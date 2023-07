Las propuestas del precandidato Armando Sánchez para el Volcadero de Paraná

Política Sánchez propone construir terminal de ómnibus en estación de trenes de Paraná

El precandidato a intendente de Paraná por el espacio Políticas para la República, Armando Sánchez, en declaraciones abrindó detalles de una de sus propuestas sobre el Volcadero y la separación de residuos.“Hace 90 años que Paraná tiene este problema y es algo que se naturalizó”, dijo Sánchez aal señalar que este miércoles desde Políticas para la República presentaron un proyecto en el HCD para sanear todo el lugar”.En este sentido amplió: “En Google Earth se puede ver cómo creció la superficie del Volcadero y es algo que se nota entre el 2020 y el 2023. La idea del proyecto sería plantar árboles, que demarquen limites, para que no se expanda. Además, trabajar seriamente para tener un sistema sustentable de recolección residuos sólidos y urbanos que se generan en Paraná”.Y amplió: “El Volcadero es uno de los basurales a cielo abierto más grande del país y debería darle vergüenza a la gestiones que han pasado por la Municipalidad. No se toma el toro por las astas en la cuestión ambiental, porque la basura llega a las napas y además el humo contamina mucho”.“Otra de las cuestiones es avanzar con la separación de residuos en origen, que en este momento se realiza solo en el casco céntrico de Paraná y todo el resto no lo hace”, cerró.