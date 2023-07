Bordet y Bahillo entregaron aportes para la producción de arándanos

"Además de saber decir, hay que saber hacer. Nuestro vínculo con el sector productivo se sigue afianzando porque cumplimos nuestros compromisos", afirmó el gobernador, Gustavo Bordet, al entregar financiamiento para el sector arandanero.Fue en la ciudad de Villaguay. Bordet estuvo acompañado por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, la vicegobernadora Laura Stratta, la intendenta de esa ciudad, Claudia Monjo, y el presidente municipal de Paraná, Adán Bahl.Primero, se reunieron con los integrantes de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia (Apama), quienes recibieron el aporte de la secretaría de Agricultura de la Nación por 400 millones de pesos; y luego con referentes de la Fundación Las Camelias y los directivos de la escuela agrotécnica Justo José Urquiza de Villaguay, a quienes ya se les había otorgado un aporte de 19.740.000 pesos para poner en valor y en funcionamiento una granja escuela avícola.También participaron los ministros de Economía, Hugo Ballay y de Planeamiento, Marcelo Richard; la presidenta Fundación Iapser, Mariel Ávila; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia, Lucio Amavet; el senador Adrián Fuertes y el diputado, Juan Cosso; Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia; el presidente de Fundación Las Camelias, Alberto Ingold y autoridades de la escuela agrotécnica Justo José Urquiza.“Lo que más nos interpela es tratar de estar junto a los productores para que sigan trabajando, para que esta sequía no nos saque a ningún productor del sistema productivo y que no nos genere ninguna consecuencia en términos sociales", explicó el funcionario nacional.En ese marco, recordó que "el gobernador ha gestionado y nosotros hemos dado respuesta, un total de 800 millones de pesos en el marco del plan de emergencia, a partir de decretar la Emergencia Agropecuaria. Ayer se terminaron de acreditar los últimos 400 millones de esos 800 millones”.Asimismo, mencionó, en el marco de la Emergencia, el Plan Ganar que está vigente, “un plan ganadero que fortalece a pequeños y medianos productores por 400 millones de pesos. Además del compromiso del gobierno provincial y nacional de diferimientos impositivos provinciales y nacionales”.“Permanentemente desde los distintos lugares que me ha tocado trabajar con el gobernador hemos impulsado el desarrollo de las economías regionales; y nuestra provincia, junto con la de Tucumán, según un informe de la Cepal, es la que cuenta con mayor diversidad productiva en términos de economías regionales, así que vamos a seguir trabajando para fortalecerlas", subrayó.El secretario de Agricultura precisó que con el gobernador Bordet se reunieron con el sector arandanero, donde entregaron un aporte 400 millones de pesos, proveniente la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación "para integrar un fondo rotatorio que será administrado por Apama, la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia". Recordó que "es una gestión que realizó el gobernador en conjunto con los productores solicitando fondos para fortalecer el sector que viene pasando periodos de incertidumbre".Bahillo hizo hincapié en que el sector "no está pasando por un buen periodo productivo, y hay una firme decisión y vocación, tanto el gobierno provincial como nacional, de fortalecer este sector para que se pueda robustecer, para que vuelva a crecer, ya que como una economía regional es muy importante por la cantidad de mano de obra que demanda y es una de las más importantes para nuestra provincia".Por ello, "gestionamos el fondo de 400 millones para fortalecer el sector y otras acciones que tienen que ver con facilitar trámites sanitarios para ingresar a distintos mercados del mundo y algunas otras gestiones que venimos trabajando para mejorar la competitividad".Asimismo, agradeció “el permanente acompañamiento al gobernador y su equipo de trabajo. Nuestro compromiso es seguir trabajando los problemas de la sequía que fueron realmente importantes e impactan fuertemente en nuestros pueblos del interior y en la economía de los hogares, en el comercio y en la actividad económica”.Más adelante, el secretario Agricultura, ganadería y Pesca del a Nación , Juan José Bahillo, comentó que fruto de en un trabajo en conjunto con Educación de la provincia "desde la Nación hemos hecho un aporte de 19.740.000 pesos para poner en valor y en funcionamiento una granja escuela avícola, porque a esta economía, que es la más importante en la provincia, tenemos que trabajarla no sólo en el restablecimiento de la misma, sino también en la capacitación y formación de nuestros jóvenes".En ese sentido, el intendente de Paraná, Adán Bahl, destacó que “esta Escuela Granja es un gran ejemplo de lo mucho que podemos lograr cuando sector privado y público trabajamos juntos; las grandes posibilidades de desarrollo que podemos generar, sobre todo para nuestros jóvenes. Queremos que nuestros jóvenes estudien acá y que también puedan desarrollar su proyecto de vida. Para eso tenemos que capacitarlos y darles la posibilidad de trabajar. Que vean que su esfuerzo sirve para forjarse un futuro”.Por su parte, el director de la Fundación Camelias, Alberto Ingold, explicó que "se está impulsando en la escuela agrotécnica de Villaguay una articulación pública-privada para armar el proyecto pedagógico productivo Granja Modelo".Detalló que la idea "es atender el cambio tecnológico en la producción de aves para que los estudiantes y los productores puedan ver hacia dónde van los cambios tecnológicos. Esa granja modelo será un espacio de práctica para que la gente pueda reconvertirse e imaginar hacia dónde va la avicultura en los próximos 20 años".En ese marco, comentó que "se está armando una granja modelo y un aula taller, y la granja estará administrada por la cooperadora de la escuela con lo cual los recursos económicos que se generen se volcará a la infraestructura de la escuela agrotécnica".

Informó luego que participan del proyecto la empresa Las Camelias, la Fundación Camelias, la escuela agrotécnica, la cooperadora, el municipio de Villaguay, el gobierno provincial, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y diversos sectores públicos, privados, educativos y asociativos con el propósito de "recuperar lo que fue la escuela de avicultura que hubo en el siglo pasado y que sirvió de impulso a un sector productivo tan importante como el avícola".Por último, Ingold sostuvo que "la avicultura es generadora de divisas y empleo de calidad, además de generar empleo en empresas que trabajan para el sector avícola con lo cual es importante articular ese sector productivo con lo educativo para potenciar la educación, la producción y el trabajo", concluyó.En la oportunidad se hizo entrega de las llaves de una motoniveladora y una retroexcavadora que fueron adquiridas por la municipalidad de Villaguay a través de un aporte de 80 millones de pesos que otorgó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.