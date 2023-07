"No podemos exigirles a los jóvenes que sufran desarraigo para poder estudiar"

El presidente Alberto Fernández inauguró hoy el nuevo edificio de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y, luego de dar cuenta de la inversión pública en esa área durante su gestión, afirmó que es necesario "acercar" la educación superior "a la gente" ya que no se le puede exigir a los jóvenes "que sufran el desarraigo para poder estudiar"."Los tiempos que se avecinan reclaman del conocimiento, del desarrollo científico y para eso, las universidades son centrales. Yo soy de los que piensan que hay que abrir muchas universidades para acercarlas a la gente. No podemos exigirles a los jóvenes que sufran el desarraigo para poder estudiar", dijo el jefe de Estado durante el acto en el que estuvo acompañado por el gobernador Juan Manzur y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.Fernández señaló que gracias a una tradición que se extiende al Siglo XIX, en Argentina se desarrolló "la idea de la educación pública con mucha fuerza" y destacó hitos como la reforma universitaria de 1918 y la gratuidad impulsada durante el primer Gobierno de Juan Perón."Hay que acercar la universidad a los chicos y no que los chicos se acerquen a la universidad. Es exactamente lo que promovemos. No es sólo crearlas, es mejorar las condiciones de infraestructura de las que ya existen y que gozan de prestigio", explicó.Además, hizo una defensa del desarrollo federal, con acento especial en el Norte Grande: "No es verdad que la ciencia y tecnología sean propiedad o patrimonio de Buenos Aires y su área metropolitana" y afirmó que cuando llegó al Gobierno, "el 80 por ciento de los recursos del desarrollo estaban destinados a Buenos Aires; cambiamos esa ecuación, el 80% van al interior del país".En ese sentido, dijo que una de sus objetivos fue poner "especial atención" al Norte, y ejemplificó diciendo que sólo en Tucumán hay "380 obras en ejecución y un numero más reducido en planificación"."El presupuesto de obras públicas creció un 633% pero el presupuesto para el Norte creció casi el 800%", añadió y dijo: "Si el mundo necesita alimento, el Norte lo produce. Si necesita carne, el Norte lo produce. Si necesita litio, el Norte lo produce. Si necesita cobre, el Norte lo produce. Es la gran oportunidad que tenemos de desarrollar al Norte".El edificio inaugurado cuenta 4.216 metros cuadrados de superficie, requirió una inversión del Gobierno Nacional que supera los 760 millones de pesos, beneficiará a 2.900 estudiantes y generó 60 empleos directos.Según se informó oficialmente, las nuevas instalaciones permitirán brindar espacios de estudio e investigación más seguros, modernos y adecuados, mejorar la oferta académica y beneficiar a la población estudiantil, cuya matrícula se encuentra en constante crecimiento.El Programa Nacional de Infraestructura Universitaria contempla 167 intervenciones en universidades nacionales, con una inversión total de $57.118 millones.Forman parte de esta iniciativa 136 obras vigentes, de las cuales 29 están finalizadas, 50 en ejecución, 2 a iniciar, 55 en proceso licitatorio, a la vez que 31 proyectos se encuentran en evaluación para llegar a todo el territorio argentino.Las obras son implementadas por el Ministerio de Obras Públicas en articulación con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, y reciben el financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y del Tesoro Nacional.