"La directora cumplió su período asignado", indicaron desde la escuela Normal

Política Directora de Escuela Normal denunció a la cooperadora y no le renovaron el cargo

"Cumplió su periodo asignado"

Cómo se accede a los cargos directivos

Quién ocupa el cargo directivo ahora

Sobre la denuncia de "irregularidades en la Asociación Cooperadora"

Durante el fin de semana, se dio a conocer que a la directora de la escuela Normal de Paraná, Fernanda Casualde, no se le renovaba el cargo y desde el 10 de julio dejaba de formar parte de la institución. La docente dialogó con Elonce y hizo referencia a una denuncia que había realizado ante el Ministerio Público Fiscal por "irregularidades en la Asociación Cooperadora" Víctor Mercante."Es el consejo directivo, órgano de cogobierno de la facultad, presidido por la decana de nuestra facultad, donde se tratan y se dirimen todos los expedientes que tienen que ver con todo el funcionamiento de la facultad, entre ellos los de la escuela preuniversitaria, tal es el caso, el cargo de la directiva de la escuela Normal", aseveró Soñez.En respuesta a la pregunta, sobre los dichos de Casualde, donde manifestaba haber sido cesanteada, Soñez respondió: "No es el término correcto, porque nosotras tenemos distintas formas.Todos los docentes tenemos un tiempo en el que se dan las continuidades, van de un período a otro y tienen que ver con los concursos".Por su parte, la secretaria de Escuela de la Facultad de Humanidades, María Sol Barrera, manifestó: "Es importante hacer una diferenciación respecto a lo que ha circulado en la comunidad y en la opinión pública, sobre las palabras que ha utilizado la profesora Casulade, como despido y cesantía."Es una propuesta que se ha elevado a la secretaria de Escuela, con su correspondiente documentación, donde el Consejo Directivo lo ha examinado y lo ha aprobado en esos términos y así se lo notificó a la profesora Casualde en marzo de este año, por lo que ella estaba en pleno conocimiento de cuál era el período de su designación", explicó Barrera.Asimismo, Barrera, explicó cómo se accede a los cargos directivos, indicando que "en las escuelas preuniversitarias de la facultad de humanidades,Ella había sido designada de manera transitoria y ha sido una decisión de las autoridades regularizar el proceso concursal que corresponde para designar a una persona en carácter interino"."Nosotros tenemos la directiva, que es la 3030 del Consejo Directivo, donde se establece que en ausencia de la directora es la vicedirectora quien asume las responsabilidades de la dirección", explicó la secretaria de Escuela de la Facultad de Humanidades y sumó: "Según indican los términos normativos, en el nivel primario de la escuela normal,".Además, Barrera, informó que "en estos momentos ya se ha aprobado el llamado a concurso, los aspirantes han presentados los antecedentes y sus proyectos y está próximo a sustanciarse".La asesora legal de la Facultad de Humanidades, Magali Juiz, expresó: "Desde la facultad queremos llevar tranquilidad a la comunidad, respecto de las denuncias de irregularidades.de Humanidad, si bien la cooperadora es para la escuela Normal, lo cierto es que es independiente de esta"."Si hay algún tipo de irregularidad, avalamos que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes y nos ponemos a disposición de todos aquellos que tienen la obligación y el deber de buscar cuáles son esas irregularidades; sin embargo, no tenemos conocimiento de cuáles han sido esas irregularidades", anunció Juiz.Para finalizar, Barrera indicó a