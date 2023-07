"El otro candidato (Frigerio) impidió pegar nuestra lista con la de presidentes"

La precandidata a vicegobernadora por la lista de Entre Ríos Cambia, Ana D’Angelo, brindó una entrevista a Quién Dice Qué, programa que se emite por Elonce donde comentó sobre la desigualdad de condiciones en la que compite su lista dentro de la interna de Juntos por el Cambio en la provincia.



“Nunca me fui de la política ya que las preocupaciones siguen existiendo, pero siempre estuve de afuera debido a que es bueno oxigenarse y tener otra mirada. Estaba observando con mucha simpatía todo lo que sucedió con el grupo de intendentes de Pedro Galimberti y Darío Schneider, quienes encabezaron un movimiento de renovación dentro del radicalismo muy interesante y me fueron a pedir que los acompañe, ayude y transmita mi experiencia. Les dije que sí porque son un grupo de personas espectaculares con la que me siento identificada y estoy contenta”, manifestó.



Con respecto a sus sensaciones, comentó: “Estoy de vuelta y muy contenta porque es un grupo donde no solamente encuentro muchas ideas y valores, en la cual hay mucha gente joven, sino también hay personas con trayectoria, sobre todo un espejo en el cual mirarse como las gestiones de Crespo y Chajarí, que son pueblos progresistas, pujantes y que cuentan con un modelo de gestión participativa”.



Asimismo, destacó que “nuestro sector que forma parte de Juntos por el Cambio pidió pegar la boleta con los candidatos nacionales, pero desde Entre Ríos, el otro candidato a gobernador solicitó que no nos dejen hacerlo. Me parece en primer lugar, que fue una medida antidemocrática en donde al adversario hay que ganarle y no sacarlo de la cancha. Por otro lado, hoy es jugar en desigualdad de condiciones. La única diferencia que habrá es que, cuando la gente vaya a votar, nuestra lista aparecerá los cargos desde gobernadores a concejales, pero no tendremos candidatos a presidentes. También me parece una medida poco inteligente para pensar en prescindir de semejante sector político, en el que un candidato como Pedro Galimberti sacó 130.000 votos en la elección para diputados nacionales”.



“La gente está redoblando sus esfuerzos ya que las injusticias movilizan mucho. Nosotros vemos que hay un gran entusiasmo y reconocimiento hacia Pedro Galimberti, en donde hicieron de todo para que no participe de la elección. Los voy a acompañar en todas las circunstancias y hasta el último momento”, acotó.



Por último, se refirió a su campaña: “Mañana a primera hora tenemos una caminata con Gustavo Curvale en Avenida Blas Parera, después estaremos al mediodía en el Hotel Paraná donde se hará el lanzamiento de Jorge Izaguirre y luego recorreremos Paraná Campaña. Es ardua la tarea, pero nos encontramos con un apoyo increíble de la gente”. (Elonce)