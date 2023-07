Ayelén Acosta: Alejandra Oliveras “es un ejemplo para muchas mujeres”

La precandidata a intendente de Juntos por el Cambio (JxC) en la ciudad de Paraná, Ayelén Acosta, recorrió las calles de la capital entrerriana junto a la campeona mundial de boxeo, Alejandra “Locomotora” Oliveras, durante el transcurso de este lunes.“Estoy contenta por la visita de Alejandra Oliveras que viene a recorrer Paraná. Les mostramos algunos puntos relacionados al deporte en la capital entrerriana y la falta de acompañamiento del Estado”, manifestó Acosta, precandidata a intendenta aAcerca de las actividades, comentó: “Comenzamos al mediodía donde hicimos un par de notas y después estuvimos en un gimnasio de Paraná, en la cual los chicos contaron la falta de acompañamiento para quienes se dedican al boxeo, así como también en los clubes. Además, recorrimos la peatonal de Paraná con los distintos puntos que tenemos de campaña y tuvo un recibimiento enorme ya que las personas se sacaban fotos con la ‘Locomotora’”.Asimismo, se refirió sobre su visita a Entre Ríos: “Me encanta la provincia. Quiero promocionar el deporte a través de Patricia Bullrich, Ayelén Acosta y de todos los candidatos de Juntos por el Cambio porque no hay apoyo a los deportistas y, sobre todo, en los barrios donde tiene que estar el deporte para sacar a los chicos de las calles. Mi misión es salvar vidas”.Finalmente, les dedicó un mensaje a las mujeres de la comunidad: “Somos muy fuertes y más que los hombres. Ser mujer es duro en un mundo machista, donde no soy feminista, pero peleo por la igualdad para estar a la par. A las mujeres de Paraná les digo fuerza porque no hay nada imposible”.