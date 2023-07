Cerruti: "Alberto será recordado como alguien que hizo una gran presidencia"

Política Fernández anunció la construcción de barrio inclusivo de pacientes ambulatorios

A poco menos de cinco meses del final de gestión, la portavoz de Gobierno, Gabriela Cerruti, aseguró que Alberto Fernández será recordado como "alguien que hizo una gran presidencia" y remarcó que "el tiempo va a poner las cosas en su lugar"."Hubo un Gobierno que se dedicó, por completo, a inventar soluciones que no existían en el marco de la pandemia", sostuvo en diálogo con Splendid-990.Asimismo, subrayó: "Creo que el Gobierno, nuestro Presidente y candidatos tienen tanto para decir del futuro, de lo que se viene, de las bases que hemos consolidado para que todo lo que viene sea muchísimo mejor. Tal vez seamos el único espacio que puede transmitir cierta certidumbre a la sociedad"."Con todas las dificultades que hemos pasado, que no las voy a nombrar, los números son increíbles. El crecimiento de la industria automotriz del último mes supera décadas, seguimos teniendo niveles y tazas de crecimiento y vamos a terminar con niveles de crecimiento como no había desde Néstor Kirchner", amplió.A pesar del optimismo, Cerruti reconoció que "en medio de las dificultades cotidianas que tiene que ver con que la gente mira cosas más cercanas, como son la suba de la inflación, del dólar blue, es muy difíciles decirles que hay que esperar y que en seis meses van a ver que esto que hicimos se va a ver de otra manera"."Creemos que estamos yendo a un camino de certezas, de paso a paso, y hay que correrse del ruido mediático y de la oposición. Crecen en el odio y la violencia, son producto del odio y lo hacen entre ellos mismos", puntualizó respecto a la interna de Juntos por el Cambio, al tiempo que los culpó de pregonar los discursos del odio que "desembocaron en un intento de asesinato contra la vicepresidenta".En la misma línea, cargó además contra la gestión de Cambiemos presidida por el expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó el financiamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner."Entiendo la frustración de (Mauricio) Macri de que le haya ido tan mal en su Gobierno, trata de negar las cosas que suceden cuando su Gobierno fue desastroso y, entre las cosas que estamos remontando, es la herencia recibida, con todas las obras paralizadas, sin pagar, tuvimos que terminar con las deudas con sus amigos, los empresarios, porque se había ido del Gobierno sin pagar", dijo.Consultada respecto a los embates internos que sufrió en aquel entonces Frente de Todos, la portavoz resaltó: "El peronismo debate cómo quiere hacerlo mejor y en el momento en el que hay que ordenarse para ver quién va a conducir el proceso que viene cede que es lo que sucedió y está sucediendo"."No se rompió el bloque, no perdimos diputados ni senadores, tampoco gobernadores. El Frente se mantuvo muy bien en el medio de fuertísimos debates por temas sobre qué profundizar en la agenda, qué es lo que había que hacer y cuestiones de personalidad", culminó.