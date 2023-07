Ayelén Acosta y Sabbioni: “Queremos construir cercanía con los vecinos”

Los precandidatos a intendente y viceintendente de Paraná por, compartieron detalles sobre su campaña y expusieron las problemáticas planteadas por los vecinos en una entrevista para el programa, transmitido porAyelén Acosta destacó la importancia de establecer una cercanía con los vecinos y generar confianza en la gestión municipal:. La idea era mostrar esto con la caravana y es lo que queremos mostrar en la gestión cuando asumamos. Vamos a estar en la calle junto al vecino, escuchando las prioridades y también llevando soluciones a los problemas que venimos escuchando hace más de 20 años”.Por su parte, Roberto Sabbioni abordó la problemática del transporte público y la falta de soluciones a largo plazo: “Escuche, sobre el tema de colectivos, que porque no se habia dictado la conciliación obligatoria, de un empleado que, porque en este caso no puede ser porque es por una deuda, que es por lo que reclaman ello, no por mejoras salarial, sino por deudas, por eso no han podido dictar la conciliación obligatoria”.“El tema del transporte es algo de nunca acabar, siempre se le da culpa a la gestión anterior pero ya van pasando muchos años y tendrían que haber buscado otra solución”, comentó.Volviendo a los objetivos de la caravana realizada este domingo por la ciudad de Paraná, Acosta, enunció:es lo que nos encontramos día a día en la recorrida con los vecinos”, y sumó:antes de hacer un lanzamiento en un lugar cerrado nos parecía importante, mostrar esto que queremos ser cuando seamos gestión, si los vecinos nos eligen vamos a estar en la calle junto al vecino en cada uno de los barrios de Paraná”.En cuanto a las problemáticas planteadas por los vecinos, Ayelén Acosta mencionó la situación social y económica del país como una prioridad que excede al municipio. En sus palabras:“El problema de laes un tema que a muchos les preocupa porque ya no ven que estemos viviendo en esa Paraná de hace 20 años donde nuestros hijos podían jugar tranquilos”, enuncio Acosta y sumó: “Lógicamente laes un gran problema, sobre todo en los jóvenes, pero también de los padres o abuelos que ven como los chicos se van de nuestra ciudad y del país en muchas ocasiones”.“Ladonde sentimos que en este municipio se han incrementado la cantidad de cortes de agua continuos. Hoy estuve recorriendo Estación Parera, y veíamos como en cada esquina no se puede transitar, por donde recorríamos habia algún caño roto con pérdidas importantísimas de agua”.Por su parte, Roberto Sabbioni hizo hincapié en la importancia de abordar la problemática del agua y las pérdidas que se registran en la ciudad: “La planta no es un problema para Paraná, el problema es la cantidad de pérdidas que hay y en estos arreglos, que más de una ves son figurados, no hay necesidad, si justamente las válvulas inteligentes están para cortar el agua por sector, pero acá no hemos quedado sin agua en la ciudad entera”, expuso y agregó:En este sentido, Acosta, concluyó: