Massa recibió a empresarios de compañías japonesas para ampliar inversiones

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió hoy con empresarios de compañías niponas asociadas a la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), con el objetivo de ampliar inversiones productivas, según informó el Palacio de Hacienda.



La delegación estuvo encabezada por el Presidente del Comité para América Latina, Yutaka Kase, quien ocupa el cargo en representación del gigante multisectorial Sojitz.



En un comunicado, la cartera económica señaló que "el objetivo del encuentro fue establecer mecanismos de trabajo y canales de diálogo que permitan acelerar la ejecución de inversiones productivas en sectores estratégicos como industrial, agroalimenticio, servicios, energía y minerales críticos".



Massa destacó "la importancia de Keidanren, una de las cámaras empresariales más importante del país asiático, que involucra a más de 1.500 firmas de sectores muy diversos, que tienen inversiones en todo el mundo y que representan a las compañías japonesas más influyentes a nivel global.



En este marco, el ministro analizó junto con los empresarios visitantes, las oportunidades y desafíos que enfrentan las empresas niponas en el país, haciendo énfasis en la necesidad de coordinar acciones entre el sector público y privado para fomentar más negocios conjuntos".



Asimismo, destacó las políticas de ordenamiento macroeconómico implementadas en los últimos meses, las cuales tienen como fin generar un clima de negocios propicio para que más empresas de Keidanren tengan presencia en el país.



En la actualidad una gran cantidad de firmas japonesas como Bridgestone, Mitsubishi, Toyota y Fujitec, tienen operaciones en el país con un enfoque orientado a atender también el mercado regional.



Las empresas japonesas han invertido en Argentina durante más de dos décadas y su impacto en la economía del país ha sido significativa.



En los últimos años, estas inversiones se han acelerado, con proyectos productivos que involucran miles de millones de dólares, generan empleo, promueven exportaciones, alientan encadenamientos productivos y transfieren tecnología de punta al sistema de innovación local.



Como la tercera economía más grande del mundo en términos de PIB, Japón es un socio relevante para nuestro país, además de representar un mercado de consumo sofisticado en el cual los productos y servicios de las economías regionales de la Argentina pueden encontrar un sinfín de oportunidades. Asimismo, depende en gran medida del comercio exterior para abastecerse de alimentos y materias primas, en tanto que es uno de los principales inversores globales, con un stock de IED saliente que ronda los USD 1,9 billones.



Massa estuvo acompañado por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; y su par de Comercio, Matías Tombolini y se sumaron por el gobierno del Japón, su embajador, Hiroshi Yamauchi; Shinji Maeda, Jefe de la Sección Económica; y Aki Tsujikawa.



En representación de la Federación Empresarial de Japón (Keidanren) participaron Reiji Takehara, Director de la Oficina de Cooperación Internacional de Keidanren; Yasuhiro Abe, Presidente de Kawasaki Brasil Industria e Comercio Ltda.; Yusuke Kimura, Director de JFE Steel; Tatsuo Takehana, Presidente de Sumitomo Corporation Argentina; Toru Hida, Presidente de Sojitz do Brasil S.A; Kazuomi Sakai, Asesor Sénior de Operaciones globales, RR.PP. y relaciones gubernamentales de Sojitz Corporation; Chie Ueda, Asistente de gerencia del Departamento para las Américas de Sojitz Corporation; Taisuke Maeda, Presidente de Toray do Brazil LTDA; Noriaki Goto, Asesor de planta de Toyota Argentina; Michinori Yoshino, Gerente Técnico de Nippon Koei LAC Co. Ltd; Tomohiro Nomura, CEO NEC Argentina S.A.; Mio Kawada, Vicepresidente Ejecutivo JETRO; Yusuke Nishizawa, Director General de JETRO, sede Buenos Aires; Yasutoshi Miyoshi, Presidente y CEO de Hitachi South América Ltda.; Kuninori Kuroishi, Asesor Senior de la Corporación Marubeni; Hiroshi Kamada, Presidente de Marubeni Argentina S.A.; Yoshihisa Nomura, Director Adjunto, Oficina de Cooperación Internacional de Keidanren; Shogo Nomiyama y de la Oficina de Cooperación Internacional de Keidanren.