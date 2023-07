Convenio colectivo del sector público: “para UPCN, es prioridad”, dijo Domínguez

A instancias de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), este miércoles comenzó la discusión para avanzar en un convenio colectivo de trabajo para el sector público entrerriano. La Secretaria Adjunta del sindicato, Carina Domínguez, remarcó que consideran prioritario a este tema y expresó: “Reafirmamos nuestro convencimiento de que es la herramienta que necesitan los trabajadores y trabajadoras para la ampliación de derechos”.El inicio del tratamiento de un Convenio colectivo de Trabajo (CCT) fue resuelto en la última audiencia de la paritaria estatal, a pedido de UPCN. Esta primera reunión se desarrolló en la Secretaría de Hacienda de la provincia, con la presencia de autoridades de los Ministerios de Economía y Gobierno.“Para UPCN el convenio colectivo es una prioridad”, subrayó Domínguez. Y añadió: “Queremos que sea aplicable en la práctica, que no sea una expresión de deseo sino una verdadera herramienta para que los trabajadores tengan un reconocimiento”.Durante el encuentro se acordó que cada gremio avanzará con la elaboración de los lineamientos que debería contener este convenio colectivo, que abarcará a los organismos de la administración pública, organismos descentralizados y otros organismos del Estado que estén comprendidos en la paritaria estatal. Estos proyectos deberán ser presentados al Gobierno antes del 30 de agosto.“Sobre la base de los convenios colectivos que tienen otras provincias, desde UPCN planteamos que es importante institucionalizar ámbitos, como por ejemplo las comisiones paritarias de Igualdad de Oportunidades; de Capacitación; de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; una comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales, e incluso una comisión para interpretación del propio convenio”, explicó la Secretaria Adjunta y remarcó que esas comisiones deberán ser permanentes y contar con representación de los trabajadores.“También creemos que es importante hablar del régimen de licencia, de las obligaciones del empleador, e incluir normativas internacionales como el Convenio 190 de la organización Internacional del Trabajo (OIT) para ambientes laborales libres de violencia y acoso, que hoy no está contemplado en la normativa provincial”, añadió.Sostuvo que “si bien la ley 9755 fue muy buena cuando se sancionó, hoy quedó atrasada y hay derechos que no están contemplados. Además, al no haber sido reglamentada priva a los trabajadores de algunos aspectos fundamentales de las condiciones laborales, que no se pueden cumplir”. Al respecto Domínguez remarcó: “Queremos que el convenio colectivo subsane esa situación y pueda avanzar en todos los aspectos que hay que regular para tener un empleo público sobre una concepción moderna, eficiente y de recupero de derechos para los trabajadores”.Más adelante remarcó: “Vamos a plantear un proyecto de convenio colectivo abarcativo a la institucionalización de las discusiones, para que siempre tengan la participación de los trabajadores”.Señaló que “la ley es rígida y con el tiempo necesita de otra ley para ser reformulada. En cambio, el convenio colectivo es dinámico, las partes hablan de igual a igual, y es mucho más adaptado a la realidad y posible de ser realizable. Por eso creemos que debemos avanzar en ese sentido”.La dirigente gremial comentó que “la postura del Gobierno es que primero hay que resolver si legalmente se puede habilitar la firma de un convenio colectivo, porque la Constitución provincial dispone que la Legislatura intervenga en todo lo que tiene que ver con la regulación de las cuestiones laborales”. Por eso las autoridades provinciales consideran que “debe haber una delegación explícita por parte de la Legislatura para que el Poder Ejecutivo pueda avanzar en este tipo de normativas como el convenio colectivo”.Para UPCN, en cambio, el Capítulo X de la propia Ley Nº 9755, de Empleo Público, habilita la negociación colectiva. Asimismo, Domínguez señaló que los convenios colectivos se instituyen “a través de la homologación en las carteras laborales correspondientes, o mediante un decreto del Poder Ejecutivo” y aseguró que “en ningún caso necesitan una ley”. En ese orden apuntó: “No tenemos muy claro por qué en la provincia de Entre Ríos debería ser de otra manera. Igualmente, el aspecto legal hay que analizarlo, y si es necesario elaborar una ley para que quede expresamente resuelto este tema, nosotros nos vamos a encargar de que esa ley salga rápidamente”, aseveró.“Desde el punto de vista gremial lo vamos a defender. Tenemos la convicción de que es una herramienta clave, legítima, legalmente exige al empleador que se cumplan los derechos instituidos. Pero también necesita el compromiso y consenso de los trabajadores”, afirmó Domíguez.Adelantó que “ahora, a partir de haber instalado la discusión en la negociación paritaria, vamos a salir a militar organismo por organismo, vamos a hablar trabajador por trabajador, para explicar por qué necesitamos un convenio colectivo y qué va a pasar después que lo tengamos, cómo le cambia la vida a los trabajadores. La experiencia que tenemos en otras provincias es que ha sido beneficioso y favorable, por eso lo vamos a defender también para nuestro ámbito de representación”.Por último, expuso: “Que el convenio colectivo sea materia de debate entre sindicatos y Gobierno ha sido impulsado por UPCN no desde ahora sino desde hace mucho tiempo. Coincidimos con el otro sindicato de que esto tiene que ser política de Estado. Por eso no importa el tiempo que nos lleve, estamos absolutamente convencidos de que es bueno para el trabajador y lo vamos a seguir impulsando”, enfatizó.