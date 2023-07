Emanuel Gainza presentó: “Escuelitas Deportivas en cada barrio”

El precandidato a intendente de Paraná por Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, presentó en el Polideportivo Pancho Ramírez su 11º propuesta centrada en el deporte y las oportunidades para la ciudad. En una entrevista con, expresó:con diversas disciplinas y profesores de educación física. Queremos garantizar que todos los niños puedan acceder a la práctica deportiva, transmitir valores y ofrecer educación alimentaria (un refuerzo con una merienda)”.Además, Gainza, destacó el valor del deporte como herramienta para alejar a los jóvenes de la calle y motivarlos a relacionarse con otros:, y sumó que “Los vecinos me comentaban que, si tiene que pagar la cuota de un club, por más que sea un club de barrio, para muchas economías familiares termina siendo muy caro y eso impacta en que los chicos no puedan practicar deportes”.En respuesta a la pregunta de cómo percibe las problemáticas que plantean los vecinos, respondió: “Todas las gestiones tienen algo para continuar y destacar, creo que la gestión actual ha hecho mucho en cuestión de obra pública pero también hay una agenda que todos los vecinos sufren o no tienen respuesta y necesitan que la pongamos sobre la mesa”.En esta línea, el precandidato mencionó el transporte público: “Venimos de cuatro días de paro, donde no hemos tenido una sola definición del intendente o del gobierno municipal en trabajar en medidas concretas para mejorar el servicio, no digo que sea un tema fácil o responsabilidad de esta gestión, pero si uno no enfrenta los temas de frente y no le da la importancia que merece, la gente vive cada vez peor. No tiene que ver solo con los colectivos, hay ausencia de garitas en los barrios, hay un tema de avance de inseguridad donde la gente vive con miedo en una ciudad que fue muy tranquila, tenemos problemas de fondo en los centros de salud donde no hay médicos”.Para concluir, Gainza enfatizó la necesidad de discutir propuestas entre los distintos candidatos antes de las elecciones: "Tenemos una agenda enorme que abordar y debemos aprovechar estos 35 días para discutir planes de gobierno. Que cada uno cuente que es lo que tiene planeado, cuáles son sus equipos, que plan de gobierno está pensando y sobre eso poder discutir para que la gente después elija sobre un modelo de ciudad, pero siempre que tenga respaldo, propuestas y equipo”.