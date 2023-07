Entregaron certificados a egresados de la Escuela de Oficios Municipal

El intendente de Paraná, Adán Bahl, y la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, entregaron certificados de finalización de las capacitaciones brindadas en la Escuela de Oficios Municipal.Estas instancias de formación y capacitación en oficios son desarrolladas en distintos barrios. Tienen como objetivo incrementar las posibilidades de empleabilidad de las personas.Al respecto, en diálogo con, Bahl indicó que “tenemos que agradecer a las pequeñas, medianas y grandes empresas que nos colaboran. A las universidades, porque los docentes que enseñan son universitarios. Agradecemos a los gremios que también colaboran”.“Buscamos que la gente aprenda un oficio, que tengan un oficio para poder trabajar. Estudiamos el mercado, somos prácticos, pragmáticos y vemos qué tipo de mano de obra tiene la mayor demanda en el mercado y aplicamos nuestros cursos de oficio. Le ponemos toda la energía a eso”, comentó.En están oportunidad “salieron personas capacitadas para hacer construcciones en albañilería en seco, Steel Frame, maquillaje, maquillaje artístico, carpintería de la construcción, cuidadores y una serie de oficios que son los que tienen demanda en el mercado. Se puede ver la alegría de las personas después de cuatro meses de estudiar, de estar los fines de semana y varios días a la semana. Hoy hicimos la entrega de certificados. Es como una colación porque los certificados son entregados por la UADER”.“Estamos muy felices porque en esto de buscar las herramientas para generar oportunidades para la gente, que muchas veces se dice, pero no siempre se hace, trabajamos con los motores habituales de la economía, como la industria o el sector servicios, pero también vamos a la parte del emprendedurismo y para eso tenemos que capacitar con los oficios. No termina aquí, sino que continuamos con una asistencia financiera a través de créditos del Consejo de Promoción del Empleo (Copromen) que tienen que devolver. Podrán adquirir sus herramientas y también, depende de la terminalidad del oficio, tenemos un acompañamiento en todo el proceso de comercialización”, agregó.Destacó que “logramos que personas que hace un año no tienen trabajo, hoy pueden generar su propio empleo y pueden generar un círculo virtuoso. Nuestra gestión le da la caña de pescar, de alguna manera, para que vayan a pescar. Para eso los acompaña, les da las herramientas y los incluye en un mundo laboral en una ciudad que está casi con pleno empleo, pero donde siempre hay oportunidades laborales para salir adelante”.En esta oportunidad egresaron 163 personas, pero el intendente informó que “hay más de 1000 participantes en distintos cursos que se van realizando de manera concomitante. Siempre los cursos están orientados a la demanda, no haremos cursos en donde la persona después va a trabajar en otra cosa, eso es perder tiempo, plata y frustrarse. Siempre buscamos qué demanda el mercado y qué necesita”.“El cupo en la Escuela de Oficios está abierto de manera permanente. El que quiera aprender un oficio debe entrar a la página de la Municipalidad, donde podrán conocer más detalles”, agregó.Por su parte, Romero expresó: “Es una política de estado que tiende a formar para el trabajo, algo que es muy importante en Argentina en nuestros días. Es importante recuperar ese amor por el trabajo, el poder producir nuestras propias cosas y generar oportunidades de empleo para jóvenes y adultos. Se vio hoy coronado el esfuerzo del estado municipal, de la universidad de la UADER y de distintas empresas y sectores que colaboran en esta política de estado. Son cosas a seguir”.