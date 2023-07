Emilio Fouces: “Hay que cambiar la matriz de la ciudad de Paraná”

Emilio Fouces, precandidato a concejal por la lista "Paraná está para más", que encabeza Lucía Varisco, estuvo en el programa Quién Dice Qué, de Elonce, y expresó que “estoy contento, orgulloso de poder concretar algo que hace un tiempo venía dándome vueltas y con más fuerzas en la cabeza. El objetivo es tratar de aportar algo más allá de lo que son mis círculos y lugares de movimiento profesional como dirigente deportivo. Quise sumarme”.



“Se dio una invitación por parte de Lucía Varisco que sabía de esto, porque con ella veníamos hablando mucho de política. Me invitó a participar y tengo un concepto altísimo de ella como persona y dirigente. Con gusto acepté y me sumé al proyecto”, remarcó.



Por otra parte, indicó que “lamentablemente en nuestra sociedad no es un honor o motivo de orgullo participar en la actividad política. Es una actividad que se ha desprestigiado muchísimo en los últimos años. Yo sabía que como mi familia y círculo de amigos no tienen nada que ver con la política activa, no sabía cómo lo iban a tomar. Lo tomaron con mucho agrado, me lo hicieron saber. Me alentaron, me apoyaron”.



“Me propuse para un lugar donde yo sabía que voy a poder desarrollarme con buena performance si tengo la suerte de llegar a la legislatura. Es lo que he hecho toda mi vida, soy un hombre de las leyes”, añadió.



Dijo que “en mi cabeza tengo cuatro o cinco puntos rectores que creo que tiene que hacerlos cualquier gestión que venga. Es un poco una continuidad de lo que se ha hecho, porque soy un reconocedor de la muy buena gestión que está terminando Bahl. Pero una ciudad que tiene tanto tiempo de atraso, calculo que son varias las gestiones que se necesitan para poner a Paraná en el lugar que necesita”.



“Si uno compara las ciudades capitales de nuestra región, estamos lejos. Hace 30 o 40 años era al revés. Agarrabas Santa Fe, Paraná, Corrientes y Posadas y no había dudas de cuál era la niña bonita. Hoy, a mi criterio no es así. Es un proceso que llevará un tiempo. Hay que cambiar la matriz de la ciudad. Los paranaenses damos por aceptado ciertos motes que tiene la ciudad que la hacen retroceder. Que somos una ciudad de empleo público, que no tengamos buen transporte público, que tengamos servicios básicos con problemas. Tenemos un montón de ventajas para poder ser otra cosa. Tenemos un montón de cosas para que Paraná sea turística”, agregó. Elonce.com