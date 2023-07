Directora de Escuela Normal denunció a la cooperadora y no le renovaron el cargo

Fin de la designación

La denuncia a la Cooperadora

"Pensar en las infancias"

Durante el fin de semana se conoció que la directora de la escuela Normal de Paraná, Fernanda Casualde, fue cesanteada de su cargo y desde el 11 de julio dejará de formar parte de la institución. La docente dialogó cony brindó detalles sobre lo ocurrido y una denuncia que había realizado porSegún detalló Casualde a Elonce, ella estaba en el cargo de directora tras una “una designación transitoria desde el 2019 y este lunes 10 de julio finalizó.”. Además, remarcó que desde hace cuatro años se realiza la renovación de dicha designación de esta manera.Al ser consultada por los argumentos que se determinó su “no continuidad”, informó que hasta el momento “, pero nada de todo esto está debidamente argumentado por escrito como debería ser”.“Me llegó una notificación por correo electrónico, al personal y al de institución, por parte de la Secretaría de Escuelas, organismo del cual dependen todas las escuelas preuniversitarias de la UADER, sobre la decisión”, expresó la directora.En esta misma línea, la docente destacó que t. “Al momento en el que me llamaron para hacerme cargo del nivel primario la de la Escuela Normal, tomé licencia sin goce de haberes en el otro cargo y formé parte de este equipo de trabajo”, sostuvo.Si bien la docente expresó que no hubo un argumento donde se indique el motivo de su no continuidad al frente de la dirección de la institución educativa, Casualde mencionó que anteriormente, junto con el equipo directivo, denunció “irregularidades en la Asociación Cooperadora".En este sentido, amplió que “con la vicedirectora, Alejandra Levrand, fuimos dando a conocer algunas irregularidades desde hace algunos años,que es la ochava, donde en todas las instituciones están los órganos de gobierno y es algo que pedimos que vuelva a sus orígenes”.“Pedimos que se revisen varias cuestiones, se de prioridad a la escuela y el nivel primario, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos que son la razón de ser de la institución, señaló.Cabe destacar que la denuncia a “la Asociación Cooperadora fue realizada el viernes. A la denuncia la hice en nombre del equipo directivo, ya que la profesora Levrand está como testigo de esta situación, junto con un padre. Se puso de manifiesto ci”, aseveró.Puntualmente “sA partir de esta situación, donde notamos irregularidades y tomamos”.En este contexto, la docente descartó haber tenido “algún inconveniente con algún integrante de la cooperadora. “Por otro lado, Casualde señaló que “da mucha pena por la escuela, porque es necesario cuidar las instituciones, resguardar las infancias y esto sería un cambio muy brisco en mitad del ciclo lectivo”.“Muchos dicen que para los niños la escuela es su segundo hogar, pero en realidad es mucho más que eso, porque los chicos pasan muchas horas, donde se crean vínculos y lazos muy importantes que es necesario darle continuidad y que sean estableces”, cerró.