Bordet: “La política es construir todos los días, no apelar a los golpes bajos”

Entrega de ambulancias

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, en el marco de una entrega ambulancias y vehículos sanitarios para localidad entrerrianas, hizo referencia a la campaña electoral y “los golpes bajos” de otros candidatos.El mandatario provincial dijo que para muchos “en campaña vale todo y lamentablemente se juega con eso, buscar y apelar a los golpes bajos, esta no es la forma de hacer política, hacer política es construir todos los días, apoyar al sistema de salud y demás”.En este sentido, Bordet hizo referencia al pago del aguinaldo y detalló que “tiene mucha repercusión porque es una masa muy importante de dinero que se vuelca al consumo en Entre Ríos, fundamentalmente en Paraná donde está concentrada la mayor parte de la administración provincial”.En este sentido, detalló que “el cumplimiento del orden de las cuentas fiscales que nos permiten en tiempo y forma hacer frente a nuestros compromisos, cerrar acuerdos paritarios y salariales como lo hicimos con los docentes y con la administración pública central, que estén siete puntos por encima de la inflación. La inflación acumulada del primer semestre se conoció ayer y fue de 50,6% y nuestro aumento a los trabajadores superó el 60%, esto significa que estamos 10 puntos por encima de la inflación”.. No tuvimos un solo día de paro en Entre Ríos, el año pasado cumplimos con 191 días de clases y este año vamos a cumplir otra vez con más de 190 días hábiles porque no habrá paros”, resaltó Bordet.En cuanto a la educación, el gobernador enunció que Entre Ríos fue una de las primeras provincias en extender la jornada educativa en las primarias y que “esto suma al aprendizaje. Esto indica un esfuerzo presupuestario muy importante de parte de la provincia que estamos haciéndolo con mucha convicción porque en esto va realmente la educación de todos los niveles”.El gobernador puso en relevancia la importancia de “reforzar” el sistema de salud pública. “Se realizan diversas acciones en este marco, como la apertura de ofertas para el hospital de Villaguay y será financiado íntegramente con fondos provinciales”.“En esta ocasión se entregaron ambulancias y diversos vehículos sanitarios que tienen como misión recorrer los centros de salud rurales para hacer rondas sanitarias. Todo esto forma parte de un programa que se desarrollamos con mucha fuerza, y vamos entregando unas 200 unidades”.Asimismo, detalló que “es un sistema que venimos reforzando en todo el territorio y afortunadamente la provincia tiene una buena distribución demográfica. Es necesario ser responsable cuando se habla de salud y del sistema sanitario, porque tiene ni más ni menos que la responsabilidad de velar por la salud de los pobladores”.En este contexto, sostuvo que “cuando hay campaña es muy fácil prometer, pero estamos en función de gobierno y lo que hacemos es cumplir con la palabra empeñada. Tenemos un gran equipo de salud y están al frente todos los días”.En tanto, el intendente de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que “para defender la salud hay que invertir y tener estas unidades de traslados es muy importante. Estas cosas son hechos concretos, muchas veces en campaña escuchamos muchas cosas y deben ser tomadas como tal. Para hablar de Entre Reos hay que vivir acá, muchas veces se dicen cosas, pero no conocen como es vivir en Entre Ríos”.