Bordet firmó el inicio de la obra de la ruta 39 y el acceso al Palacio San José

El gobernador, Gustavo Bordet, firmó el contrato para iniciar la obra de la ruta Nº39, con el acceso al Palacio San José, y los llamados a licitación del acceso a Paraná por el túnel subfluvial y a Puerto Curtiembre. Valoró el diálogo que permite “generar las condiciones para que Entre Ríos crezca”.Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, Bordet firmó el contrato para iniciar la obra de reparación de la ruta provincial Nº 39, entre la ruta provincial Nº 6 y Basavilbaso, por más de 11.000 millones de pesos. También entregó los llamados a licitación para el acceso a la capital provincial a través del Túnel Subfluvial; y el llamado a licitación para el acceso a Puerto Curtiembre, desde la ruta Nº 8.Durante el acto, el mandatario destacó que “de a poco vamos resolviendo varias cuestiones que eran acuciantes para la provincia”. Se refirió al recorte en obra pública que implementó el gobierno nacional anterior por lo que “tuvimos cuatro años donde la paralización de las obras viales generó deterioro, que es normal por el paso del tiempo”. “A esa demanda contenida hay que ir satisfaciéndola de manera gradual, sin comprometer fondos que no estén previstos y presupuestados”, explicó.“Ahora es tiempo de campaña y la oposición hace notar todo lo que falta, pero creo que lo que se ha hecho es mucho más. Y en esto seguiremos trabajando”, adelantó Bordet y valoró “el diálogo, el trabajo conjunto y el respeto que siempre nos tuvimos”, con las y los intendentes de toda la provincia: “esta es la forma de hacerlo, desde el conjunto, pensando en lo mejor para la provincia, y en generar las condiciones para que Entre Ríos crezca”.“Tenemos la posibilidad de multiplicar esto”, afirmó, destacó el compromiso del intendente de Paraná, Adán Bahl, y remarcó que “el futuro es muy promisorio”, subrayó.Sobre las obras, destacó que la de la ruta provincial Nº 39, “por su extensión, por su importancia, porque conecta ambas costas, insume más de 11.000 millones de pesos y se financia ciento por ciento con fondos provinciales. Esto era demandado desde distintos municipios y comunas por las que atraviesa durante todo ese trayecto la ruta 39”.Sobre el llamado a licitación para el acceso a Puerto Curtiembre desde la ruta provincial Nº 8, el mandatario afirmó que es “una obra que hemos comprometido y que muchos pobladores productores de la zona la reclamaban como sumamente necesaria. Esto es algo que en la localidad de Cerrito y en las inmediaciones tiene un importante impacto, porque además de mejorar las condiciones para quienes habitualmente transitan, es una zona también donde viene creciendo el turismo. Es a la vez una zona donde hay mucha producción avícola, agrícola y tambera, que necesitaban contar con buenos caminos”.“Como parte de la reconstrucción en materia vial que hemos encarado, sobre todo desde 2020 a la fecha, o en la postergación que sufrimos los cuatro años anteriores, vamos progresiva y paulatinamente dando respuestas en materia vial a las distintas redes tanto primarias como secundarias y terciarias que tiene la provincia Entre Ríos. Por supuesto falta mucho pero estamos en ese camino, el ciento por ciento con fondos provinciales”, subrayó.Por último, mencionó la obra que encarará la provincia en la zona de acceso al túnel subfluvial. “Es un esfuerzo que hacemos porque tenemos las cuentas ordenadas, porque hay previsibilidad”.“Estas obras tienen todas anticipo financieros importantes, cosa de que automáticamente antes de comenzar, después de esta firma, se está girando el 20 por ciento para que comience, tenga un buen inicio y se proteja, sobre todo del deterioro que a veces genera la inflación sobre los costos”, detalló finalmente.Durante el acto, Bordet hizo entrega al intendente de Paraná, Adán Bahl, de la resolución por la cual se autoriza el llamado a licitación para la obra del acceso Norte, reparación de losas, tramo inicio jurisdicción del túnel y puente sobre avenida Raúl Uranga. La obra demandará 208,6 millones de pesos.Posteriormente, se hizo entrega del llamado a licitación para la pavimentación del acceso a Puerto Curtiembre (Pueblo General San Martín) y obras básicas anexas (Distrito Antonio Tomás) que cuentan con un presupuesto oficial estimado a mayo de 2023 de 4.680.987.680 pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.Participaron también el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el secretario general de la Gobernación, Franco Ferrari; y la titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez.Además, fueron parte del acto, los intendentes de Rosario del Tala, Alberto Schaaf; de Caseros, Ramón Cornejo, y de San Justo, Fernando Viganoni; así como el secretario de Gobierno de Basavilbaso, Daniel Rinaldi; los senadores de Tala, Omar Migueles, y de Uruguay, Horacio Amavet; y el diputado provincial Juan Navarro.A su momento, el intendente de Paraná, Adán Bahl, mostró su agradecimiento para con el gobernador y el equipo de Vialidad encabezado por Benítez, ya que la obra en el acceso al túnel subfluvial que se proyecta para la capital provincial “tiene que ver con la seguridad de las personas que pasan por allí todos los días y la accesibilidad a la ciudad de Paraná”.Bahl informó que en poco tiempo podrán comenzarse las obras y que no se cortará el tránsito, realizando la señalización pertinente para que la gente pueda seguir circulando.El intendente indicó que la obra se suma a otras que se están desarrollando en Paraná, con una inversión “realmente histórica”. “Es una obra compleja de abordar porque es interjurisdiccional, en parte es la ruta nacional Nº 168, la zona del túnel, una parte de Vialidad Nacional y otra de la provincia. La única forma de hacerla era con el acompañamiento del gobierno provincial, ya que si bien está dentro de la ciudad no es nuestra jurisdicción, y la ciudadanía nos la reclamaba”, puntualizó.Por su parte, la titular de Vialidad, Alicia Benítez, señaló que la ruta provincial Nº 39 “es la obra más importante hoy de Vialidad, por el monto de más de 11.000 millones y por las características”.“Así como nosotros decimos que la ruta provincial Nº 6 es la medular, esta es la cintura de Entre Ríos. Es la continuación de la ruta nacional Nº 12, tiene unos 100 kilómetros y lo que hoy se ejecutará son más de 50 kilómetros, pero también incluye el acceso al Palacio San José, jurisdicción de San Justo y la rotonda de Caseros”, indicó Benítez.“Es una obra compleja, porque hay que ensanchar la ruta, de dos carriles se pasa a cuatro, hay que reparar puentes, hacer nuevas obras de infraestructura, iluminación y reparación”, describió la titular de Vialidad Provincial.Por otra parte, Bordet entregó al intendente de Rosario del Tala, Alberto Schaaf, del decreto que adjudica la obra de reparación y ampliación de la Escuela de Educación Integral Nº 4 Mayor Pastor, la que demandará un inversión de 95,5 millones de pesos.En ese marco, Schaaf se refirió a la obra de la ruta provincial Nº 39 y explicó que es “trascendente para el crecimiento de la ciudad, para lo turístico. Hace a la seguridad también de las y los que pasan por allí. Es algo que soñamos por mucho tiempo, porque siempre se hacía un emparche y hoy somos noticia por una ruta. La verdad me deja sin palabras, porque no es solamente esto, vamos a tener la mejor escuela de Artes Visuales, 202 viviendas y muchas otras obras”.“Sabemos que por ahí la gente en lo económico no está bien, pero se han hecho todas estas obras. En otra época se hablaba y no se hacía nada. Durante cuatro años no se inauguró ni un barrio en Rosario del Tala”, distinguió.El intendente de San Justo, Fernando Viganoni, agradeció el hecho de “poder rehacer el acceso al Palacio San José. Para nosotros, en la localidad, es muy importante, desde el punto de vista del turismo pero también de lo productivo, ya que es la conexión vial del ejido de San Justo con la ruta provincial Nº 39, que es la más importante del departamento Uruguay”.Viganoni también la “decisión política del gobernador “, para realizar la primera etapa de puesta en valor del edificio histórico que representa el Palacio San José. “Es una obra muy importante para la zona, que nos posiciona turísticamente y como departamento”.A su turno, el intendente de Caseros, Ramón Cornejo, dijo no tener más que “palabras de agradecimiento”, hacia el gobernador y su equipo. “Debo reconocer que el acompañamiento que he tenido, de la gobernación ha sido, a veces hasta increíble para algunos otros que me preguntan cómo hago. Se trata de conversar, pensar en lo que sirve, en evitar riesgos, en el bienestar de la gente. Muy feliz de llegar a este día y mi agradecimiento al gobernador”.Terminado este acto, el mandatario hizo entrega del llamado a licitación para la obra de acceso a Puerto Curtiembre. Cabe mencionar que esta comuna se sitúa a la vera del río Paraná, en el departamento Paraná, a una distancia de 68 kilómetros de la capital provincial. Se accede a ella a través de un camino rural que la vincula con la localidad de Cerrito. Dicho camino presenta condiciones que ya han sido mejoradas, tanto en su desarrollo como en su calzada de suelo calcáreo, y se anunció en la fecha el llamado a licitación para la ejecución de la obra básica y pavimento en una extensión aproximada de 18,3 kilómetros.Al respecto, el intendente de Cerrito, José Palacios, agradeció al gobernador y a su equipo y destacó que “fue un trabajo articulado con vecinos y productores de la zona”, y que “esto va a permitir el crecimiento y el desarrollo de Puerto Curtiembre y mejorar la accesibilidad y calidad de vida de los vecinos de ese camino. También la accesibilidad a la salud, a la educación. Realmente es un sueño cumplido, nunca dudé de la palabra del gobernador, sabemos que en la función pública estos son procesos lentos, que hay que ir paso a paso y siempre se fueron cumpliendo según lo establecido”.Por su parte, el presidente comunal de Puerto Curtiembre, Ismael Cabañas, dijo estar “muy feliz, como también el pueblo. Agradezco al gobernador por esta obra tan importante que esperamos desde hace años”.Se trata de 57 kilómetros de la ruta provincial Nº 39, entre la provincial Nº 6 y Basavilbaso. Esta primera etapa incluye también la reparación de la ruta provincial A 10, de acceso al Palacio San José, y la rotonda de Caseros, en la intersección de las rutas provinciales 39 y 23. La provincia invertirá 11.849.334.161 pesos y los trabajos demandarán 24 meses.Parte de la ruta provincial 20, que obra como nexo de la traza de la ruta provincial 39, se encuentra incluida en las tareas a ejecutar. Se plantea la ejecución de trabajos de rehabilitación de calzada y posterior ejecución del refuerzo requerido.Además de los trabajos mencionados, se prevé la intervención de intersecciones en ruta provincial 39 con diferentes accesos: a Gobernador Echagüe; reconstrucción de la actual rotonda de acceso a la ciudad de Rosario del Tala; intersección en el acceso principal a Rosario del Tala; intersección para el acceso al balneario Delio Panizza; reconstrucción de intersecciones al desvío de tránsito pesado y al complejo termal de Basavilbaso, y de ruta provincial 20 con ruta provincial 39; intersección en acceso sur a Basavilbaso. También forma parte la obra la colocación de diferentes sistemas de iluminación para cada una de las intersecciones.Reconstrucción de ruta provincial A10. En el departamento Uruguay, se encuentra el histórico Palacio San José, monumento que forma parte del patrimonio socio-cultural de la provincia. Para acceder a dicho edificio, transformado en museo, se encuentra la ruta provincial A 10, que se desarrolla desde su intersección con la ruta provincial 39 en una longitud de 3 kilómetros hasta el acceso principal al predio que conforma la ex residencia, habitada por quién fue presidente de la Confederación Argentina, general Justo José de Urquiza. El proyecto contempla las tareas necesarias para realizar la reconstrucción de la calzada existente de la ruta provincial A 10 en toda su longitud y como complemento la construcción de una intersección canalizada sobre la ruta provincial 39.Construcción de Rotonda en Caseros (intersección ruta provincial 39 - ruta provincial 23). El proyecto contempla la construcción de una rotonda sobre la calzada existente en el acceso a Colonia Caseros, en la intersección de la ruta provincial 39 y ruta provincial 23, con el objeto de mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.Reparación de puentes sobre ruta provincial 39. Se ejecutarán trabajos de relleno, perfilado y compactación del talud de revestimiento; la ejecución del pie de revestimiento y del revestimiento de hormigón. Se construirán las losas de aproximación en ambos márgenes de los puentes.