Pullaro se impuso a Losada y Lewandowski ganó las PASO del peronismo santafesino

El radical Maximiliano Pullaro obtuvo hoy un claro triunfo sobre Carolina Losada en las PASO de la provincia de Santa Fe y será el candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe, expresión de Juntos por el Cambio en la provincia, en tanto el senador Marcelo Lewandowski será el postulante peronista en las generales del 10 de septiembre tras su holgada victoria en la interna partidaria.La coalición opositora, que en el distrito asocia a la UCR, el PRO y un sector del socialismo, logró además un mayor caudal de votos que el peronismo y sus aliados, lo que fue remarcado por los postulantes a la presidencia Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.Otro dato saliente de la jornada electoral fue la clara victoria del gobernador Omar Perotti en la categoría de diputados provinciales, tanto dentro del frente Juntos Avancemos, que representa al peronismo, como en la compulsa con los postulantes de la coalición Unidos para Cambiar Santa Fe, el nombre de JxC en estas PASO.En su intención de nacionalizar la contienda santafesina, tanto Patricia Bullrich, que apoyaba a Losada, como Horacio Rodríguez Larreta, que respaldó a Pullaro, festejaron el resultado y coincidieron en considerar que el éxito del radical contribuirá al cambio a nivel país.En tanto, Larreta consideró que Santa Fe "se suma a la ola del cambio", y buscó nacionalizar el triunfo de Pullaro al decir que "los santafesinos dieron un mensaje contundente: basta del miedo y la violencia a la que nos somete el kirchnerismo".Por su parte, el gobernador Perotti declaró, tras conocerse los resultados, que "aquí empieza otra elección" y atribuyó la ventaja de JxC a que "hubo dentro de distintos frentes intensidades muy distintas en las campañas electorales, que hicieron que a los que llamaron más la atención se dirigiese mayor nivel de atención"."Pero, bueno, eso ahora termina y empieza una configuración diferente. Hay muchos votantes que no participan en las PASO porque no quieren verse obligados a elegir en la interna de los partidos, pero que ahora con los candidatos definidos tendrán otra actitud, de menos apatía o lejanía", completó.Con el 80,33 por ciento de los votos escrutados, en un conteo algo lento por las particularidades del sistema de votación santafesino, Pullaro reunía 420.719 votos (el 53,32 por ciento dentro de espacio) contra 266.567 de Carolina Losada (33,78 por ciento) y 101.793 votos de la socialista Mónica Fein (12,90 por ciento).En Juntos Avancemos, la coalición conformada por el peronismo de la provincia, Lewandowski conseguía 214.278 votos (64,37 por ciento del espacio), frente a los 50.528 de Marcos Cleri (15,18 por ciento), 34.934 de Eduardo Toniolli (10,49 por ciento) y 33.158 de Leandro Busatto (9,96 por ciento).En el Frente de Izquierda y los Trabajadores, la rosarina Carla Deiana se imponía con claridad sobre Octavio Crivaro, a quien doblaba en votos con un 63,32 por ciento (17.059) contra el 36,68 por ciento (9.883).El abogado rafaelino Edelvino Bodoira, quien representa a sectores conservadores que se oponen al aborto legal, lograba 33.413 votos encabezando la lista Viva la Libertad, quienes pese a declararse libertarios no tienen relación con Javier Milei.Por su parte, Eduardo Maradona, candidato de la Coalición Cívica-ARI, conseguía 22.091 sufragios, y la lista Escucharte, que propone al exdiputado Gustavo Marconato, llegaba a 10.198 votos.En sus primeras declaraciones, Pullaro, secundado por Gisela Scaglia, manifestó que "en este momento y ante todo el país, siento que viene el cambio en la República Argentina, es un cambio que parece no detenerse en ningún punto de nuestro país y claramente se vio en la provincia con el triunfo de Unidos y Juntos por el Cambio".El dirigente radical agradeció el apoyo del senador nacional Martín Lousteau, ya que "es una persona que siempre apostó a nosotros y a la renovación de Juntos por el Cambio cuando muy pocos creían que podíamos llevar adelante cosas importantes".Tras reconocer la derrota, Losada cambió su discurso de la campaña, cuando había asegurado que no trabajaría junto a Pullaro de cara a las elecciones generales, y sostuvo que "lo importante acá es que en Santa Fe ganó JxC y eso es algo para celebrar"."Ya hablé con Maximiliano Pullaro, reconocí su triunfo y lo felicité", dijo la periodista, quien se manifestó "una persona de la democracia y, por eso, acepto las buenas y las malas".Por su parte, Lewandowski, quien integra la fórmula con la ministra de Infraestructura provincial Silvina Frana, se manifestó "satisfecho" con su victoria hacia el interior del peronismo, saludó a sus rivales y se comprometió a trabajar desde mañana para mejorar los resultados de hoy."Estoy satisfecho con esto, que es lo que teníamos que hacer dentro del frente. Era la primera meta que nos proponíamos. Quiero enviar un fuerte abrazo a Marcos Cleri, Leandro Busatto y Eduardo Toniolli. Desde mañana (vamos) a trabajar todos juntos y a pensar una elección distinta", indicó el legislador.Además, sostuvo que "esta noche lo que se decidía era quién va a luchar para gobernar la provincia de Santa Fe y nosotros vamos a estar. A nosotros nos importa lo que va a pasar a partir del día de mañana, yo no creo que esto sea un voto castigo ni escondemos las cosas bajo la alfombra".En la categoría diputados provinciales, la lista encabezada por Perotti obtenía el 57,15% de los votos, relegando al segundo lugar de la interna a su vicegobernadora Alejandra Rodenas, que llegaba al 11,80%, en tanto el tercer lugar era para la nómina que proponía en primer lugar a Lucila De Ponti, con el 8,49%.Por el lado de JxC, el exintendente de Santa Fe, José Corral, alineado con Pullaro, se imponía con el 29,18% de los votos sobre la lista de la socialista Clara García, que obtenía el 25,65%, seguidos por el senador Dionisio Scarpín, que sumaba el 21,77% y el exgobernador Antonio Bonfatti, con el 17,35%.Las elecciones tuvieron una concurrencia en torno al 64% del padrón, según estimaciones preliminares del Tribunal Electoral de la provincia, lo que implica una baja de más de 5 puntos respecto de las PASO a gobernador de 2019, cuando votó el 69,59% de los ciudadanos habilitados.