Frigerio: “Nos proponemos el desafío de mejorar el sistema educativo provincial”

El precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, presentó en Villaguay sus propuestas para construir “una política de Estado que mejore el sistema educativo provincial”.En Villaguay, ante un marco importante de público, Frigerio dio continuidad a una serie de encuentros con los entrerrianos que tienen el objetivo de contar propuestas concretas “para sacar adelante a nuestra provincia y resolver cada uno de los problemas que nos preocupan”.“Si Entre Ríos está como está, es porque hace mucho tiempo que los mismos de siempre vienen ocupando cargos y lugares de decisión únicamente para preservar sus privilegios. Y esos espacios deberían ser ocupados por personas cuyo único propósito sea mejorar la vida de todos. La política es demasiado importante como para que la dejemos en manos de unos pocos que no quieren otra cosa que perpetuarse el poder”, sostuvo el precandidato y agregó que “si la educación está como está, es por lo que han hecho –o han dejado de hacer- las sucesivas administraciones que tuvimos a lo largo de las últimas décadas”.Al respecto, a la hora de hacer un diagnóstico en materia educativa, detalló que “cada año cerca de 24 mil estudiantes abandonan la escuela por factores socioeconómicos. Son 24 mil personas que no van a tener un futuro mejor y no van a poder progresar” y “de los que sí logran egresar, sólo el 16% lo hace en tiempo y forma, y un 13%, es decir, casi 1 de cada 10, logra hacerlo con niveles satisfactorios de aprendizaje en Lengua y Matemática”.Como propuesta, Frigerio planteó que “la educación primaria debe ser una prioridad y por eso vamos a poner en marcha un Plan Provincial de Alfabetización para que los niños en 1°, 2° y 3° grado salgan sabiendo lo más básico: leer y escribir. Y lo vamos a hacer a partir de metas progresivas siguiendo la trayectoria de cada estudiante”.Para lograrlo, comprometió: “Vamos a garantizar las condiciones materiales y a convocar a los docentes y a toda la sociedad para acompañar este objetivo estratégico y prioritario. Además, año a año vamos a evaluar el avance y lo vamos a comunicar públicamente a la sociedad. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy: nos falta mucha información, al contrario de lo que pasa en todos los países del mundo donde la educación mejora”.Asimismo, propuso “un nuevo modelo de escuela secundaria. Hoy la secundaria no está logrando dar respuesta a las necesidades de nuestros jóvenes, ni está logrando prepararlos con los conocimientos ni las capacidades necesarias para la sociedad actual ni para el desarrollo que nuestra provincia requiere”. “Es fundamental que actualicemos los contenidos para que sean relevantes al día de hoy y eso es lo que vamos a hacer desde el día uno. Es decir, vamos a generar diseños curriculares que focalicen en los contenidos esenciales que los estudiantes deben aprender y en las capacidades que deben desarrollar. La secundaria debe tener una visión clara de los egresados que busca formar, haciendo hincapié en el desarrollo de la comprensión lectora, en el pensamiento matemático, las habilidades digitales, el pensamiento crítico, la colaboración con otros y la conciencia personal y comunitaria”, puntualizó.Como tercer punto, el precandidato propuso “vincular la educación al trabajo” porque “necesitamos formar estudiantes que puedan enfrentar los desafíos, los cambios y las incertidumbres de la época”. “Los estudiantes entrerrianos tienen que poder tener, antes de terminar el secundario, un contacto real con la producción, con todos los eslabones de las cadenas de valor. Lo que aprenden debe tener sentido para ellos, debe ser significativo, por eso vamos a potenciar las prácticas profesionalizantes que ayudan acortar la brecha entre el mundo de la educación y del trabajo, y que son una herramienta que sin dudas abren una puerta a la transformación de la secundaria”, sentenció.