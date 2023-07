Galimberti a Bullrich: “ojalá en Entre Ríos, no pase lo mismo que en Córdoba”

La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo este viernes en Paraná acompañando al postulante a la gobernación por dicho frente, Rogelio Frigerio.“Tenemos todo el respeto por Galimberti, pero nos hubiera gustado que se sumara, porque es necesario ganar en Entre Ríos, al igual que en Santa Fe. Tuvimos un problema en Córdoba”, admitió y agregó que “nos hubiera gustado otro tipo de acuerdo. Hay veces que no se puede. Con quién uno va es una decisión. Nosotros elegimos a Frigerio”, resumió sobre la decisión de no permitirle a Pedro Galimberti pegar su boleta.Tras las declaraciones de Patricia Bullrich junto a Rogelio Frigerio, el diputado nacional, Pedro Galimberti, le respondió en las redes. “Patricia Bullrich tiene todo su derecho a preferir un candidato sobre otro. Es razonable. No se discute. Lo repudiable es pretender clausurar la posibilidad de elegir, justo el año que celebramos 40 años de democracia. Eso no habla bien de ella”, afirmó el ex intendente de Chajarí.Sobre la decisión a la que hizo alusión Bullrich, Galimberti consideró que “es una práctica que aparece bastante reñida con la idea de democracia que comulgo. Es mucho mejor que los propios entrerrianos, diriman en las urnas, quién es mejor candidato para gobernar Entre Ríos que las decisiones que puedan tomar, entre cuatro paredes, a metros del obelisco”, remarcó el legislador nacional de Juntos por el Cambio.Además, Galimberti acotó: “todos queremos ganar la provincia. Comparto eso con usted, pero el resultado es tan importante como el proceso. Con todo respeto, señora: ojalá que los votos de Entre Ríos Cambia le sobren y que no pase lo mismo que en Córdoba”, deslizó Galimberti.