Randazzo aseguró que con Schiaretti son “la alternativa para un país diferente”

fuera de sintonía en cuanto a las demandas de los argentinos. Algo que explica un poco el fenómeno de Milei, que es la respuesta de 40 años de fracaso de la política tradicional

Propuestas

"Una alterativa diferente"

El diputado nacional y precandidato a vicepresidente de la Nación por el frentes, Florencio Randazzo, dio una entrevista en, donde abordó diversos temas relacionados con la política: como la grieta, las propuestas que lleva adelante juntoAdemás, hizo referencia a que piensa sobre la educación salud y economía.Durante la entrevista, Randazzo sostuvo anteque junto a Schiaretti son “una alternativa para el 13 de agosto y pretendemos ser una opción a las recetas locas y que ya fracasaron” . Además, hizo hincapié en “la experiencia” que tienen ambos en materia de gestión: “Intentamos ser una opción para que la ciudadanía pueda elegir antes que la grieta que tanto daño nos ha traído en los últimos años”.El precandidato a vicepresidente también manifestó que la política “sufrió una devaluación muy importante, está cada vez más”.En esta línea, señaló que existe “”.El ex ministro del Interior, aseguró que en este momento “Argentina vive con unos niveles de inflación que no existen en otra parte del mundo, algo que licua el ingreso y no da previsibilidad al futuro: no permite acceder a un crédito hipotecario, distorsiona los valores de los alquileres”. Y acotó que “en los últimos años deterioraron los servicios públicos esenciales como la educación, deberíamos tener una educación que otorgue la posibilidad de ser un país diferente: con la conformación de la clase media, donde la escuela pública era la condición que igualaba porque todos tenemos las mismas posibilidades de formación”.En cuanto a la inseguridad señaló que en el país se “viven niveles de inseguridad realmente alarmantes; la justicia llega tarde o en muchos casos no llega”.Otro de los puntos en los que hizo referencia fue en la salud: “Es necesario volver a tener una salud de calidad, no solo a través de pagar una obra social; esto explica el fracaso de los últimos años en el país”.El precandidato a vicepresidente aseveró que “. Es necesario hablar de la conformación de clase media, que nos dio una identidad muy importante como país en toda la región”.En este contexto, señaló que es optimista respecto al futuro, “se debe recuperar el sentido común de la racionalidad y responsabilidad:a”.“La inflación se resuelve como lo hicieron otros países de la región, como Brasil, que tendrá una inflación anual de 3.27 por ciento , en cambio argentina tiene mensual entre 7 y 8 por ciento.El primer problema a resolver es la inflación, se trata de una asignatura pendiente, no nos permite proyectar y licua el ingreso, que trae muchas consecuencias. Además, hay que redefinir elque debe ocuparse de cuatro servicios esenciales: educación, salud, seguridad y justicia.Luego es necesario tener un plan de infraestructura potente que le de competitiva y tenga una política exportadora fuerte y genere ingreso de dólares.“El país tendrá una caída del producto bruto interno de tres puntos, es por eso que se necesita una política organizadora. Hay 40 por ciento del país que son pobres, las agendas deben ser concreta, clara y que el próximo presidente debe anunciar que a los cuatro años se va. Deben pensar en cómo quieren que lo recuerde la historia no la coyuntura”, aseveró.“El 13 de agoto tenemos la oportunidad de ser un país diferente. Córdoba ha sido una provincia modelo en los últimos años respecto a la división de poderes, que tiene un Estado austero y se complementa con el sector privado, no lo entorpece. Esta provincia en lo últimos tres años hizo más de 3.000 kilómetros de gasodcuto”.Poro otro lado, expresó: “El gasoducto Néstor Kirchner debería haberse hecho antes para solucionar estos problemas que vienen ocurriendo desde hace años: que son el déficit fiscal sostenido y permanente, y la balanza comercial negativa (exportaciones versus importaciones)". Además, aseguró que "el déficit en materia energética generó mayor importación; Argentina tiene un modelo en el cual reflejarse que es en el éxito de las políticas públicas”.“El capital más importante de un Presidente es la confianza, y cada presidente lo pierde más rápido, ese fue el caso de Alberto (Fernández) porque dicen una cosa y hacen otra. Parece que es parte del paisaje de la política, tomar un compromiso y luego no cumplirlo”.“La confianza es clave para cualquier gobierno, anhelamos tener un país mejor para nuestros hijos. Le decimos a los entrerrianos que tenemos una oportunidad para generar un nuevo cambio”,concluyó.