Massa anunció la construcción de una planta de tratamiento cloacal para Paraná

El ministro de Economía de Nación, Sergio Massa, estuvo en Paraná y encabezó el acto de la entrega de las 500 viviendas del IAPV. En ese marco, anunció una nueva obra para la ciudad.“Hoy me volvieron a sacar otro compromiso, porque somos convencidos de que la inversión pública no solamente genera trabajo, sino que tiene que mejorar la calidad de vida”, expresó Massa en su discurso al sumar que “hay una deuda que tenemos que pagar ahora para que nuestros hijos no lo sufran en el futuro, es la deuda ambiental. Sé que se las habían prometido allá por el 2016, como tantas otras cosas que no les cumplieron. Pero”.En declaraciones a, el, informó que “, también queremos trabajar con Vialidad porque hay obras por terminar y seguir adelante con el Acueducto, es de locos que Entre Ríos tenga gente que consume agua salada. Esto tiene que ver porque la obra fue prometida en 2016 y no se llevó a cabo”.De cara a las próximas elecciones, hizo referencia a que a este gobierno le tocó “un tiempo difícil por la pandemia, guerra y la sequía, la gente esperaba más cosas de nosotros y con todas las dificultades se hicieron cosas, pero sabemos que vamos a hacer mucho más”.“Cada vez que aparece una difícil, no soy de los que se esconde, soy de los que va al frente porque amo mi Patria, porque creo que este país es maravilloso y necesita que pongamos en diálogo y con firmeza, liderazgo para sacarlo definitivamente adelante”, aseveró.“A quienes sientan alguna frustración le decimos que vayan a votar porque cuando no eligen, hay otros que lo hacen por ellos. El voto es la voz de cada uno, por eso creemos que es necesario que concurran a las urnas. Creemos que la Argentina tiene futuro, cuando nos dicen que somos un país fracasado, es el mensaje de quienes no pudieron ni pueden proponerle a Argentina un futuro con desarrollo”. Y aseguró que “hay gente que especula con el resultado electoral, sobre todo cuando el candidato del oficialismo es el ministro de Economía, pero los mercados van contestaron”.En ese marco, Massa fue consultado por los resultados de las l Elecciones PASO en Santa Fe, donde el frente Unidos para cambiar Santa Fe (identificado con Juntos por el Cambio a nivel nacional), ganó ante la expresión oficialista de Juntos Avancemos."Marcelo Lewandowski pudo reafirmar un liderazgo y ahora será tarea de ir a conquistar a los santafesinos, después de una pelea en la que a mí me sorprendió cómo se tiraron camiones de droga de un lado al otro. Fue una cosa conmovedora. Esta forma de hacer política desde la difamación, desde la violencia, la pelea y la acusación, lo único que genera es ruptura en el tejido social y desconfianza de la gente, por eso fue a votar menos gente que en otras provincias", expresó el precandidato a Presidente.“Nos tenemos que sacar de encima el ancla que es el Fondo Monetario Internacional. Macri nos dejó no sólo 44 mil millones de dólares de deuda sino al FMI estacionado en la Argentina, auditándonos las cuentas cada tres meses. Eso es una pérdida de soberanía fenomenal. El daño más grande que hizo no fue solamente ir a pedir plata prestada para que la timba financiera la pudiera sacar de la Argentina. Si hubiera quedado en puentes, en viviendas, en caminos, vaya y pase, pero la usaron para financiar fuga y en el medio dejó estacionado un equipo que cada tres meses nos audita”.En este contexto, Massa aseguró que “Entre Ríos es una provincia hermosa, es una provincia pujante, con identidad. Los entrerrianos se sienten entrerrianos, aman su provincia, la viven. Nos contagian ese entusiasmo porque son parte del corazón productivo de la Argentina.“Cuando vinieron la sequía, la gripe aviar, cuando los precios perjudicaron al sector lácteo, vinimos desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura, con 4.800 millones de pesos, que son los impuestos de la gente invertidos en sostener las cadenas productivas. Tenemos que seguir abrazando a nuestro campo, a nuestro interior productivo, porque el interior del interior es el que siempre pone de pie a la Argentina”, sostuvo Massa al sumar que “. Y estoy seguro que como quiere más para Entre Ríos, Beto lo va a hacer igual o mejor que Gustavo”.En sentido, señaló que “En Entre Ríos pasa algo así, una cosa son los que viven acá y aben los que le pasa a los entrerrianos y otra muy distinta son los que vienen cada tanto y necesitan el voto de los entrerrianos”.El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, hicieron entrega de las 500 viviendas que se construyeron la provincia con financiamiento del gobierno provincial y nacional.“Cuando hay alguien que decide llevar adelante la construcción de una vivienda, lo que está generando es igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien que decide abrir o financiar una universidad, lo que está haciendo es generar igualdad de oportunidades. Cuando hay alguien que le da derecho a quien termina su vida laboral a la jubilación, porque el empleador no le pagó los aportes, lo que está generando es igualdad de oportunidades.”, agregó Massa al sostener que “cuando les dicen que la universidad tiene que ser paga, cada uno se tiene que hacer su propia vivienda, o cuando les dicen que el que no aportó no tiene derecho a la jubilación y que bueno, que se la arregle como pueda y le dan una prestación mínima, lo que les están diciendo es que el Estado se corre, que deja de ser esa red social que protege”., invertir bien la plata que pagan en impuestos a los entrerrianos para que aquellos que no tenían su casa y no tenían qué dejarles a sus hijos, hoy puedan mirarlos a los ojos y a la noche levantar una copa y brindar sabiendo que tienen techo y futuro”, informó el titular de la cartera de Economía.“El derecho al trabajo y el derecho a la vivienda, son como el derecho a la educación, igualadores sociales”, concluyó el ministro.