aclarar en la justicia”, y sumó: “Mi defendido también realizo una exposición policial por la situación que sucedió”.Respondiendo a la pregunta de los motivos de la denuncia del ex funcionario, Cullen, manifestó: “A nivel político, todos los funcionarios tienen la renuncian a disposición del gobernador eso es lo que se estima normalmente pero no sé cómo habrá sido su situación particular”.Respecto a la imputación, si así la fiscalía lo indica, el abogado explicó los pasos a seguir: “Una vez que se recauden las pruebas necesarias y el fiscal entienda que existe merito suficiente como para llamarlo a indagatoria”.Para concluir y respondiendo a la pregunta, de si intentaron dialogar con el joven denunciante, Cullen, respondió: “No nos comunicamos porque primero tenemos que conocer el tenor concreto de la denuncia y todavía no conozco el expediente, además la parte denunciante ha tomado la decisión de hacer una cuestión política y publica”, y añadió: “Si nosotros intentáramos un acercamiento puede ser tomado a mal”.