Para Bahl, el sector de la construcción es clave “para el desarrollo provincial”

El precandidato a Gobernador de Más para Entre Ríos, Adán Bahl, participó de un encuentro con referentes de la Cámara de la Construcción, delegación Entre Ríos. Allí abordaron propuestas de campañas y proyectos al largo plazo.“Se trata de reuniones positivas, estoy acompañado de un equipo experto en la gestión pública y conoce muy bien todos los procedimientos; terminaremos la gestión con una de obra pública muy importante. Cuando asumimos todas las obras estaban paradas, ahora eso no va a ocurrir. El próximo intendente debe tener la certeza que tienen el respaldo presupuestario y financiero para saber que las obras van a continuar”, expresó el precandidato a Elonce.“Es una tranquilidad para los vecinos, antes había calles que estaban en muy mal estado y eso era porque había una gestión que se manejó de una manera inapropiada. El municipio ahora este ordenando, con recursos”, dijo al asegurar que en este conecto, la contra de la construcción “quería tener una reunión respecto a obras de infraestructura en la provincia”.En esta línea, Bahl detalló que “compartimos una serie de charlas, dimos la visión y el compromiso de trabajar juntos para desarrollar nuestra provincia”, dijo al hacer hincapié que “un gran porcentaje de la mano de obra que se ocupa en la provincia es del sector privado y el Estado provincial tiene mucha responsabilidad, sobre todo en el control de los trabajadores y hacer dinámica la contratación”.Asimismo, hizo referencia a la capacidad de “reinvertir y generar puestos de trabajo. Es necesario buscar maneras para ser cada vez más eficientes y sabemos que es lo que quiere la Cámara de la Construcción”.En este sentido, detalló que “la transparencia está relacionado con la eficiencia de la gestión” y ejemplificó que “si no hay un sistema donde se dé seguridad, previsibilidad a las empresas para que no se fundan, muchas veces ocurre que deben sobrecubrirse por contingencias generando situaciones poco clara, es por ello que la mejor manera de gestionar es que todo esté muy bien escrito y de esa manera le damos la tranquilidad a las empresas que puedan tener un sistema previsible y los fondos se apliquen de la mejor manera”.Asimismo, detalló que antes “para habilitar un local había que tocar 30 ventanas ahora se puede gestionar desde internet y eso habla de transparencia y de la eficiencia del Estado. Es algo que caracteriza al equipo y es lo que nos comprometemos con la provincia”En tanto Laura Hereñu, ponderó la reunión con Bahl y señaló que “desde la cámara tarazamos propuestas para todos los candidatos porque tenemos claro cómo abordar las problemáticas del sector. Es necesario pensar en soluciones al largo plazo en la provincia y que la obra privada sea motor de la economía”.