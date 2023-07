Bullrich: “El narcotráfico corrompe políticos, policías y jueces”

La precandidata a presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, estuvo este viernes en Paraná acompañando al postulante a la gobernación por dicho frente, Rogelio Frigerio.En ese marco, señaló que “la propuesta que estamos elaborando es un trabajo que está en la Ley de Seguridad Interior que se llama elque significa que las 23 policías provinciales y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” realizarán sus tareas “en un marco de acuerdo permanente y sistemático con las fuerzas federales”.Al respecto esbozó si intención de que haya “trabajo de inteligencia criminal, investigación y freno en la frontera para que no entre el producto del narcotráfico”, como así también “la deconstrucción permanente de las organizaciones que se instalan en un territorio. Que sea un trabajo de inteligencia criminal conjunto para lograr que se pueda seguir la cadena de organización. Muchas veces entran por río, otras por tierra, en el lomo de las personas”.Acotó que “tenemos una frontera con países que tienen producción de materia prima de droga. Cuando no se va para arriba, a Estados Unidos, intenta salir por el sur”.Asimismo, hizo notar que se debepara que cada investigación signifique el desarmado de una banda”.Bullrich subrayó que “hay que cuidar mucho Entre Ríos por la cercanía de Rosario, encapsular dicha ciudad para que eso no avance como una mancha de aceite. Elpara que no se convierta el narcotráfico en violencia inmediato, en sicariato y en toma de territorio es fundamental”.Por otra parte, habló de la “seguridad ciudadana” para que haya “baja de homicidios, de entraderas, del robo permanente. Para eso el esfuerzo nacional de policía se reúne, arma un plan que involucre la baja de la tasa de delito y la protección de la ciudadanía en cada lugar, manejado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación con los ministros del área de cada provincia, poniéndose objetivos”.“Ninguna buena política de seguridad se puede hacer si no hay una tarea preventiva. Es mejor que no pasen los delitos que tener que entrar a un sistema penal que puede tener más condena, pero ya se ha pasado la línea. Siempre tenemos que contar con la tarea de los fiscales, donde hay sistemas de acusación, y con los jueces, con una tarea rápida de resolución”, señaló la precandidata a presidenta.Consideró que “el gobernador deberá trabajar con la Policía de Entre Ríos, pero en contacto con Corrientes y Santa Fe. La regionalización es muy importante, porque el delito no tiene fronteras”., admitió y señaló que “las fuerzas de seguridad deben sentirse respaldadas para entrar en un combate difícil, que es contra el narcotráfico”.“Es todo o es nada. Es todo el cambio. Terminar con la inflación, no seguir con la mitad. Todo es tener 190 días de aula, ni siquiera 180, no 50 días y que la educación siga destruida. Todo es sacar lo piquetes totalmente, no dejar medio carril., definió la precandidata presidencial ante la consulta deBullrich puso de relieve que “las fórmulas nacionales que compiten” dentro de Juntos por el Cambio “tienen combinación del PRO y la UCR”.“Entendimos la importancia de tener un gobierno de coalición con un compromiso real en las políticas de gobierno. No hay peor ajuste que el que está haciendo (Sergio) Massa (ministro de economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria) y viene de antes. Desde al año 2011 que el país no crece. Perdimos en Argentina una cantidad de recursos que, aumentando la población y no creciendo, generó un ajuste enorme”, expresó la dirigente de Juntos por el Cambio.Y continuó: “Estamos en 115 por ciento de inflación anual. Massa tiene que hablar de lo que está haciendo y no de lo que alguien va a hacer. Hoy la gente va a comprar y sobre sus espaldas tiene un 115 por ciento de inflación y el mes que viene va a ser peor. Es un candidato que no puede hablar de lo que hace y habla de lo que haríamos nosotros”.“En Entre Ríos, tanto Larreta como yo apoyamos a la lista de Frigerio. A la competencia no hay que verla como pelea”, definió Bullrich, quien sostuvo que “si uno entra a jugar en el marco de Juntos por el Cambio es porque acepta los resultados, sean a favor o en contra”, por lo que dio a entender que quien salga derrotado en la interna apoyará al triunfador dentro de ese espacio.Respecto a por qué no le permitieron pegar boleta a Pedro Galimberti, expresó que “creemos que en Entre Ríos el conjunto de la fuerza tiene que estar trabajando en quien es el mejor candidato y será el mejor gobernador. Como fuerza política lo elegimos a Rogelio (Frigerio). Lo conocemos; sabemos de la profundidad de su análisis, de la capacidad de convertir a Entre Ríos, que está como en pausa.”.Aclaró que “tenemos todo el respeto por Galimberti, pero nos hubiera gustado que se sumara, porque es necesario ganar en Entre Ríos, al igual que en Santa Fe. Tuvimos un problema en Córdoba, vamos a ganar Mendoza, San Luis y San Juan. Gobernar con provincias que son el corazón de la producción argentina en el marco de una Cámara de Diputados y Senadores fuertes, es muy importante”.“Nos hubiera gustado otro tipo de acuerdo. Hay veces que no se puede.”, resumió.“Gerardo Morales desde 2016 pacificó una provincia que estaba bajo la organización de Milagro Sala y la paz lograda, en medio de un proceso electoral explota para intentar desestabilizarlo. Estamos compitiendo, pero cuando quieres desestabilizar la institucionalidad, generar crisis o caos, estamos todos juntos”, remarcó.