Galimberti: "Jugamos asado contra chuleta, vamos a andar muy bien"

Relación con Rogelio Frigerio

Actualidad de la Unión Cívica Radical

Competir dentro de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia

Intendentes que le quitaron el apoyo a Entre Ríos Cambia

Posibilidad de integrar la lista de Frigerio

La posible escasa participación electoral en las PASO

Mensaje a las personas que no van a ir a votar

Diferencia de sus propuestas con las de Frigerio

Propuesta de Pedro Galimberti

Propuesta concreta sobre educación

Propuesta para el campo

Caja de Jubilaciones

Su lista, Entre Ríos Cambia, disputará la interna de Juntos por el Cambio en la provincia, el próximo 13 de agosto en las PASO.Tiene 52 años. Es productor agropecuario y abogado. Fue intendente en dos oportunidades de la ciudad de Chajarí. Es presidente del Comité Provincial de la UCR, Concejal de Chajarí y Presidente de la Sociedad Rural de Chajarí. Actualmente, es Diputado Nacional de Juntos por el Cambio (JxC).Este martes en la edición de, Pedro Galimberti respondió preguntas y contó sus propuestas.Expresó que "mencioné a Córdoba porque es una provincia donde se perdió por tres puntos, la segunda provincia del país. Entre hoy y ayer, leí alguna declaración de Luis Juez, pero que básicamente hizo algún reclamo y los que estamos cercanos a algunas cuestiones nacionales sabemos que el cierre no fue el mejor en una provincia donde se necesitaba juntar todo y eso no fue posible. Lo que está claro en la democracia es que hay que dejar que se compita en igualdad de condiciones, donde dentro de nuestro espacio hablamos de que queremos ampliar la alianza. Hace un mes y medio discutíamos públicamente que fue un error de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, sobre Schiaretti si ingresaba o no a nuestro espacio, pero algunos que venimos desde hace tiempo no tenemos las mismas condiciones al momento efectivo de competir. Me encanta poner el nombre cuando es el momento en la lista para que la gente vote"."Me llevo bien. Soy un tipo que habla dentro de la política lo justo y necesario en cuestiones relacionadas a la política", manifestó."No es el furor del regreso a la democracia de los '80 y '90, donde la crisis del 2011 pegó muy fuerte y en el radicalismo mucho más. A nivel nacional nos está costando volver a tomar impulso, pero seguirá existiendo", indicó."Lo mejor que le puede pasar a Entre Ríos es que el espacio "Entre Ríos Cambia", que actualmente encabezo como candidato a gobernador, se encargué de los destinos de Entre Ríos durante los próximos cuatro años. Nosotros conformamos una propuesta que tiene no solo candidato a gobernador, diputados provinciales y senadores, sino que también tenemos candidatos en gobiernos locales. Estamos convencidos de que haremos una gran elección. Como diría un amigo, jugamos asado contra chuleta y vamos a hacer una muy buena elección donde daremos sorpresas, no tenemos ninguna duda. Ganaremos en muchos lugares porque lo percibimos", sostuvo."Cuando las condiciones no son parejas, tenes que conservar algunos gobiernos en determinados lugares, donde hay algunas flaquezas y otros contamos con el cuero más duro. A mí me gusta dar la pelea con las comisiones", comentó."Estamos pensando en ganar la elección. Según el acta constitutiva de la alianza electoral, establece el 25% de piso y sistema Dont a partir de allí. Más allá de lo que hacen muchos dirigentes, el cual se notara eso en algunos lugares, específicamente el voto bajo lo lleva la gente. Nosotros como la gallina, comiendo de a uno estamos convencidos de que haremos una gran elección. El armado se determina en función de los resultados, donde habrá que esperar hasta el 13 de agosto después del escrutinio definitivo. En este sentido, trabajaremos hasta esa fecha para ganar, con el absoluto convencimiento de que tenemos propuestas interesantes donde lo evaluara la gente. Vengo recorriendo esta provincia hace dos años y medio, y no hay ningún candidato a gobernador que la haya recorrido como mi espacio, que tiene esa característica de pluralidad. A partir de esto, el 14 cuando esté el resultado definitivo, nos acompañarán en caso de que ganemos y acompañaremos, si llegamos a perder, como lo hicimos en 2021", contó."Hay bastante empatía en algunos actores y lo que vienen marcando varias provincias es que hay un número importante de gente que no va a votar en las PASO", aseguró."Es difícil decirles algo porque lo primero que quieren es largar lo que tienen contenido, pero hay que votar. Celebramos 40 años del regreso a la democracia, donde no hay nada mejor que ir y elegir a los buenos o menos malos, pero a alguien hay que elegir", contó."Soy del norte de Entre Ríos, él está en el sur donde es una diferencia geográfica. Hay tres diferencias que tiene nuestro espacio, en primer lugar, nosotros construimos política desde el 2014 desde abajo hacia arriba, en segundo lugar, creemos en las construcciones plurales y colectivas, y por último creemos que hay un proceso que se inició en 2021 desde nuestro espacio y que pretende llegar al poder. En ese sentido, nos fijamos un plazo de 10 años. No importa lo que suceda el 13, será una circunstancia dentro de un proceso que nos hemos trazado hace tiempo, pero estamos seguros de que será ascendente", indicó."Entendemos a la política del siglo XXI no solo con buena administración de la provincia sino también como la necesidad de transformar algunas realidades. Cuando algunos dicen que hay que irse de la política, nosotros decimos que hay que llevar mucha política, más cercana al territorio, con funcionarios que estén al lado aplicando lo que son los ministerios, las secretarías, la dirección, el presupuesto, la asignación, la partida, pero que llegue a la gente. A nosotros nos da la sensación de que hay mucho para mejorar en esta provincia. Si uno sale, camina un par de cuadras y les pregunta a los vecinos sobre las funciones básicas del Estado Provincial como la salud, educación, seguridad y obra pública, encontraras varias respuestas para lo que viene. Los que estén de acuerdo van a votar a Bahl, los que busquen alguna opción diferente, tendrán que votarnos ya que contamos con experiencia de gestión y estamos en condiciones de hacernos cargo de esta provincia. Lo decimos humildemente, pero absolutamente convencido de que hay una provincia diferente", expresó."Hay que trabajar con todos los gurises desde los 45 días, de manera articulada entre provincia y los municipios, donde algunos ya lo hacen como en Chajarí. No inventamos nada nuevo, copiamos lo que hacían en Santa Fe durante 2015 y no es una cuestión de slogan para la campaña. Está probado científicamente que los primeros años de las personas son las que terminan incluyendo en el desarrollo de mucho de las cuestiones cognitivas del futuro. La educación del futuro tiene que ver más allá de un nivel terciario o universitario, también tienen que hacerlo desde los estados locales. Soy fuertemente municipalista y defensor de los estados locales, creo en ese federalismo donde hay que trabajar mucho más para que nos permita estar cerca de la gente. Las necesidades de una ciudad, no son las mismas de la de un pueblo a 50 kilómetros, por ende, hay que trabajar con los municipios en formación, sobre todo, para un contexto donde la educación insertado con lo laboral vaya adecuándose a los nuevos temas", confío."Ayer estuvimos en un zoom con productores agropecuarios, vengo del palo y algo conozco, no se si todo. El campo produce materias primas necesarias para la elaboración de alimentos, donde tenemos una balanza que discute sobre las retenciones. El próximo gobierno tiene, entre otras cosas, solucionar la brecha cambiaria que en definitiva engloba acomodar la economía. Después, en términos productivos tenemos que hacer un proceso de inversión de educación por mucho tiempo para formar a nuestros gurises para el mundo que viene, el cual será la mejor herramienta que le podemos dejar a los entrerrianos porque van a tener que salir a competir", indicó."El campo termina teniendo un problema en la puja distributiva que se debe al incorporar tantos dólares en la Argentina, aparecerá por allí otras actividades que tengan un peso similar. Se empieza a hablar de lo que puede significar Vaca Muerta en términos de exportación, donde faltan algunas cosas como llegar hasta el mar, hacer la planta de licuofacción y tenemos que venderlo a otros lugares. Pueden empezar a aparecer minerías si trabajamos el turismo y otros sectores que incorporen dólares o monedas duras a la economía, lo que podría liberar un poco esa ecuación constante que tenemos con el campo. Hay que tener miradas en este país y las cosas que hoy se aplican no van a pasar dentro de cinco años porque algunos escuchan varios libretos que están vencidos", acotó."El sistema jubilatorio fue hecho para sostener las contingencias de la vida, como cuando tenías una discapacidad, fallecías y le quedaba a tu familia o llegabas a la mayor edad. En Entre Ríos, con el sistema que hemos elaborado entre la Constitución y la Ley, muchas veces para un grupo minúsculo de jubilados, termina siendo una cuestión de sostenimiento de privilegios a lo largo del tiempo. $52.000 millones fue el déficit del año pasado, nueve puntos de la provincia de Entre Ríos, lo que equivale a 5.000 casas que realiza el IAPV. Durante el periodo de 2015 a 2019, es decir, la gestión de Bordet, se hicieron solamente 800 casas", finalizó.