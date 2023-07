Bahl en entrega de 500 viviendas: “Se logra con decisión política y acción”

Entregaron las 500 viviendas que se construyeron en Paraná con financiamiento del gobierno provincial y nacional. El acto estuvo encabezado por el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente, Adán Bahl.Las casas se construyeron en Paraná a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Están ubicadas entre las calles Juan Báez, Selva de Montiel, y Calle Pública.En este marco, el intendente de Paraná, informó que “tenemos la seguridad que nuestros hijos van a tener su lugar y esto es un capital importante para todas las familias. Deseo que todos puedan disfrutar de este sueño alcanzado”.En este sentido, destacó que la construcción de las 500 viviendas se “lograron con la decisión política y con acción”. Además, el presidente municipal aseguró que es “testigo claro de la decisión del gobernador para llevar adelante la construcción de viviendas. Durante la gestión anterior quisimos terminar un complejo de viviendas del Procrear, pero en cuatro años no se pudieron concluir. Algo que nos generaba mucha frustración porque las familias querían tener su vivienda, pero no fue posible durante ese tiempo. Ahora eso fue posible uy demás se construyen otras 312 más”.En otro punto de su discurso, Bahl hizo referencia a los aportes que realizó el gobierno nacional para la planta de afluentes cloacales. “En esta zona debíamos buscar una solución que cuide el ambiente, arroyos, ríos y a través de la inversión del gobierno nacional se construyó la planta. Además, se confirmó que en poco tiempo se comenzará con el asfaltado de las calles de este barrio”.“En esta zona nada más se construyeron 1200 viviendas, son unas cinco mil personas, prácticamente una ciudad dentro de Paraná”, mencionó el intendente al asegurar que con las obras viales que se desarrollaron en toda la zona, las personas podrán “ir al centro en menos de diez minutos. Mejoramos la calidad de vida de las personas y es gracias al acompañamiento de Provincia y Nación”.En esta misma línea, el presidente municipal, agradeció la gestión el ministro Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, para avanzar con las obras y “trasformar en Paraná”.“Hay que defender este camino, que tal vez otras personas en base del desconocimiento, pensaban que no podía hacer viviendas, pero gracias al acompañamiento del gobierno todo eso est posible”, cerró.