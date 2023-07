PASO en Santa Fe: se espera mayor porcentaje de votantes para la tarde

Política Santa Fe elige a sus candidatos a gobernador para las generales de septiembre

Con una temperatura de 4 grados, y en una mañana de sol radiante, las autoridades de algunas de las 1.441 mesas reportaban que hasta esa hora había votado un bajo porcentaje, aunque estimaban que el grueso de la población concurrirá a partir del mediodía y las primeras horas de la tarde.Con 13 postulantes a la candidatura a gobernador comenzará a definirse la sucesión del mandatario peronista Omar Perotti.El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, concurrió a votar "con alegría y compromiso" y destacó que "las elecciones en cada una de las provincias son importantes".En declaraciones a Radio Nacional Rosario, Rossi advirtió que estos comicios "han tenido condimentos provinciales y municipales por sobre todas las cosas, está bien que así suceda", tras emitir su voto en la Escuela "Dr Francisco Netri" de la ciudad de Rosario."Estamos contentos con lo que pasó en nuestro espacio político, donde se hizo una PASO amigable. Independientemente de cuál sea el resultado esta noche, mañana a la mañana toda nuestra fuerza va a estar unificada y trabajando de cara a los comicios generales", agregó sobre la disputa provincial.En las PASO, la interna del opositor Unidos para Cambiar Santa Fe, entre los precandidatos Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, aparece como la más atractiva por la fuerte disputa.Dentro de ese "frente de frentes" también competirá la fórmula de Mónica Fein, referente del socialismo y exintendenta de Rosario, que irá acompañada por Eugenio Fernández.En el peronismo, el senado Marcelo Lewandowski surge como el favorito en la pulseada entre cuatro precandidatos, que compiten bajo el nombre Juntos Avancemos.Lewandowski, secundado por Silvina Frana, ministra de Infraestructura del distrito, cuenta con el apoyo de Perotti, quien como primer postulante a diputado provincial intentará emular a sus antecesores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, que al finalizar sus mandatos presidieron la Cámara baja de la Legislatura.La compulsa será ante tres jóvenes dirigentes: los diputado nacionales rosarinos Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (La Cámpora), y el diputado provincial santafesino Leandro Busatto, de la Corriente Nacional de la Militancia y cercano al Jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi.Sobre la baja participación, Toniolli se esperanzó con que la participación popular "sea mayor" por la tarde y "tengamos un gran acto eleccionario".Toniolli se expresó en estos términos al votar al mediodía en la Escuela N° 3136 San P.J. Eymard, ubicada en Saavedra 2147 de Rosario.Lewandowski votó por la mañana mañana en la Escuela John Fittzgerald Kennedy, del barrio municipal de Avenida Grandoli y Gutiérrez, en el sudeste rosarino, y sostuvo que "quienes vivimos es esta ciudad sabemos que el problema de la inseguridad y del narcotráfico tiene 15 años, así que ningún espacio político ni sector puede hacerse el distraído y hace falta un acuerdo de todos los partidos porque esto no lo soluciona un gobernador ni un ministro de Seguridad".Lewandowski abundó que "no queremos que etiqueten a Rosario como la ciudad narco ni que la gente deje de venir de vacaciones o los chicos a estudiar, por eso destacamos la tecnología aportada por el Gobierno nacional, los nuevos jueces federales y los cambios en el Ministerio Público de la Acusación (MPA)".En tanto, Losada, quien votó en la Escuela Provincia de Entre Ríos del barrio Fisherton, en el oeste de Rosario, le pidió al electorado que participe "más allá de a quién vote, porque es el momento en el que elegimos a quiénes nos van a gobernar. Creo que el mayor acto de rebeldía es venir a votar", subrayó.Losada concurrió a sufragar a las 10, en el mismo horario que lo hizo Pullaro, su rival en la interna, en la localidad santafesina de Hughes.Por su parte, Pullaro expresó: "Sabemos que es un momento difícil por la gente que la está pasando mal, pero queremos cambiar un modelo populista por un modelo productivo para el que me acompaña el hijo del mejor gobernador de la provincia de Santa Fe", dijo en referencia a Federico Lifschitz, hijo del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz.En tanto, la vicegobernadora de Santa Fe y precandidata a diputada por el peronismo, Alejandra Rodenas, declaró que "es un día muy importante por los 40 años de democracia y ahora salió el sol, aunque los peronistas llevamos el sol en el corazón".Por su parte, Perotti emitió su voto en la Escuela Juan Bautista Alberdi de la ciudad de Rafaela y expresó que "para votar y elegir es un muy buen día, con la alegría que significa un día de elecciones, un día de expresión de la voluntad popular de la ciudadanía, deseando que siga todo con normalidad como ha empezado y que siga fortaleciendo el corazón productivo de la Argentina, como le decimos a nuestra querida provincia".También habrá competencia interna en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), donde la puja será animada por Carla Deiana y Octavio Crivaro, mientras que en el espacio "Escucharte" el candidato será el ex diputado nacional por el PJ, Gustavo Marconatto.La Coalición Cívica ARI, luego de desistir de integrar la sociedad entre el PRO, la UCR y una parte del socialismo, presentó una lista propia que encabeza Eduardo Maradona.Completan la grilla el Partido Moderado, con la postulación de Walter Eiguren, y la lista "Viva la Libertad", que lleva como aspirante a Edelvino Bodoira, un abogado rafaelino que representa a sectores que se opusieron a la ley de interrupción del embarazo.En cuanto a las intendencias, sobresalen los comicios para elegir candidatos en Rosario, donde el alcalde Pablo Javkin buscará la reelección, al igual que Emilio Jatón en Santa Fe, ambos en el seno de "Unidos para Cambiar Santa Fe".Por primera vez se aplicará el voto joven, esto es, a partir de los 16 años, que fue habilitado por el Tribunal Electoral debido a que la Constitución de la provincia establece que solo pueden sufragar los ciudadanos a partir de los 18 años y no había norma equivalente a la ley nacional sancionada por el Congreso en 2012 y que tuvo su debut en las elecciones legislativas de 2013.En el distrito rige la boleta única en papel, por lo que los electores deben marcar con fibra el candidato de su preferencia en una hoja que exhibe el menú completo de precandidatos para cada una de las cinco categorías.El padrón electoral de Santa Fe es el tercero del país, con un total de 2.768.525 electores, que representan un 8,06 por ciento del total, detrás de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.