Frigerio presentó su plan de seguridad para Entre Ríos en Diamante

Las propuestas concretas

En el inicio de su alocución, tras agradecer a los presentes, Frigerio señaló: “Venimos trabajando hace dos años junto a más de 300 técnicos en un plan de desarrollo y transformación de Entre Ríos y ya tenemos listas las iniciativas y los programas concretos para implementar desde el 10 de diciembre si los entrerrianos nos honran con la responsabilidad de gobernar la provincia”.Consideró que “hace muchos años que nuestra querida provincia está sumida en un letargo por culpa de los sucesivos gobiernos que no hicieron nada para hacerla crecer o, lo que es peor, ni siquiera lograron mantenerla como estaba. Si hoy Entre Ríos está como está, es porque hace demasiado tiempo que los mismos de siempre ocupan espacios de decisión con el único objetivo de mantener sus propios privilegios”.Para hacer un diagnóstico de la situación, describió que “si hoy la seguridad es una preocupación cada vez más grande en nuestra provincia, es porque quienes nos gobiernan, en vez de darnos soluciones, siempre hicieron la vista gorda y permitieron que se instalaran la violencia, la impunidad y, lo más triste, el miedo que nos paraliza y no nos permite crecer”.Lamentó que”.Ante esto, criticó que “no hay estadísticas concretas de nuestra provincia” sobre el tema y recordó diversos hechos de gravedad como el asesinato de Gustavo “Petaco” Barrientos.Pero remarcó que “también hay otros delitos, como robos y arrebatos en toda la provincia, que también nos desvelan y ocurren en la calle, en las casas, en los comercios y en las zonas rurales, donde los delincuentes se llevan desde cultivos y animales (abigeato) hasta maquinaria agrícola y otras herramientas de trabajo”.Además, cuestionó que “la policía de Entre Ríos carece de los medios que necesitan para cumplir su misión como corresponde. Nuestras fuerzas provinciales muchas veces no tienen lo básico: un vehículo en condiciones, combustible, uniformes o armamento adecuado, y tampoco reciben capacitación. Los agentes nos cuidan, pero no tienen a nadie que los cuide a ellos”. También criticó que “la policía está centralizada en Paraná”.Para combatir la inseguridad,”.Según adelantó, los puestos van a estar en 10 accesos a la provincia: Ruta Nacional N° 12 “Paso Telégrafo”; Ruta Provincial N° 28 “Puente de Hierro”; Ruta Nacional N° 127, “San Jaime de la Frontera”; Ruta Nacional N° 14, “Paso Cerrito”; Ruta Nacional N° 12, “Brazo Largo”; Puente Rosario – Victoria; Túnel Subfluvial Santa Fe – Paraná; Represa Salto Grande Concordia – Salto; Puente Colón – Paysandú y Puente Gualeguaychú - Fray Bentos.Y resaltó que “en esos puntos habrá policías especializados; especialistas en la lucha contra el narcotráfico con sus respectivos scanners y perros detectores de drogas; especialistas en la investigación del robo automotor; especialistas en delitos rurales y especialistas en investigación de delitos complejos en general”.“Para poder implementar estas herramientas con la capilaridad necesaria, debe haber una inversión y un trabajo paralelo en infraestructura y conectividad”, aclaró el precandidato.En el mismo sentido, planteó que “se trabajará en articulación con intendentes para poner en funcionamiento Centros de Monitoreo con la participación de policías, Defensa Civil, Bomberos y empleados de las intendencias” y adelantó que “se dará equipamiento, atención y capacitación a las fuerzas policiales, porque tendrán un Estado que no sólo trabaja para cuidar su integridad, sino también para que puedan ser parte de una fuerza profesional y preparada”.Frigerio se comprometió asimismo a “implementar un programa de regionalización y descentralización de la policía entrerriana con 4 ó 5 cabeceras regionales; implementar el Sistema 911 en toda la provincia, como único medio de comunicación para emergencias policiales, Bomberos y asistencia sanitaria; trabajar para lograr una justicia ágil, dinámica y eficiente, enfocada en resolver los problemas de los ciudadanos; reconocer la cobertura médica de todos los Bomberos Voluntarios, y trabajar en la modernización y reubicación de las cárceles fuera de la ciudad y en la reinserción social de los penados”.Por último, prometió: “Vamos a trabajar para que todos recuperemos la tranquilidad, para que los barrios sean de la gente y no de los delincuentes. Vamos a ir a fondo para que los narcos no contaminen a nuestros jóvenes. Vamos a ir a buscar a los delincuentes para que sean ellos los que tengan miedo”. “Durante 20 años la inacción y la falta de empatía de los sucesivos gobiernos hicieron crecer la inseguridad y la violencia en todas sus formas. Pero no nos vamos a resignar. Estamos ante la oportunidad histórica de torcer nuestro rumbo y el momento es ahora”, concluyó.