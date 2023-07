Bordet: “Hay que trabajar más para Entre Ríos y pensando en nuestra gente”

El ministro de Economía, Sergio Massa, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, entregaron las 500 viviendas que se construyeron en la capital entrerriana, con financiamiento del gobierno provincial y nacional.En la oportunidad, el Gobernador Bordet, recordó las dificultades para terminar la obra y el impulso que le dio la actual gestión nacional para terminar las viviendas.“Cuando asumí mi primera gestión de Gobierno, se habían paralizado todos los programas de vivienda que había en Argentina y teníamos que dar soluciones a muchas en la provincia, las cuales necesitaban una solución habitacional. Entonces, con los pocos fondos propios que teníamos, decidimos iniciar un programa provincial de viviendas y después de dos décadas, la provincia con fondos propios, salió a construir viviendas. Lo hicimos en las grandes ciudades, como Paraná, pero también, en los pueblos más pequeños, comunas y juntas de Gobierno. Llegamos a todos lados con soluciones habitacionales”, recordó Bordet.“Necesitábamos un programa que tuviera una mayor escala y eso, solamente, lo podíamos hacer con el acompañamiento del Gobierno Nacional. Necesitábamos, además de terminar las viviendas del Procrear II en Paraná, que estaban casi abandonadas; poder dar una solución habitacional de ni más ni menos que 500 viviendas para poder achicar esa brecha que había respecto al déficit habitacional”, afirmó el mandatario provincial.Al respecto, relató que en esa reunión, “hablamos con Sergio Massa, que esa obra no se podía dejar paralizada como la dejaron durante cuatro años. Así pudimos retomarla, sobreponernos a las dificultades y llegar a este momento. Por eso, la alegría de poder compartir algo que es trascendental para la vida de cada uno que es tener el techo propio”, sostuvo Bordet.“Hoy, algunos vienen a prometer, lo que no quisieron, lo que no pudieron y lo que no supieron hacer. Los mismos que hoy dan clases sobre cómo se deben resolver los problemas de esta provincia y del país, son los mismos que dijeron: `no hay construcción de viviendas, pero les vamos a dar créditos´; y son los créditos que se actualizan con UVA. Me da mucha tristeza, ver cómo las familias quedaron endeudadas y que todavía, no encuentran la solución a sus problemas”, lamentó Bordet.“El camino está marcado y hay que ir en ese sentido. Hay que trabajar más para Entre Ríos, hay que trabajar pensando en nuestra provincia y en nuestra gente. Para eso, hay que conocer Entre Ríos, hay que vivir en la provincia, hay que querer la provincia, hay que tener arraigo en la provincia y que quien ejerza como Gobernador, lo haga para la provincia y no para tener un cargo político más arriba en Buenos Aires”, resaltó en tono de campaña.“Se de tu capacidad para resolver los problemas de la Argentina y lo estás demostrando en cada acción que te toca ejecutar, desde un lugar, tan complejo y tan difícil, como es el Ministerio de Economía. Sin embargo, debo reconocer que, desde el primer momento de gestión, encontramos un aliado para la provincia de Entre Ríos”, aseguró Bordet y recordó la respuesta que tuvo de parte de Massa para que se incluyera la obra del Acueducto Metropolitano en el Presupuesto.Al respecto, Bordet remarcó que “es una obra trascendental para la zona y ese acueducto, está en marcha y lo va a inaugurar Adán Bahl en los próximos años”, anticipó el Gobernador.“Siempre hubo un tiempo para resolver los problemas que en Entre Ríos, necesitábamos darle una solución. Por eso, los entrerrianos somos agradecidos y te damos las gracias Sergio (Massa) por estar en este acto y por el apoyo a la provincia”, dijo Bordet y agregó que “el camino es seguir trabajando con Bahl y con Massa, porque es más para Entre Ríos, más para nuestra gente, más para crecer y en ese camino, nos tiene que encontrar unidos y trabajando para que la provincia, pueda tener en los años que viene, el gran desarrollo que necesita y con Bahl y con Massa, lo transitaremos para lograrlo”, concluyó Bordet.