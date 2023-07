Funcionario renunció a pedido de Bordet tras episodio con un supuesto Uber

La situación que desencadenó la renuncia

El gobernador, Gustavo Bordet, le solicitó la renuncia al secretario de Industria y Comercio Exterior de la provincia de Entre Ríos, Fernando Caviglia, el cual hizo efectiva su dimisión este jueves por la mañana.Fue luego de que en la víspera se conociera un episodio en Paraná con un supuesto Uber: La victima afirmó que el chofer tenía intenciones inapropiadas con ella, mientras que el ahora ex funcionario denunciado, referenció una confusión y que no era conductor de Uber.Tras la denuncia se espera el avance de la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF). En ese marco, el acusado renunció al cargo “a pedido del gobernador. En función de una denuncia de estas características decidió alejarse del cargo y abocarse al proceso judicial”, confirmaron afuentes oficiales.Una denuncia fue radicada por una joven en la Comisaría Cuarta de la capital entrerriana en la cual expuso que en horas de la siesta del martes pidió un móvil de Uber para que la trasladara hasta su domicilio.De acuerdo a lo expuesto, la misma se encontraba en la zona de Tacuarí y Suipacha, donde abordó un supuesto móvil de la aplicación de traslado, se informó a

La joven se acercó, subió al rodado y le dijo “vamos”. Ante ello, él siguió circulando y tomó hacia la zona de Parque Urquiza, donde la chica advirtió que no era el destino al que ella pretendía dirigirse. El hombre le aseguró que la misma nunca le había dicho a donde quería dirigirse y que él no se dedicaba al traslado de personas.

Sin embargo, cuando se encontraba en pleno viaje advirtió que el rodado se dirigía en otra dirección. Cuando le hizo notar esto, el chofer le habría indicado que podían “pasar un buen momento” en el departamento de éste, lo que generó la reacción de la chica, ante lo cual, según lo expuesto, el septuagenario desistió.La situación generó un gran enojo de parte de la presunta víctima y allegados a la misma, los cuales manifestaron su indignación y recurrieron a la Policía y a la Justicia. Además, la joven presentó una filmación en la cual registró parte del viaje.Durante el video se puede escuchar que la joven decía “eso no se hace señor, le pedí una dirección y me trajo al Parque. Usted está loco?. Quería ir a mi casa no a su departamento”.“No doy más, me estoy descomponiendo y se me baja la presión”, gritó la joven mientras le pedía que la lleve a su casa.Aseguró que se encontraba circulando en el lugar antes mencionado cuando se detuvo.Según la exposición policial que él realizó, la mujer tuvo una reacción violenta, lo insultó y advirtió a su familia lo que estaba ocurriendo, amenazó con agredirlo e intentó chantajearlo.En la exposición, el hombre dio cuenta que la joven le hizo escuchar un mensaje de audio donde el novio, de ella, le decía que la tenía que dejar sana y salva o lo iba a matar. En medio de la difícil situación, el hombre aseguró que siempre quiso mantener la calma y la mujer le repetía:y le pidió su número de celular para contactarlo”.Todo ocurría mientras el hombre seguía conduciendo y al llegar a calle Rondeu y Zapata, (donde quería ir la joven) había un vehículo de la policial y al frenar también se encontraba el papá de ella. Ahí mismo, la joven se bajó del auto y ante la policía ambos dieron la versión de los hechos.