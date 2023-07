A un mes de las PASO: casi 36 millones de argentinos concurrirán a las urnas

En un mes, casi 36 millones de argentinos estarán habilitados para elegir en primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) los candidatos a presidente y vice, 130 diputados nacionales -la mitad de la Cámara-, 24 senadores nacionales en 8 provincias -un tercio del Senado- y 43 parlamentarios del Mercosur, que competirán en las elecciones nacionales del 22 de octubre.



Las elecciones de este año en la Argentina tendrán la particularidad de que se realizarán cuando el país cumpla en el próximo mes de diciembre 40 años de democracia ininterrumpida, desde que se sancionó la ley de voto universal, en 1912.



"Cumplimos 40 años de democracia y, como en cada elección, tu voto cuenta. El próximo 13 de agosto, en las PASO, elegimos a los candidatos y candidatas que competirán en las elecciones generales de octubre. #ElegimosDemocracia", dice la campaña que lanzó esta semana el Gobierno nacional para promover la participación ciudadana.



De acuerdo con los últimos números del padrón electoral, que mañana será publicado en su versión definitiva con los lugares de votación, estarán habilitados para votar 35.912.841 argentinos y argentinas, que lo harán en 105.243 mesas distribuidas a lo largo de todo el país.



Del total de votantes, 18.225.116 son mujeres y 17.686.646 son hombres, en tanto que la categoría de "no binarios" habilitados para sufragar alcanza los 1.079, según datos de la Cámara Nacional Electoral



Para todo el proceso electoral -que incluye las PASO, las elecciones de octubre y una eventual segunda vuelta el 19 de noviembre- se destinó un presupuesto de 55.247.435.341 pesos.



Como es habitual, la jornada de votación del domingo 13 de agosto será entre las 8 y las 18, y están obligados a concurrir a votar todos los ciudadanos y ciudadanas de 18 a 70 años.



También, por la ley de voto joven sancionada en 2012, están habilitados a sufragar -aunque no de forma obligatoria- los y las jóvenes de 16 y 17 años, nativas o por opción y no nativas o naturalizadas argentinas.



En estas elecciones habrá -por segunda vez- debates presidenciales obligatorios: el primero se realizará el 1 de octubre en Santiago del Estero y el segundo el 8 de ese mismo mes, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En caso de haber segunda vuelta, se hará un nuevo debate en la Facultad de Derecho, el 12 de noviembre, una semana antes de la elección.



En las PASO la ciudadanía define con su voto la oferta electoral que participará en las elecciones generales de octubre. Para ello, todas las fuerzas políticas que participen deberán alcanzar el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito para la categoría en disputa, para poder pasar a la instancia definitiva del 22 de octubre.



Además de la fórmula presidencial, se definirán los candidatos para los siguientes cargos: 130 diputados nacionales sobre un total de 257, 24 senadores en 8 provincias (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) y 19 parlamentarios del Mercosur por distrito nacional y 24 por distrito regional.



Tras el cierre de listas del 24 de junio, la Justicia Electoral nacional oficializó un total de 27 fórmulas presidenciales pertenecientes a 15 alianzas y partidos políticos para que participen de las PASO, una cifra récord.



En comparación con las fórmulas de 2015, en estas PASO se inscribieron 13 más, aun cuando todas ellas deberán superar el piso del 1,5 por ciento de los votos válidos en las primarias para llegar a competir en los comicios generales del 22 de octubre.



Las 15 alianzas y partidos oficializados por la Justicia, de las cuales 7 tendrán competencia interna, son: Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, Hacemos por nuestro país, La Libertad Avanza, Frente LiberAr, Ucedé, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Movimiento al Socialismo, Libres del Sur, Política Obrera, Proyecto Joven, Alianza Principios y Valores-Por Tierra Techo y Trabajo, Movimiento de Acción Vecinal, Movimiento Izquierda Juventud Dignidad y Frente Patriota Federal.



La coalición encabezada por el peronismo logró conformar una lista de unidad nacional bajo el nombre de Unión por la Patria (UxP): la encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa, y lleva al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como compañero de fórmula.



A la oferta del oficialismo se sumó además la precandidatura del dirigente social Juan Grabois, acompañado por la socióloga Paula Abal Medina en la categoría de vice.



En Juntos por el Cambio (JxC) competirán Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales en una interna contra Patricia Bullrich y Luis Petri, en la disputa que aparece como la más competitiva en estas PASO.



El espacio ultraliberal de La Libertad Avanza, que propone a Javier Milei y Victoria Villaruel, y el peronismo no kirchnerista de Hacemos por Nuestro País, representado por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, no tendrán internas en las primarias del 13 de agosto.



En cambio, la izquierda presentará cuatro fórmulas, dos en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y otras dos en el Movimiento al Socialismo (MAS) y Política Obrera, respectivamente.



Los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) irán en la lista "Unir y fortalecer la Izquierda"; en tanto Gabriel Solano, del Partido Obrero (PO) y Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) encabezarán la lista "Unidad de Luchadores y la Izquierda".



El MAS, a su vez, presentará la fórmula integrada por Manuela Castañeira y Lucas Ruiz, y Política Obrera propondrá al electorado a Marcelo Ramal y Patricia Urones para presidente y vice.



Libres del Sur (LdS) presentará lista única, con el dirigente neuquino Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid, en la fórmula presidencial.



El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno hará dupla con el gremialista de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops) Leonardo Fabre, para competir por el partido Principios y Valores, en alianza con el movimiento Tierra, Techo y Trabajo del dirigente social de FTV-Miles Luis D'Elía.



En este frente, además de Moreno-Fabre, competirán otras tres fórmulas presidenciales, integradas por Eliodoro Martínez-Vicente Souto; Jorge Olivier-Ezequiel Britos San Martín; Carina Bartolini-Mabel Gómez y Paula Arias-Walter Vera.



También en el espectro del peronismo competirá el escritor y columnista televisivo Julio Bárbaro, exfuncionario del menemismo y del kirchnerismo, por la lista LiberAr, que lo propone como presidente y a Ramona Pucheta como vice.



En el frente LiberAr que propone a Bárbaro-Pucheta competirán también los binomios Nazareno Etchepare y Fernando Lorenzo, por el sublema "Demos", y Ramiro Vasena y Víctor Laponegro, por el sublema "Reconquista".



Otro veterano de la política que se presenta en estas PASO es Raúl Castells: acompañado por Adriana Reinoso, disputará desde la lista "Dignidad" un lugar en la primera vuelta con la otra propuesta del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, la lista "Confederal" que postula al empresario y conductor televisivo Santiago Cúneo, a quien acompaña Gustavo Barranco.



En el tradicional partido liberal UCeDé, la propuesta está encabezada por Andrés Passamonti y Pamela Fernández Magaride, bajo el nombre de lista "Apertura Liberal Argentina".



Por su parte, la alianza "Proyecto Joven" llevará a las PASO tres listas: una de ellas, "Coalición Paz, Democracia y Soberanía", llevará como precandidato presidencial al escritor y activista Mempo Giardinelli, quien estará secundado por la dirigente bonaerense Bárbara Solernou.



En el mismo espacio competirá la lista "Patria Unida", con Martín Ayerbe y Hugo Rodríguez como precandidatos, y cerrando la oferta de "Proyecto Joven" se postula Reina Ibáñez, la primera mujer trans en disputar una elección presidencial, con Gonzalo Ibarra como vice.



A su vez, el Movimiento de Acción Vecinal llevará en lo alto de su boleta al tucumano Raúl Albarracín y a Sergio Pastore como vice.



Finalmente el Frente Patriótico Federal propuso a César Biondini -hijo de Alejandro, el recordado dirigente de extrema derecha que llegó a reivindicar al nacional socialismo alemán- secundado en la categoría de vice por la profesora Mariel Avendaño. Las PASO en Entre Ríos

En las PASO 2023 en Entre Ríos se presentan 6 fórmulas de candidatos a la gobernación. Los entrerrianos eligen, además de candidatos a presidente y vice, gobernador y vice, legisladores provinciales y autoridades locales. Quienes resulten ganadores participan en las elecciones generales del 22 de octubre.



Las fórmulas a gobernador y vicegobernador son:



Más para Entre Ríos

Adán Bahl - Claudia Monjo



Juntos por Entre Ríos

Rogelio Frigerio - Alicia Aluani

Pedro Galimberti - Ana D'Angelo



La Libertad Avanza

Sebastián Etchevehere - Mayda Spiazzi



Confederación Vecinalista Entre Ríos

Alberto Olivetti - Miriam Müller



Frente de Izquierda – Unidad

Sofía Cáceres Sforza - Gabriel Geist