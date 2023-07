UPCN exige “dignificar la tarea de las cocineras con un nuevo reglamento”. El reglamento para los trabajadores de la Dirección de Comedores actualmente vigente "incluye algunas disposiciones que transgreden derechos básicos”, expresó la entidad gremial.



A su vez, el punto 30, por ejemplo, establece que el personal de Cocina “puede ingresar al Establecimiento sólo con un monedero o bolso pequeño, conteniendo sus efectos personales básicos indispensables; no así con carteras o bolsos grandes”.



“¿Qué es lo que sugiere eso de las cocineras?, ¿en qué lugar las coloca?”, se preguntó Domínguez sobre esta disposición, a la que calificó como discriminadora y cuestionó que sólo aplica al personal de Cocina de los establecimientos educativos, no así a directivos y docentes.



Además, la dirigente señaló: “Hay que pensar si el olvido de algunos derechos no se relaciona con una cuestión de género, porque la mayoría son mujeres”.



“Por ser un servicio crítico no se le puede privar de los derechos fundamentales de los empleados públicos”, sostuvo la dirigente. Subrayó que este sector debe ser revalorizado y para ello, “de mínima, tiene que tener un reglamento de respeto, de no discriminación, de igualdad de oportunidades”.



Aseveró que también deberá contener “el concepto de carrera, de profesionalización, de jerarquización”.



El 11 de abril pasado UPCN solicitó formalmente la apertura de la paritaria sectorial de Comedores, cuya convocatoria se concretará en los próximos días. El Gremio llevará a ese ámbito la discusión sobre un nuevo reglamento. “Consideramos muy importante la decisión de este gobierno de abordar estos temas. La perspectiva política que detenta esta gestión permite que esta discusión pueda llevarse a cabo”, remarcó Domínguez.



La Secretaria Adjunta de UPCN hizo luego un repaso de todos los avances que logró este sector, gracias a la intervención del Sindicato. “En un momento no parecían empleadas públicas, porque no podían tomarse licencia, no tenían la remuneración que correspondía, siempre estaban en la categoría más baja del escalafón. Todo eso se fue revirtiendo con un trabajo gremial a partir de las recategorizaciones, de pase a planta permanente. Las cocineras sindicalizadas generaron un poder colectivo que les permitió tener obra social, tener aporte jubilatorio, cobrar mes a mes, tener ART”, destacó.



Y agregó: “Ahora conseguimos el horario atípico para que las roten. ¿Cuántos años hicieron la rotación sin que les paguen un peso? Esta paritaria nos dio la posibilidad de que discutamos ese tema y que el horario atípico y el horario discontinuo se les pague”.



Apuntó además que “antes, si tenían que trasladarse de la ciudad al campo a cumplir la tarea de comedores, no le pagaban el traslado solamente porque pertenecían al Ministerio de Desarrollo Social, mientras que sí se lo pagaban a la ordenanza que iba a la misma escuela”.



“Hemos avanzado en muchos aspectos, ¿cómo no vamos a poder avanzar en un reglamento actualizado y reivindicativo, que surja de la paritaria con la participación en la discusión de las cocineras, y que contemple los principios fundamentales de los derechos de los empleados públicos?”, resaltó Domínguez. “Hay muchas cosas para trabajar y para empoderar a las trabajadoras del sector”, expuso.



Por último, la dirigente sindical recordó que “el reglamento que hoy existe fue un primer paso, porque antes no había nada, y eso era peor. Así que ese punto de partida ahora tiene que llevarnos, con la decisión política de este gobierno, a dignificar la tarea de las cocineras”. (APF)