Locomotora Oliveras: "Para salvar a los niños necesitamos deportes y educación”

Alejandra "Locomotora" Oliveras, la reconocida ex boxeadora que recientemente se unió al equipo electoral de Patricia Bullrich, fue entrevistada en el programa Quién Dice Qué y compartió sus perspectivas con Elonce. Durante la entrevista, Oliveras expresó su entusiasmo por estar en Paraná y habló sobre su destacada carrera en el boxeo, así como su compromiso con el deporte y la educación."Muy contenta de estar en Paraná", manifestó Oliveras al inicio de la entrevista.La ex boxeadora hizo hincapié en sus logros en el mundo del boxeo, mencionando sus seis títulos mundiales y su récord Guinness por nocaut. Con orgullo, destacó que comparte la misma cantidad de cinturones que Floyd Mayweather, uno de los mejores boxeadores libra por libra. Oliveras resaltó el hecho de que ambos se retiraron como campeones y ahora busca dedicarse a salvar vidas.afirmó Oliveras, resaltando su compromiso con la ayuda a los demás a través del deporte.Oliveras resaltó la importancia del deporte como herramienta para combatir problemas como las drogas, el cigarrillo, el alcohol y la violencia. "El deporte salvo mi vida y el deporte lucha contra la droga, el cigarrillo, el alcohol, la violencia. Porque el deporte es educación, disciplina, esfuerzo, trabajo", enfatizóexpresó Oliveras., afirmó.explicó."Desde mi lugar de deportista sé que el deporte te ayuda a ser mejor persona, y todos queremos ser campeones de la vida, salir adelante, luchar", verbalizó.La exboxeadora, también compartiendo su visión sobre la vida y su determinación para enfrentar los desafíos. "La vida es una pelea durísima, yo tengo más de 100 peleas entre amateur y profesional, me han pegado, pero en la vida eh recibido muchos más golpes de los cuales tenes que levantarte y seguir para delante, por eso me llamo locomotora", manifestó.Oliveras también reflexionó sobre su dedicación al boxeo y la pasión que siente por este deporte. "Durante 20 años me levanté a las 4 de la mañana a entrenar, tres turnos por día 9 horas por día, todos los días, no hay feriado, no hay navidad", compartió.Con respecto a su participación en la política, indicó:, aseveró.“Yo creo en Patricia Bullrich porque es una persona que laburo como ministra de seguridad y metió presas a un montón de bandas narcos que después en pandemia las liberaron. En pandemia, fue la única política que salió a pedir que abran las escuelas y nuestra fuente de trabajo, las empresas. Ella luchaba para que pudiéramos trabajar.concluyó.