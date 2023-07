Bordet destacó la gestión de Bahl: “Paraná ha tenido un crecimiento exponencial”

"Para transformar, primero es necesario ordenar"

Plaza remodelada y moderna

Historia y presente

"Paraná ha tenido un crecimiento exponencial en estos años de gestión de Adán Bahl. Uno puede ver la transformación que la ciudad ha tenido no sólo en espacios públicos, sino también en obras de infraestructura que aseguraron la trama vial con avenidas importantes, con nuevos conectores, con muchas obras que están inauguradas y otras que están en marcha. Hay una gestión que planifica”, afirmó Bordet.Valoró que “la obra forma parte de una inversión que realizó el municipio en distintos espacios públicos y el hecho de contar con ciudades amigables, sustentables, con espacios para esparcimiento donde se produce el encuentro entre los vecinos, es realmente muy importante"; y destacó que estar hoy "en la inauguración justo cuando comienzan las vacaciones de invierno, donde tantos chicos con las familias pueden venir a disfrutarlo es realmente muy importante".En este sentido, Bordet subrayó que “que trabajar desde la provincia junto con el municipio, lo hacemos con mucho entusiasmo, porque no es sólo compromiso, es pensar de la misma manera, es buscar que los vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná puedan tener la ciudad que se merecen y que también nos merecemos los entrerrianos para una capital de provincia y en este sentido, Paraná ha tenido un gran crecimiento y tiene mucho que ver con la gestión de Adán Bahl".De la ceremonia también participaron la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el diputado Nacional, Tomas Ledesma y el secretario de Deportes, José Gómez.Por su parte, el intendente Adán Bahl, destacó “la alegría de los chicos jugando, las familias compartiendo, la cultura y los libros al acceso de todos, la posibilidad de disfrutar de lo más lindo de nuestro paisaje. Esa es la razón por la que invertimos en espacios públicos. Ese fue el compromiso que asumimos con los paranaenses hace cuatro años atrás. Y cumplimos. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, hasta el último día de gestión. Porque cumplir con la palabra dada, es para nosotros el principal valor en política. Sin eso no hay confianza y sin confianza hubiera sido imposible transformar Paraná”.Asimismo, dijo: “Quiero agradecerle al gobernador Bordet, sólo por compartir este momento que nos llena de alegría y orgullo a los paranaenses, sino por habernos apoyado desde el primer día en nuestro objetivo de transformar Paraná. Porque sin ese apoyo, no habríamos podido concretar muchas de las obras que cambiaron para siempre la ciudad”, dijo y mencionó las obras en las avenidas “Ejército, Zanni, Circunvalación, la duplicación de la planta de Echeverría y el Centro Distribuidor Sur”.Bahl destacó también que “con el gobernador tenemos una manera de hacer política muy similar: los dos estamos convencidos que para transformar, primero es necesario ordenar. Y esa es la premisa que permite que hoy los impuestos de los entrerrianos y de los paranaenses se destinen a lo que corresponde, que es mejorar la provincia y la ciudad”.La plaza Le Petit Pisant es uno de los entornos naturales más queridos por los paranaenses, tanto por su cercanía con la zona ribereña como por la presencia en el lugar de la histórica locomotora, también contemplada en el proyecto por su valor patrimonial y sentimental para varias generaciones.Ubicada en el extremo oeste de la costanera, la plaza cuenta hoy con una fuente seca e iluminación, una renovada zona de juegos infantiles, distintas zonas de estar y nuevas postas aeróbicas.El proyecto incluyó la ejecución de solados, iluminación, vegetación y mobiliario, así como también la restauración de la fuente histórica con la figura del Petit Pisant. Las tareas se financiaron con fondos municipalesLa obra de restauración combina el legado histórico con lo moderno, atendiendo la necesidad de rescatar el patrimonio urbano pero también la propuesta cultural de la zona, plasmada en el edificio del Centro de Promoción de Lectura Rosa y Dorada.Además, a través de la construcción de mandapeatones, se logró la conexión peatonal con el Club Estudiantes y el Parque Canino.