Massa en Paraná: “Entregar viviendas es un derecho para toda la vida”

Entregaron las 500 viviendas que se construyeron en Paraná con financiamiento del gobierno provincial y nacional. El acto estuvo encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente, Adán Bahl.Las casas se construyeron en Paraná a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Están ubicadas entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel, y Calle Pública.“Poder darle la mano y un beso a padres, abuelos, chicos que cumplen el sueño de la casa propia y es uno de los momentos que más se disfrutan”, expresó.y sirve para que las dificultades que encaramos se vean compensadas por la sonrisa de todos”, mencionó Massa.Cuando alguien del Estado, decide hacer un pavimento, como los que empiezan en 15 días acá, o un acueducto para que los entrerrianos no tomen más agua salada o se decide construir una vivienda, lo que se genera son igualdad de oportunidades”, expresó el precandidato a Presidente al acotar que lo mismo ocurre cuando se decide construir una universidad o cuando “se le da derecho a quien termine una vida laboral”.El rol del EstadoEl ministro de Economía planteó cuando "hablan de ajuste y de eliminar el Estado, están planteando quitar igualdad de oportunidades para todos los argentinos. En definitiva, cuando dicen que la universidad debe ser paga, cada uno hacer su propia vivienda o cuando dicen que el que no aportó no tiene derecho a una jubilación, lo que les están diciendo es que el Estado se corre y deja de ser una red social que protege".“Hoy es un día donde se ve claramente el rol del Estado, al verse esta imagen increíble de este barrio de viviendas y acá queda claro que el Estado tiene la tarea de invertir bien la plata que pagan en impuesto los entrerrianos, para que aquellos que no tenían su casa ni que dejarles a sus hijos; hoy puedan mirarlos a los ojos y esta noche levantar una copa y brindar, sabiendo que tienen techo y futuro”.En esta ocasión, el ministro hizo hincapié en el sector productivo de Entre Ríos y la asistencia del Estado: “Cuando vino la sequía me tocó abrazar a los productores entrerrianos, al igual que cuando estaba la gripe aviar o los precios afectaron al sector lácteo. Desde el Ministerio de Economía, vinimos con 4800 millones de pesos, que son los impuestos de la gente, para sostener las cadenas productivas”. Expresó que "así como tenemos que mejorar nuestras condiciones en las grandes ciudades", también hay que "seguir abrazando a nuestro campo, a nuestro interior productivo, porque el interior del Interior es el que siempre pone de pie a la Argentina".“Estoy seguro que Beto como quiere Más para Entre Ríos lo va a ser igual o mejor que Gustavo, y vamos a ser felices porque significará que tuvo mejores condiciones”, expresó el ministro al asegurar que cada vez que visitó Entre Ríos asumía un compromiso nuevo: “cuando no era para los productores, era para ampliación de un parque industrial, un acueducto, fondos para las universidades, reconocimiento internacional para la provincia”, aseveró.“Somos unos convencidos que la inversión pública no solamente genera trabajo, si no que tiene que mejorar la calidad de vida. A todos nos preocupa que el lugar donde vivimos sea sustentable, tenemos la planta de tratamiento, pero hay una deuda que debemos pagar para que nuestros hijos no lo sufran en el futuro, es una deuda ambiental. Algo que fue prometido en el 2016, pero vamos iniciar el trámite para construir la planta de derechos cloacales de Paraná y el gran Paraná, para que no se siga tirando al río los desechos cloacales, porque cuidar el medioambiente es cuidar el lugar donde vivimos”.“Para la Argentina pidió hoy a quienes perdieron la confianza" que "vuelvan a dar la oportunidad" en las elecciones.