Por primera vez, UE y Celac adoptaron moción sobre la Cuestión Malvinas

Por primera vez en una cumbre birregional, la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) adoptaron una moción sobre la Cuestión Malvinas como territorio en disputa y destacaron "la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica" de la controversia por la soberanía del archipiélago.



La cuestión Malvinas figura en dos de los 41 puntos de la Declaración de la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado o de Gobierno UE-Celac, junto a la firma de los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



La declaración fue recibida con beneplácito por la delegación que acompañó al presidente Alberto Fernández a Bruselas, donde hoy concluyó la cumbre.



"Es la primera vez que la Unión Europea habla de Malvinas", indicó un miembro de la representación argentina, que remarcó que "eso no es poco, es muchísimo".



El decimotercer punto de la Declaración señala que "en cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas/Falkland Islands, la Unión Europea tomó nota de la posición histórica de la Celac basada en la importancia del diálogo y el respeto del derecho internacional en la solución pacífica de controversias".



Y en el siguiente destaca: "Reafirmamos además nuestro compromiso fundamental con todos los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, incluida la igualdad soberana de todos los Estados y el respeto de su integridad territorial e independencia política, solución de controversias por medios pacíficos y en conformidad con los principios de justicia y derecho internacional".



Fernández no aludió a ese tema en la conferencia de prensa posterior a la cumbre que ofreció junto a Michel, Von der Leyen y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y esperó que saliera la Declaración.



El subsecretario para América Latina y el Caribe de Cancillería, Gustavo Martínez Pandiani, arribó a Bruselas la semana pasada y trabajó en las negociaciones para lograr este reconocimiento.



Y también lo hizo el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, indicaron fuentes de Cancillería.



El canciller Santiago Cafiero manifestó que "a partir de este pronunciamiento el Gobierno argentino tiene la expectativa de profundizar el diálogo con la Unión Europa en relación con la Cuestión de las Islas Malvinas".



Cafiero señaló que "esta declaración conjunta supone un nuevo llamamiento de la comunidad internacional al Reino Unido para que se avenga a cumplir con su obligación de reanudar las negociaciones de soberanía con la Argentina".



Por su parte, Carmona dijo a Télam que "la Declaración UE-Celac es sumamente importante en tanto incorpora por primera vez la mención a la Cuestión Malvinas".



Carmona reseñó que "hasta 2021 la UE consideraba a las Islas Malvinas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur como territorios de ultramar de la Unión Europea, y a partir del Brexit sin embargo existía una reticencia de la UE a hacer mención en las declaraciones a la Cuestión Malvinas".



El funcionario explicó que "esto comenzó a cambiar en 2022 cuando la Eurolat (Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana), que reúne a parlamentarios de ambas regiones, cuando se introdujo la Cuestión Malvinas", y también recordó "la Declaración de la Comisión Mixta UE-Argentina".



"Ahora dimos un paso más hacia el objetivo que tenemos", indicó Carmona, que es "el reconocimiento por parte de la UE de que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas, y que la disputa se debe resolver de acuerdo al derecho internacional, la posición que Argentina viene reclamando".



El 23 de junio de 2022 el canciller argentino planteó en la Sesión Especial del Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas.



La Resolución 37/9 de 1982 de la ONU reconoció que la Guerra de Malvinas no alteró la vigencia ni la naturaleza de la disputa de soberanía de las islas e instó a mantener las negociaciones.



Ese pedido de reanudación de negociaciones para poner fin a la disputa de soberanía se sucedieron también en pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de los 77 y China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Mercado Común del Sur (Mercosur), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Cumbre Iberoamericana, entre otros foros regionales e internacionales.