Jujuy: Marcharon contra reforma constitucional y pidieron por salarios dignos

Espacios que integran la Multisectorial contra la Reforma de la Constitución jujeña realizaron esta tarde otra multitudinaria marcha de antorchas para exigir al gobierno provincial de Gerardo Morales el “cese de la persecución y represión a los que luchan”, que se derogue la nueva carta magna y que “ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza".



La convocatoria estuvo encabezada por los gremios docentes, en particular por maestros y maestras nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), que reclaman el reintegro de descuentos realizados en sus haberes "por ejercer el derecho a huelga”.



Las distintas columnas recorrieron las calles céntricas de la ciudad capital y llegaron hasta la Casa de Gobierno local, pidiendo además por el desprocesamiento de quienes fueron detenidos durante los avances represivos a las manifestaciones contra la reforma el 17 y 20 de junio pasado.



“No se puede seguir subestimando al pueblo jujeño, que está haciendo un reclamo y no está escuchando del otro lado una respuesta”, señaló la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, al referirse al nivel de conflictividad que se sostiene en la provincia y que, dijo, lo “generó el mismo Gobierno”.



“Abajo la reforma, arriba las whipalas”, “abajo la reforma, arriba los derechos” y “Morales gato” señalaban algunos de múltiples carteles que llevaban esta martes los integrantes de distintos espacios gremiales, de pueblos originarios y de organizaciones sociales.



Como en otras movilizaciones, la marcha también estuvo caracterizada por el sonar de ritmos autóctonos. “Mucho cannabis, mucho litio y cero peso en el bolsillo”, formó parte de unas de las tantas expresiones a modo de cántico, por parte de quienes avanzaban haciendo sonar instrumentos típicos.



En material salarial, la convocatoria de esta jornada sumó el pedido de llamado a paritarias conjuntas de todos los sindicatos, exigiendo que “ningún salario esté por debajo de la línea de la pobreza”.



Respecto a la reforma, la Multisectorial dio a conocer hoy un pedido de certificación de certeza a plantearse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a que “hay pruebas” que, aseguran, invalidarían “todo el proceso" realizado, ello respecto a que se vulneraron artículos constitucionales.



“No está la publicación sobre la necesidad de declaración de la reforma y la convocatoria a elecciones en los diarios locales desde el 24 de noviembre hasta el 25 de enero. El Gobierno no publicó esa noticia”, expresó Santiago Seillant, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), al referirse a tal situación, que debía ocurrir en el plazo de sesenta días, según artículo de la Constitución que se hallaba vigente.