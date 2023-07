Elecciones: “Me preparé durante toda mi vida para este desafío”, dijo Bahl

El precandidato a Gobernador por Más para Entre Ríos, Adán Bahl, lanzó un nuevo spot de campaña. En el video, el actual Intendente de Paraná comparte su historia y su experiencia profesional y política. “Entre Ríos está en marcha y vamos a continuar esa transformación para ser una provincia más eficiente y protagonista”, afirma.“Me preparé durante toda mi vida para este desafío”, dice Bahl acompañado de entrerrianos y entrerrianas en el material difundido este lunes y agrega: “Vamos a hacer más grande esta tierra querida, vamos a vivir el orgullo de ser auténticamente entrerrianos”.El video se complementa con otros mensajes en los que Bahl remarca: “Estoy orgulloso de mi origen, soy entrerriano. Vengo de una familia de trabajo, de un sueño de progreso”, y recuerda su niñez en la zona rural y sus comienzos en la música: “De gurí aprendí las tareas del campo y me apasioné con el acordeón”, sostiene.Por otro lado, sobre imágenes del sector productivo y de distintas obras, dice que “Entre Ríos está en marcha y vamos a continuar esa transformación para ser una provincia más eficiente y protagonista”.“En esta provincia que amo hice mi vida y formé mi familia”, comparte luego y finaliza: “Para mí la palabra tiene valor siempre que la respalden los hechos” y “para mí el trabajo es el modo de construir futuro. Eso me enseñaron”.Adán “Beto” Bahl nació el 20 de abril de 1967 en Paraná, ciudad en la que reside junto a su familia, su esposa Claudia y sus tres hijos: Nahuel, Franco y Joaquín.Es contador de profesión, músico y maestro mayor de obra, dedicado desde su juventud a la política y la gestión pública. Militó en la facultad y en los barrios, siendo parte de la Juventud Peronista de Paraná, partido donde ocupó distintos cargos.Fue ocho años Ministro de Gobierno y desde 2015 a 2019, Vicegobernador de la provincia de Entre Ríos. El 10 de diciembre de 2019 asumió como Intendente de Paraná. Su conocimiento de la provincia, experiencia y una gestión transformadora en la capital entrerriana, lo posicionaron como el líder político que sintetiza la unidad del peronismo entrerriano, de cara a las próximas elecciones.En su web, www.adanbahl.com.ar , afirma que quiere “una provincia en la que nuestros hijos puedan quedarse y desarrollar sus carreras, cerca de sus afectos, de su lugar, de los paisajes del Litoral. Una provincia con trabajo y oportunidades para todos, donde se pueda proyectar a futuro”.Para lograr ese objetivo, argumenta, es necesario “impulsar el campo, la industria, el turismo, las pymes, la economía del conocimiento, el desarrollo de energías alternativas. Con la obra pública como herramienta de transformación, de inclusión, para mejorarle la vida a las y los entrerrianos”.Por último, pone en valor a su equipo de trabajo, “con el que no vamos a llegar a improvisar, sino a trabajar, a resolver los problemas, a transformar la provincia”, y concluye. “Sabemos lo que hay que hacer pero también cómo hay que hacerlo. Y nos respaldan los hechos. Lo hicimos en Paraná y podemos hacerlo también en Entre Ríos”.