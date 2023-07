"Desde los intereses del vecino haremos cumplir la concesión del transporte"

Apoyo de los ex intendentes

Desacuerdo con los pre candidatos a gobernadores

Transporte

Su propuesta para el deporte

Opinión sobre la gestión de Adán Bahl

Reciclado

Tránsito en la ciudad

Obra pública y recomposición Salarial

El camino hacia la competencia electoral

Shopping

El precandidato a intendente de la ciudad de Paraná, Gustavo Guzmán, quien cuenta con experiencia política como concejal y diputado provincial, fue entrevistado en el programatransmitido por. Durante la extensa entrevista, Guzmán abordó diversas temáticas y respondió a las preguntas formuladas.En cuanto al apoyo recibido de Julio Solana y Blanca Osuna, ex intendentes de Paraná, Guzmán comentó: "Son dos ex intendentes de la ciudad que, en el caso de Julio, milito desde adolescente en su agrupamiento y frente a sus compañeros, desde una manera muy generosa, dijo que había que renovar y que yo estaba con todas las condiciones en poder encarar este proceso y desde ahí avanzamos en la candidatura".Al ser consultado sobre la falta de acuerdo entre los candidatos a gobernador, Guzmán opinó: "Creo que tenemos diferentes maneras de ver la ciudad, de ver a las personas, a los trabajadores y nos parece que, a 40 años de la democracia, el mejor homenaje que podíamos hacer era ir a las elecciones PASO, para elegir los mejores vecinos que nos representen".Uno de los temas abordados durante la entrevista y el programa fue el transporte público en la ciudad de Paraná. Guzmán destacó: "El problema del transporte público de pasajeros es el tema a solucionar en Paraná, uno que ha recorrido la ciudad, sabe que los vecinos de todos los puntos geográficos de la ciudad se quejan del sistema que hoy tenemos".Para abordar esta problemática, Guzmán propuso: "Lo primero que haría es mandar un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, que lo va a tener que poner a disposición del cuerpo y ahí declarar la emergencia del transporte público. Luego me voy a la fábrica de Mercedes Benz, la cual es el parque automotor de los colectivos en Argentina, y ahí".No podemos tolerar que vecinos, trabajadoras de casas de familias, en este caso, nos digan que perdieron su trabajo por no llegar a horario. Los gurises tampoco ingresan en el horario que corresponde a las escuelas, los trabajadores de comercio también llegan tarde, es decir, tenemos que intervenir en el sistema a través de la declaración de emergencia", declaró., de la empresa de transporte, porque con 80 unidades en la ciudad donde se necesitan 140, con suerte pueden tener el 60% de la demanda cubierta. El estado con 30 unidades también es parte de ese servicio", manifestó.En relación al presupuesto municipal destinado al deporte y las prioridades, Guzmán mencionó: "Hoy el presupuesto municipal de deporte es de 0,42, nosotros creemos que tenemos que volver a generar las 160 escuelas de deportes que teníamos en la ciudad. Hoy hay que pensar en institucionalizar las escuelas de deportes en función de las vecinales, tenemos más de 200 vecinales en la ciudad. No es solamente el deporte que podemos enseñarle a nuestros jóvenes sino también es la posibilidad de que haya un médico que acompañe y en función de eso, controlar la población infantil, como vienen creciendo, si hay que hacer algún refuerzo si hay alguna violencia doméstica que atender. Todas estas problemáticas uno lo detecta en esos espacios de deportes".En cuanto a la gestión del actual intendente de Paraná, Adán Bahl, Guzmán señaló: "Indudablemente hay déficit como en el sistema de transporte, creo que inicialmente no se entendió la triangulación, vecino-empresario-administración municipal. Ponerse del lado del empresario es prejuicio para el vecino y eso tenemos que definir de entrada. Nosotros estamos del lado del vecino en representación de sus tasas municipales que aportamos todos los meses para tener un mejor servicio".En relación al tema de la basura, Guzmán comentó: "La planta de reciclajes a la cual visité días atrás es una solución para generar mano de obra informal a través de cooperativas conformadas por vecinos que viven de la basura. Hay que buscar un lugar donde hacer la disposición final y avanzar sobre esta cuestión que es importantísima, que es en la ciudad donde queremos vivir".En cuanto al caos en el tránsito de la ciudad, Guzmán propuso soluciones tecnológicas: "En muchas ciudades del interior del país funciona la posibilidad de escanear patentes con un QR. Hoy la tecnología nos permite adecuar el sistema medido a través de la tecnología".Respecto a las prioridades presupuestarias, Guzmán planteó:No digo bajar la obra pública, hablamos de un programa. Paraná necesita un resarcimiento histórico en función de la obra pública, tranquilamente nos puede ayudar a realizar una obra pública de magnitud que con los dineros municipales no alcanza y eso volcarlo al deporte y alguna recomposición salarial que el trabajador municipal viene acompañando desde hace tiempo".En relación a la elección y el apoyo del actual intendente Adán Bal, Guzmán aclaró:En ese diálogo él nos manifiesta que no lleva candidatos en la ciudad de Paraná y como pasa en otros departamentos, dentro de la contienda interna de las localidades se va a nutrir el espacio que lleva como candidato único al actual candidato a gobernador".Para concluir, Guzmán, expresó su opinión sobre la construcción del nuevo Shopping: "Es un proyecto que me gusta. Yo estaba de concejal cuando se aprobó la construcción. Aunque la obra estuvo demorada, considero que es beneficiosa para la ciudad. Los sábados por la noche, no tenemos ningún área comercial abierta."