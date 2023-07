Fernández anunció la construcción de barrio inclusivo de pacientes ambulatorios

El presidente Alberto Fernández anunció hoy junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el inicio de construcción del primer barrio inclusivo para personas externadas de la Colonia Nacional Montes de Oca, en el partido bonaerense de Luján, y el cambio de nombre de esa institución por Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, en el marco de la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental."Estamos refundando el sistema de salud mental, que siempre fue un tema tabú", destacó el mandatario al cuestionar la "lógica manicomial" basada en "medidas de seguridad para encerrar y dejar a los pacientes en un silencio y en un lugar del que todos preferíamos no hablar".Acompañado también por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el intendente de Luján, Leonardo Boto, y la directora del establecimiento, Silvina Aguilar, el jefe de Estado aseguró que "ha llegado la hora de hablar de la salud mental, que tiene múltiples facetas", y señaló que "cuando con la ministra Vizzotti pensamos el programa, lo impulsé con el objetivo de cambiar la lógica de su tratamiento en la Argentina".Al remarcar la "necesidad de cambiar las cosas y de terminar con la idea de encierro en pabellones" el Presidente puso en valor "las 50 casas de tránsito que se realizarán para aquellos que dejan estos edificios y pueden empezar a vivir un tiempo de transición en casa propias".Expresó que se trata de un "gran paso que hemos dado como comunidad", y consideró que "a 100 años del nacimiento de René Favaloro, que estemos haciendo mejor la salud argentina es el mejor homenaje que le podemos hacer"."Quisiera que este impulso que le hemos dado en este tiempo siga teniendo la misma fuerza y velocidad, que sigan poniéndole el mismo coraje y ganas porque es necesario que esto se concrete rápido y que se vea que éste es el camino, dándole mejor salud a los que la necesitan, porque una sociedad que trata a sus enfermos ocultándolos, marginándolos y condenándolos al abandono es una sociedad horrible y poco solidaria, que se desentiende del dolor del otro. Y recuperar el criterio de solidaridad es muy importante", concluyó.La institución atraviesa un proceso de reforma respecto del abordaje de las personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas de salud mental a nivel nacional, que tiende a la superación del modelo asilar y a la consolidación del modelo de comunidad para una completa adecuación a la Ley de Salud Mental N° 26.657.En ese contexto se planificó la construcción del Barrio Inclusivo con 50 viviendas destinadas a 260 personas, en un predio de la Colonia que ya cuenta con servicios para el inicio de obra como la apertura de calles que lo integran a Torres, el pueblo donde se emplaza, en el partido de Luján.Tras agradecer al presidente por "estar acá y por cumplir con tu palabra", Vizzotti resaltó que "este es un día muy importante para la salud mental, para los y las usuarias y para todos los que trabajamos en conjunto para que esto sea posible", y subrayó que "este cambio de nombre implica un cambio de paradigma que, junto con la construcción que ya se puso en marcha de estas 50 casas, le va a cambiar la vida a las personas que viven acá pero también a toda la sociedad".La iniciativa representa un hito histórico y un punto de quiebre en la manera de concebir la vida en comunidad de personas con problemáticas de salud mental, que además no cuentan con las redes de apoyo necesarias para llevar adelante sus vidas sin contar con los cuidados que se brinda desde la institución.En relación con la formalización del cambio de nombre de la institución a Hospital Nacional y Comunidad Ramón Carrillo, las autoridades explicaron que el nombre actual, adquirido durante el gobierno de facto del General Onganía, no resulta representativo del abordaje en salud integral que practica hoy la institución, donde se privilegian las intervenciones en base comunitaria desde la estrategia de atención primaria de la salud, con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género.La directora de la institución, Silvina Aguilar, señaló que "avances como éste constituyen un paso importante en el sentido de que las personas accedan a una vida plena en comunidad y pasen no solo a ser ciudadanos, sino sujetos proveedores del saber y de un poder transformador que cura, repara errores y mejora a la sociedad", y añadió que esta nueva "comunidad significa un aporte para hacer de éste, un país más justo e inclusivo para todos y todas".El nuevo barrio constituye una importante reconversión institucional que apunta a generar las mejores opciones de inclusión social y comunitaria para las personas con problemáticas de salud mental y discapacidad intelectual.Además, en el marco de la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, el Gobierno Nacional avanza en las obras de refuncionalización del ex Pabellón 7 en Centro de Rehabilitación Integral y del ex Pabellón 5 en Hogar con capacidad para 46 personas mayores con necesidades de apoyo intensivas, y trabaja en la construcción de un complejo habitacional y otro de hogares (con capacidad para 24 usuarios cada uno) con necesidades de apoyo intensivas, en tanto que se desarrolla la refuncionalización del Centro Interdisciplinario de Salud Mental (CISaM) a Centro Interdisciplinario de Salud Integral (CISI).También participaron de la actividad el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.