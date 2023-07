Mathieu propone mayor intervención estatal en el transporte público de Paraná

La propuesta: mayor intervención estatal y líneas soporte

El conflicto por el transporte público en la ciudad de Paraná es un tema recurrente que aún no tiene solución. Después de una semana con cuatro días de retención del servicio y en medio de una conciliación obligatoria que rige hasta el 25 de julio, el precandidato a intendente por Más para Entre Ríos, Nicolás Mathieu, se refirió a la situación y compartió su propuesta para poner fin a una problemática histórica.El ex secretario de Desarrollo Social de Paraná dijo en declaraciones radiales que el problema del transporte urbano “viene aquejando a la sociedad paranaense desde hace muchísimos años”. En tal sentido contó que en las reuniones que mantiene con vecinos es un tema recurrente entre las problemáticas que los aquejan debido a la saturación en las líneas y la falta de cumplimiento en las frecuencias y horarios. El precandidato fue enfático al afirmar que esta situación “no puede seguir así”, dijo en un comunicado enviado a este medio.El actual contrato de concesión del servicio que el municipio de la capital entrerriana tiene con las empresas contratistas finaliza en diciembre de 2025. Mathieu sostiene que debe ser revisado pero que además es necesario “plantear una solución totalmente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora” y aseguró que: “otros candidatos están planteando recetas que ya se probaron y hoy nos llevan a un servicio defectuoso. También es necesario hacer memoria de lo que han hecho cuando tuvieron responsabilidad en el Estado, porque muchos son parte de este problema y ahora dicen tener la solución.”Por un lado, Mathieu insiste en una intervención más activa por parte del Estado en el servicio. “El Estado tiene que intervenir en el servicio y ponerle las condiciones al privado”, dijo. “Creemos que esto puede ser posible con empresas de capitales públicos y privados, que hagan de soporte a los recorridos que ya están pactados con las empresas”.El precandidato detalló la propuesta concreta en la que trabaja junto a su equipo técnico. “Hay un proyecto diseñado que propone para la ciudad líneas troncales con colectivos que solo circularían por las avenidas; y líneas soporte que harían los traslados desde las avenidas hacia cada uno de los barrios”, explicó.Además, Mathieu subrayó la necesidad de poner sobre la mesa cuál es la situación real del servicio hoy. “La ciudad paga el boleto estudiantil gratuito, la nación paga subsidios y además cada usuario paga la tarifa por el viaje: es decir que hay inversión del Estado además del boleto que pagan los usuarios y así y todo el servicio es insuficiente”, expresó y agregó que debe ser el municipio quien rija el servicio y plantee las condiciones.La solución propuesta por el precandidato de Más para Entre Ríos ofrece un esquema más ágil y ordenado para el funcionamiento del transporte público en Paraná. Lo que además se traduciría en más frecuencias para que los vecinos no pasen por la preocupación de si llegan o no a sus lugares de trabajo o de estudio.