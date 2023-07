Bordet dio inicio a las obras en escuelas técnicas: "Mejor que decir es hacer"

Priorizar la educación técnica

Del expediente al territorio

“Muy diferente”

Transparencia y no discriminación

La Entre Ríos que viene

Contratos para obras

Llamados a licitación

Entre otras obras, Bordet firmó el contrato para la refacción y ampliación de la Escuela Técnica Nº 7, de San Justo, departamento Uruguay, donde se invertirán más de 318.288.527 de pesos; y llamó a licitación la obra de ampliación y refacción de la Escuela Técnica Nº 4 - Centro de Formación Profesional Nº1, de Paraná, con un presupuesto superior a los 870 millones, y para la construcción de Escuela de Educación Técnica Nº 18 "Arq. Clorindo Testa" de San Benito, por casi 500 millones de pesos.Durante el acto, el mandatario entrerriano recordó la “decisión que hemos tomado desde el inicio de gestión: priorizar la educación técnica y agrotécnica”. Explicó que ello le “da a nuestros chicos y chicas conocimientos específicos y un perfil que le permiten incorporarse al mercado laboral”. Además, “alguien que se gradúa en una escuela agrotécnica cuenta con mayores herramientas para trabajar en la zona rural, puede desarrollarse en su propio lugar y, de esa manera, consolidar la ruralidad en Entre Ríos".“Las escuelas técnicas tienen que ver con un perfil de país productivo, que necesita operarios, técnicos, profesionales para trabajar en la industria. Cuando se paralizan las escuelas técnicas es porque se está priorizando un país que prioriza la especulación por sobre la producción y sobre la industria", distinguió Bordet y señaló que "por eso es importante que haya tres nuevas escuelas técnicas porque representan oportunidades para nuestros jóvenes en Entre Ríos".En ese sentido, el mandatario provincial citó al ex presidente Juan Domingo Perón y sostuvo que “mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar”.Durante el acto, que se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, Bordet valoró compartir "la jornada de trabajo con presidentes municipales de diferentes localidades".Recordó su paso por la intendencia de Concordia y aseguró que el acto le "genera una gratificación tan grande como la que sienten ustedes de materializar acciones que primero fueron ante proyectos y luego se plasmaron en un expediente hasta llegar al territorio”.También agradeció la labor de las y los legisladores porque "han sido parte importante del seguimiento de estas obras”.“Si alguien, en el despacho, les dice que hay una obra de electrificación rural en San Ramón, en el departamento Federación, en el norte de la provincia, uno puede tener una vaga idea de lo que es San Ramón. Pone el Google Maps, aparece y lo visualiza. Pero créanme que es muy diferente ir a San Ramón, hablar con María Eva, hacerse carne del proyecto y ver la importancia que tiene esa obra. Al decir de la presidenta de la junta de gobierno, es tener luz para los vecinos y las empresas, porque es una zona citrícola y de aserraderos que necesita potencia energética", diferenció Bordet.En esa línea, aclaró que "no es una obra barata, son cerca de 600 millones de pesos. Pero es necesaria para que las familias se afinquen, vivan y se genere mano de obra y puestos de trabajo”.“Esto habla también del trabajo de las y los presidentes de junta de gobierno, que muchas veces no son reconocidos y que trabajan ad honorem. Para eso creamos la Ley de comunas y ahora la Legislatura nos ha aprobado la creación de nuevas comunas que a partir del año que viene comenzarán a funcionar. Pero también, quiero decirlo, cuando vienen épocas electorales se prometen muchas cosas y alguien que yo admiré mucho decía que mejor que decir es hacer, y que mejor que prometer es realizar. Y lo que estamos haciendo es eso y cumplir con nuestra palabra que es para lo que estamos acá. El resto tendrá que demostrarlo en la cancha, no en las palabras".En el acto, realizado en el Salón Blanco, estuvieron el intendente de Paraná, Adán Bahl; las ministras de Gobierno, Rosario Romero, y de Salud, Sonia Velázquez; y sus pares de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Marcelo Richard; la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari, y la secretaria de Energía, Silvina Guerra; la directora administradora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; los presidentes municipales de San Salvador, San Justo, San Benito, Gualeguaychú y Villa Libertador San Martín, y la presidenta de la junta de Gobierno San Ramón; legisladores provinciales, escribano Mayor de Gobierno y funcionarios provinciales.Al finalizar el acto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que "lo que vemos acá es un gobierno provincial con profundas convicciones federales, que distribuye los recursos en todo el territorio provincial, sin distinciones de color político y tanto en zonas rurales como urbanas"."En todos los pueblos y ciudades entrerrianos, hay obras financiadas o gestionadas por el gobierno provincial, lo que demuestra que nuestro gobernador no es federal de palabra, sino que respalda su discurso con decisiones", acotó.Y agregó: "La Entre Ríos que viene se construye apoyando la fuerza de cada pueblo y ciudad, sin importar el número de habitantes que tenga o el partido político que gobierne, porque la única prioridad es mejorar la vida de todos los entrerrianos."A su turno, la presidenta de la Junta de Gobierno de San Ramón, María Eva Acevedo Miño, señaló que la obra "es algo muy esperado, estoy muy conforme y muy agradecida con el gobernador porque es algo muy bueno para las personas que no tienen luz, y esto mejora la calidad de vida, el trabajo y todo lo demás".A su turno, el presidente municipal de San Justo, Fernando Viganoni, agradeció al mandatario por "esta obra tan esperada por nosotros de ampliación y refacción de la escuela Técnica Nº 7. Fue un compromiso asumido por el gobernador en su visita hace poco más de un año, los pasos para concretar el inicio de la obra han sido muy rápidos y estamos muy contentos"."Esta es una obra que le cambia la vida a nuestros gurises, la escuela funciona en un edificio municipal y hoy en día poder decir que se va a construir una nueva escuela es un orgullo muy grande y más aún que sea usted señor gobernador quien pueda concretarla. Sin duda va a ser la obra más importante de infraestructura escolar para nuestra localidad", subrayó.A su turno, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, aseguró que "en estas dos obras ha habido mucha expectativa. La primera es el ingreso norte a nuestra ciudad. Son 11 kilómetros a través del tramo inicial de la ruta 20, uno de los accesos más transitados. Tienen también un alto componente de tránsito de camiones por la lógica comercial y productiva que tiene esa zona", detalló.Sostuvo además que "ha sido una obra muy esperada porque el paso del tiempo ha dificultado la transitabilidad”, e indicó que “se buscó financiamiento mientras se avanzaba en el proyecto hasta que finalmente el gobernador decidió que fuese una obra provincial. Para nosotros fue la mejor noticia y hoy es un día de mucha felicidad", remarcó.Por último, se refirió a "la finalización de la gran obra del hospital Bicentenario, que tiene una parte importante ya funcionando”. “Poner el 100 por ciento de ese hospital que es de derivación y quizás uno de los más interesantes que tiene la provincia, es una gran felicidad porque aporta a la calidad de vida de nuestros vecinos. Muchas gracias a todo el equipo del gobernador y a seguir trabajando para adelante", concluyó.En tanto, el intendente de San Salvador, Lucas Larrarte, detalló que "la obra es una segunda etapa de un desagüe pluvial del cual ya se ejecutó la primera parte. Beneficia a distintos barrios y a la zona centro de la ciudad porque permite evacuar con mucha más rapidez el agua caída en los días de intensas lluvias que generaba inconvenientes"."Es una obra de gran magnitud para la ciudad", destacó y agradeció “al gobernador que ha dispuesto hacer esta obra, al ministro que se ha puesto a trabajar codo a codo con nosotros y esperamos tenerla pronto en ejecución y terminarla para que las vecinas y los vecinos de San Salvador la puedan disfrutar", dijo, por último.A su turno, el intendente de San Benito, Exequiel Donda expresó su agradecimiento por la obra y destacó que "siempre" pudieron contar con el gobernador. "Es muy importante la construcción del edifico de la escuela técnica porque se desarrolla desde hace algunos años en un lugar que no es el más adecuado y tener un edificio con talleres y demás posibilitará que los chicos puedan desarrollar mucho mejor su carrera", indicó."La escuela técnica permite a los chicos tener una salida laboral ya desde el secundario", enfatizó el intendente y agregó que con el nuevo edificio seguramente se podrá ampliar la matrícula. Finalmente, expresó su agradecimiento al gobierno provincial "porque está ayudando a nuestro pueblo a que vaya cambiando de a poquito en todas las necesidades que tenemos" debido al crecimiento demográfico.Otro orador fue el intendente de Libertador San Martín, Raúl Casali, quien destacó la importancia del traslado de las lagunas. "La laguna de oxidación actual está prácticamente lindando con la planta urbana, mientras que la nueva localización estaría a 2.000 metros de distancia de la última vivienda en planta urbana. Esto nos está diciendo que era una necesidad de suma importancia para el saneamiento ambiental de la localidad", señaló, al tiempo que agradeció al gobierno provincial por la obra.En la ocasión, se firmó el contrato para la ejecución de electrificación rural en San Ramón, departamento Federación, en la que se invertirán 690.587.042 pesos.Los trabajos consistirán en repotenciar 42 suministros existentes e incorporar siete nuevos usuarios de los distritos Mandisoví y Atencio al Este. Para ello, se construirán 76,6 km de nuevas líneas. Además de mejorar la calidad de vida de la población rural de la zona, esta obra beneficiará a los productores citrícolas.También se firmó el contrato para la refacción y ampliación de la Escuela Técnica Nº 7, de San Justo, departamento Uruguay, que prevé una inversión de 318.288.527 pesos.El proyecto consiste en liberar la planta baja del edificio y dejarla para el uso exclusivo de talleres. Para ello se construirá una planta alta, destinada al sector de oficinas y aulas. Se intervendrá una superficie total de 793,84 m2, que contará con siete aulas, tres talleres, un salón de usos múltiples y un sector de sanitarios. También se contempló la construcción de un espacio de apoyo de uso común, como un playón deportivo.Otro contrato firmado fue para efectuar reparaciones en el hospital Dr. Gerardo Domagk, de Paraná, por un monto de 18.859.970 pesos.Se procederá a cambiar canaletas, limahoyas, cumbreras, chapas y clavadores de madera en cubierta de chapa. Además, se realizará un recalce en un cimiento, se cambiará la instalación cloacal, sumado a los trabajos de pintura, cielorrasos y humedad.También se firmó el contrato para el Sistema de Desagües Pluviales de calle Arroyo Grande, de San Salvador. La inversión alcanzará a 139.206.819 pesos.El sector a intervenir se ubica en la zona noreste de la planta urbana de la ciudad. Ante la necesidad de dar solución a problemas de anegamientos, en la calle Arroyo Grande, se llevó a cabo la ejecución del conducto y obras complementarias. La presente obra prevé la prolongación del conducto principal que se ejecutó sobre calle Arroyo Grande; la pavimentación de tres cuadras; la ejecución de un conducto circular en calle J. Hernández y la canalización del Arroyo Casafuz en el tramo cercano a las lagunas de estabilización. En base a esto, se pretende continuar un tramo del conducto por calle 25 de Mayo, continuación de calle Arroyo Grande, entre Av. Malarín y San Martín, y construir un conducto circular de 800 mm en calle J. Hernández, entre Arroyo Grande y F. Ramírez.Luego se firmó el contrato para la rehabilitación, reconstrucción de calzada y construcción bicisenda en la ruta provincial Nº 20, en el tramo ruta nacional Nº136 – ruta nacional Nº 14 que prevé una inversión de 3.898.042.442 pesos.La obra prevé un plazo de ejecución de 18 meses y se divide en cuatro subtramos. El primero, contempla la reconstrucción de la calzada existente con la posterior construcción de pavimento de hormigón sobre la base producto del reciclado en 1.290 metros de extensión desde la ruta 136. El segundo contempla la rehabilitación de pavimento de material asfáltico desde el kilómetro 1.290 hasta la progresiva 4.000. El tercer subtramo plantea la reconstrucción de pavimento de material asfáltico en otros 2.000, entre las progresivas 4.000 y 6.000, mientras que el último incluye la rehabilitación de pavimento de material asfáltico, desde la progresiva 6.000 y la 10.285 en la intersección con la autovía ruta nacional 14.En cuanto a aspectos de seguridad vial, el proyecto contempla la ejecución del señalamiento horizontal, señalamiento vertical, la colocación de barandas metálicas y la iluminación en sectores determinados. Además, debido al elevado y variado tránsito vehicular existente, se contempla generar una vía independiente para usuarios de bicicletas con dos carriles de distinto sentido de circulación.En el acto se entregaron los decretos de los llamados a licitación para la ejecución de las siguientes obras:Ampliación y refacción de la Escuela Técnica Nº 4 - Centro de Formación Profesional Nº1, de Paraná. El presupuesto oficial es de 873.712.217 pesos y la apertura de ofertas se concretará el 8 de agosto próximo.Se trata de un proyecto integral de refuncionalización y refacción de espacios existentes, y espacios nuevos necesarios para un buen desarrollo educativo. Entre ellos, espacios áulicos, biblioteca y la necesidad de ampliar y mejorar los talleres y los espacios de sanitarios como requerimientos básicos prioritarios. El total de superficie cubierta proyectada es de 1.833 m2.Traslado de Lagunas de Villa Libertador San Martín. El presupuesto oficial es de 492.834.174 pesos y la apertura de ofertas se efectuará el 2 de agosto venidero. Villa Libertador San Martín experimentó un crecimiento exponencial de habitantes, sumado al caudal de visitantes que recibe la zona en determinadas temporadas. Esto provocó que la ciudad quedara muy cerca de las actuales lagunas, lo que generó una contaminación ambiental y visual que afecta a los vecinos de la localidad.Construcción de Escuela de Educación Técnica Nº 18 "Arq. Clorindo Testa" de San Benito. El presupuesto oficial es de 493.756.477 pesos y la apertura de ofertas tendrá lugar el 3 de agosto próximo.La obra consiste en la construcción de un nuevo edificio escolar a ejecutarse en un predio de 5.109 m2 y en una sola planta.