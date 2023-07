Massa en la CGT: remarcó la necesidad de conseguir "recuperar los salarios"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró ante la Confederación General del Trabajo (CGT) que nunca van a verlo "metido abajo de la mesa", sino "poniendo la cara y buscando soluciones", mientras que remarcó la necesidad de conseguir "recuperar los salarios"."Espero que el 20 de diciembre o 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y ver que hay un gobierno de los trabajadores", expresó Massa ante la cúpula de la CGT que le cedió todo el protagonismo del acto en su sede de la calle Azopardo al 800 y cuyos dirigentes aplaudieron varios pasajes de su discurso.La plana mayor de la CGT, con dirigentes todos los sectores en la que está subdividida, se mostró encolumnada detrás de la candidatura del trigrense y tras una breve reunión con Massa, su compañero de fórmula, Agustín Rossi, y el jefe de campaña de Unión por la Patria, Eduardo "Wado" De Pedro, se llevó a cabo el acto, que tuvo un discurso corto del cosecretario general Héctor Daer, quien enseguida presentó al binomio oficialista.En todo momento Massa buscó diferenciarse claramente de la oposición, a la que consideró que es "mirar para atrás", mientras que prometió "recuperar los salarios de los trabajadores"."Sabemos que hay compañeros nuestros desilusionados o a lo mejor decepcionados, porque en estos años, o por la pandemia o por la guerra o la sequía o porque nos faltó determinación en algunos temas, algunos compañeros pueden sentir la desilusión de que si bien creció 33 meses consecutivos el ingreso al trabajo, los salarios no se recuperaron como se tenían que haber recuperado", señaló.En esa línea, aseguró que "el salario no es ganancia, es remuneración", y se comprometió a reduciendo la cantidad de trabajadores que pagan el impuesto si llega a la Presidencia.También defendió la política de subsidios, explicando que "para algunos representa gasto, para nosotros representa salario indirecto". Y fundamentó: "No es lo mismo que un trabajador pague $70 el boleto de colectivo, a que lo pague $600. No es lo mismo que pague $3.000 o $4.000 la boleta de luz, a que la tenga que pagar $12.000".Y concluyó: "Obviamente, de esos sistemas tenemos que despejar las injusticias. Pero también tenemos que defender la idea de que el Estado pone salario indirecto para mejorar el salario indirecto para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores".Previamente tomó la palabra Rossi, quien alertó que "vienen por los derechos de los trabajadores", en referencia a la oposición de Juntos por el Cambio, a la que le apuntó desde el primer minuto y advirtió que "la derecha te quita derechos".Entre los dirigentes cegetistas hubo una asistencia casi perfecta de todos los grupos que integran la central y estuvieron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio), los camioneros Hugo y Pablo Moyano, José Luis Lingieri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio) y Sergio Sasia (Unión Ferroviaria).También asistieron Mario Manrique (SMATA), Sergio Romero (UDA), Amadeo Genta (SUTECBA), Jorge Sola (Seguros), Rodolfo Daer (Alimentación), Graciela Aleñá (Viales), Maia Volcovinsky (Judiciales), Roberto Coria (Guincheros) y Noe Ruíz (Modelos), entre otros.El próximo acto de la CGT con Massa será el 8 de agosto en el ex estadio DirecTV Arena de la localidad bonaerense de Tortuguitas, en Malvinas Argentinas, unos días antes de las elecciones PASO nacionales. Fuente: (NA)