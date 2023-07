Massa prometió "trabajar en aumentar la exportación" en caso de ser presidente

Acuerdo con el FMI

Massa estuvo presente en la localidad bonaerense de Pilar junto al intendente local Federico Achával, quien comenzó el acto de inauguración del Club Municipal Presidente Derqui.Durante la presentación, junto a chicos y chicas de clubes de barrio locales, el ministro de Economía y precandidato presidencial dejó varias definiciones sobre el proyecto político de país que pretende imponer en caso de ser ganar las elecciones 2023. Hizo foco sobre tres ejes: el acuerdo con el FMI, las críticas a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) y Javier Milei y el proyecto de una "Argentina de premios y castigos", en relación al malhumor social por el desapego con los políticos.Massa abordó la cuestión de la economía y el desarrollo productivo a partir del desafío del acuerdo con el FMI. Planteó que a pesar de ese obstáculo, "hay una fuerte convicción" de avanzar en su proyecto político para dejar atrás ese "ancla" de la deuda."La idea del trabajo con un ingreso que realmente alcance nos une. No desconocemos esa realidad y estamos peleando para corregirla sabiendo que a la Argentina le dejaron un ancla muy complicada, que es un acuerdo con el FMI", expresó el precandidato de UP. "Nos hizo perder soberanía", agregó.En ese sentido, Sergio Massa aseguró: "". Allí aprovechó para dar un adelanto de los lineamientos de su programa de gobierno en caso de ser electo., expresó Massa de forma categórica. "Queremos ser un país soberano y elegir nuestro propio proyecto de desarrollo", consideró.En otra parte del discurso, el precandidato presidencial de UP cruzó a la oposición, luego de la polémica en la que varios candidatos como Patricia Bullrich y Javier Milei, mencionaron la posibilidad de "arancelar" la universidad pública."La oposición no nos permite avanzar en la sanción de una ley. Es una muestra clara de los dos países en pugna. Aquellos que dicen que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad, aquellos que dicen que gastar en universidades públicas es un error y deberían ser pagas, nos van bloqueando la posibilidad de avanzar en un sueño que es un proyecto de la comunidad", señaló Massa este domingo en Pilar.Sobre esa premisa de las "dos Argentinas en pugna", el precandidato agregó: "Los hijos de los trabajadores y trabajadoras también quieren ir a la universidad y un modelo de país que incluya universidad gratuita, pública y de calidad"."Nos está pasando por delante la revolucion tecnológica y del conocimiento, nuestros pibes son capaces necesitan herramientas para liderar esa revolución", indicó el ministro de Economía. "Para aquellos que dicen que hay que implosionar todo puedan ver que lo que quieren implosionar es la casa de los argentinos, y que debajo de ese techo están todos ustedes. Quiero invitarlos a reconstruir y arreglar esa casa. Los que lo quieren implosionar, se olvidan que muchos van a quedar debajo de esos escombros”, lanzó.Por último, Sergio Massa hizo un especial énfasis en la "unidad de los argentinos" para sumarse a su proyecto político. Advirtió que será una tarea difícil y central la de ir por los "desencantados con la política", para sumarlos."En esa idea de unir, quiero invitarlos a que trabajemos juntos. Se que nos tocó pasar un momento dificil. La sequía le robó u$s20.000 millones y nos dejó en una posición incómoda para enfrentar el problema", planteó Massa en Pilar."Sé que es muy difícil convocar a aquellos que se quedan en su casa porque perdieron la confianza de que la política y los gobernantes le resolvamos los problemas. Sé que esa bronca y desesperanza tiene que ver con la idea de que el esfuerzo pareciera no tener premio", expresó el precandidato presidencial de UP. Luego, explicó que su proyecto de una "Argentina de premios y castigos" será la punta de lanza del proyecto político para 2024, en caso de ser electo presidente."Yo quiero invitarlos a construir la Argentina de premios y castigos. Quiero invitarlos a que en esa unión defendamos la Argentina de la universidad pública, defendamos la Argentina de clubes de barrio como este, donde queremos a nuestros hijos en el club y no en la droga", remarcó Massa."Defendamos la Argentina del trabajo para pelear por una mejor puja distributiva y defendamos la Argentina del vínculo, para aquellos que promueven el odio, que construyen sobre la base de destruir", sentenció.