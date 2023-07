Comienza el debate del convenio colectivo de trabajo para empleados estatales

La secretaria Adjunta de UPCN, Carina Domínguez, destacó la participación que el personal tendrá en el debate del convenio colectivo de trabajo para la administración pública entrerriana. “Al convenio colectivo lo escriben los trabajadores”, subrayó la dirigente respecto a la negociación que apuntará a instrumentar un convenio colectivo de trabajo (CCT) para el sector público provincial.



Destacó que los trabajadores tendrán participación en la discusión del convenio colectivo para la administración pública entrerriana, aportándole “la impronta de su realidad”. “Hay que animarse a dar esta discusión”, instó.



“Al convenio colectivo lo escriben los trabajadores”, subrayó la dirigente respecto al debate que se iniciará la semana próxima con el objetivo de instrumentar un convenio colectivo de trabajo (CCT) para el sector público provincial.



Aclaró que “por supuesto será junto al Gobierno en una paritaria”, pero remarcó que, a diferencia de la ley Nº 9.755 de Empleo Público, “que fue escrita por diputados y senadores”, un convenio colectivo “tendrá la impronta de la realidad de los trabajadores”.



El encuentro fue fijado para este miércoles 19 de julio a las 9, según acordaron las representantes de UPCN con el Gobierno provincial en la última audiencia paritaria.



Domínguez sostuvo que en este debate se deberán abordar “temas que a veces son resistidos, como el concurso, la carrera y la forma de ingreso”. Actualmente están vigentes las recategorizaciones, pero la Secretaria Adjunta entendió que el CCT tendrá que incorporar “la promoción vinculada a la capacitación y a la evaluación de desempeño”. En ese sentido expresó: “No hay que tener miedo de hablar de la evaluación de desempeño, porque cuando está hecha correctamente y valora aspectos concretos de la tarea cotidiana del trabajador, es un beneficio para él, que queda en el legajo y le permite defenderse. Mientras que, en caso de no estar de acuerdo, puede notificarlo y hacer un descargo”. En cambio, con la normativa actual “cada funcionario valora el desempeño de las y los empleados de acuerdo a un criterio totalmente personal”, señaló.



Otro punto que destacó es que se deberán “crear comisiones específicas que también sean paritarias”, entre ellas “la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato; la de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y una Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales, que ahora no tenemos”. Apuntó que hoy “el único ámbito que tenemos para plantear algunas cosas es la paritaria, y bienvenida sea porque hace diez años atrás no lo teníamos. Pero hay que dar un paso más y avanzar en cuanto a los derechos de los trabajadores”, expuso.



Tras aseverar que el Convenio Colectivo de Trabajo “es parte de una política central para el empleo público”, la dirigente de UPCN remarcó que “será beneficioso no sólo para los trabajadores, sino que también para el propio Estado, porque democratiza las relaciones laborales y permite una discusión sincera de temas que son nuevos”. En ese orden convocó: “Hay que animarse a dar esta discusión”. (APF)